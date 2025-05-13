Моди оценил российские системы С-400 в противостоянии с Пакистаном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказал мнение о роли российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в контексте противостояния с Пакистаном. Его слова передает РИА «Новости».

— Помимо живой силы, координация действий техники в операции «Синдур» также была фантастической. Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны или наши платформы «Сделано в Индии», такие как Akash, — все они получили беспрецедентно мощную поддержку современной системы обороны, такой как С-400. Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии, — сказал он.

С-400 — это новейшая система большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, включая ракеты среднего радиуса действия. Также она может применяться против наземных объектов. Дальность действия системы достигает 400 километров, а высота поражения целей составляет до 30 километров.

Рената Валеева