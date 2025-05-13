МВД ввело обязательную идентификацию через «Госуслуги» для электронных обращений

Фото: Динар Фатыхов

МВД утвердило новый порядок подачи электронных обращений в ведомство и его подразделения. С 23 мая для подачи обращения потребуется обязательная идентификация через «Госуслуги». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подобная практика уже успешно применяется в других ведомствах, например, для доступа в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

Новый порядок также предусматривает ограничение на использование адресов электронной почты для обратной связи с заявителем. В качестве контактного e-mail будут приниматься только адреса, доменные имена которых находятся в российской национальной зоне, например .ru или .рф.



Рената Валеева