Из-за перекрытия улицы Достоевского в Казани свои маршруты изменили шесть автобусов
В связи с закрытием участка дороги по улице Достоевского, у дома №28, временно изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов.
Изменения затрагивают автобусы №22, 30, 71, 89 и 90.
Кроме того, автобус №54 будет следовать без заезда на Чеховский рынок.
Напомним, 7 июня (Троицкая родительская суббота) будут работать дополнительные автобусные маршруты до городских кладбищ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.