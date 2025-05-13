Вулкан Этна выбросил лаву в 13-й раз, а в районе Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4
Вулкан Этна на Сицилии выбросил два потока лавы в южном и восточном направлениях, что стало 13-м извержением за последние месяцы. Об этом сообщает РБК.
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), со вчерашнего дня в юго-восточном кратере наблюдаются частые взрывы. Вечером 12 мая зафиксировано снижение амплитуды вулканического дрожания, уровень предупреждения для авиации понижен до «зеленого».
Тем временем в районе Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4, за которым последовал толчок магнитудой 3,5. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эпицентр находился к западу от Неаполя, в пригородах города. Жители ощутили сейсмическую активность, в результате чего местные власти эвакуировали университет Фридриха II и ряд школ.
Сейсмическая активность также зафиксирована в вулканическом районе Флегрейские поля.
Напомним, что недавно землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Тихом океане вблизи Южных Курил.
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