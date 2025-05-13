Чернышенко призвал регионы к прозрачности досмотра на ЕГЭ, отметив образцовый уровень Татарстана

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул необходимость уделения особого внимания вопросам прозрачности процедуры досмотра на ЕГЭ и уважения к личным границам участников экзамена. Это заявление прозвучало на совещании по готовности к проведению ГИА, пишет ТАСС.



Вице-премьер призвал глав регионов взять на личный контроль ключевые аспекты проведения ГИА.

Важным моментом совещания стало выделение регионов, демонстрирующих стабильно высокий уровень организации ЕГЭ. Чернышенко отметил, что по результатам мониторинга организации ЕГЭ в 2022—2024 гг. некоторые субъекты показывают устойчивый образцовый уровень проведения экзаменационной кампании. В числе лучших были названы Новосибирская, Белгородская, Тамбовская и Ленинградская области, Алтай, ЯНАО, а также Татарстан, города федерального значения Севастополь и Москва.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru





Основной период ОГЭ в 2025 году пройдет с 21 мая по 16 июня, резервные дни назначены 26—28 июня и 30 июня — 2 июля. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач.

Рената Валеева