Тренеру УНИКСа Перасовичу вынесли предупреждение за критику судейства в матче с ЦСКА

В случае повторного нарушения, Перасовичу или УНИКСу придется выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС, Велимир Перасович, получил предупреждение от Единой лиги ВТБ за высказывания, выражающие недовольство работой арбитров во втором матче полуфинальной серии плей-офф против ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, после поражения во втором матче серии с ЦСКА, рулевой казанцев заявил о непоследовательности судейства.

— Непонятен был критерий фолов, которые фиксировались в нашу сторону. Это не дало нам сыграть в свой баскетбол, — сказал Перасович. Он также подчеркнул, что его команда ожидает лишь равного отношения, добавив: «отнеситесь с тем же уважением, что и к ЦСКА, этого будет достаточно».

Согласно регламенту Лиги, в случае повторного нарушения, Перасовичу или клубу УНИКС придется выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Кроме того, стало известно, что «Локомотив-Кубань» был оштрафован на 500 тысяч рублей за высказывания президента и главного тренера клуба, Андрея Ведищева, порочащие честь и достоинство Лиги и ее участников.

Рената Валеева