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Из-за перекрытия улицы Достоевского в Казани свои маршруты изменили шесть автобусов

15:25, 13.05.2025
Из-за перекрытия улицы Достоевского в Казани свои маршруты изменили шесть автобусов
Фото: Динар Фатыхов

В связи с закрытием участка дороги по улице Достоевского, у дома №28, временно изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов.

Изменения затрагивают автобусы №22, 30, 71, 89 и 90.

Кроме того, автобус №54 будет следовать без заезда на Чеховский рынок.

Напомним, 7 июня (Троицкая родительская суббота) будут работать дополнительные автобусные маршруты до городских кладбищ.

Рената Валеева

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