Российские пары не допущены на олимпийский отбор фигуристов

Фото: Руслан Ишмухаметов

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не допускать российские пары и танцевальные дуэты к участию в отборочных соревнованиях на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом говорится в официальном релизе организации.

При этом ISU разрешил четырем российским фигуристам-одиночникам принять участие в квалификационном турнире. В мужском одиночном катании к отбору допущены Петр Гумменик и Владислав Дикиджи, а в женском — Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Причины отказа в участии российским парам и танцевальным дуэтам в релизе ISU не приводятся.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В организации подчеркнули, что данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Однако ISU оставляет за собой право аннулировать разрешение на участие, если обнаружится информация о нарушении спортсменами критериев отбора.

Ранее ISU разрешил российским фигуристам принять участие в квалификации, которая пройдет в Пекине, установив ограничение в одну квоту на каждый из четырех видов программы.

Рената Валеева