В Татарстане планируют учредить звание «Заслуженный психолог РТ»

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В Татарстане планируют проработать вопрос об учреждении звания «Заслуженный психолог РТ» в целях профессиональной поддержки специалистов, оказывающих психологическую помощь населению. Об этом говорится в утвержденной концепции развития системы психологической помощи жителям республики до 2028 года, которую утвердил премьер-министр региона Алексей Песошин.

Концепция была разработана в связи с существующими проблемами, такими как неравномерность доступа к квалифицированной и бесплатной помощи, нехватка квалифицированных психологов и недостаточная разработанность нормативной правовой базы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В утвержденном документе детально прописаны механизмы, ресурсы и план реализации концепции. Минмолодежи разработает реестр татарстанских психологов и создаст цифровую платформу для межведомственного взаимодействия специалистов республики. Другим ведомствам предстоит работа над регулированием оплаты труда работников, созданием единых научно-методических пособий и популяризацией помощи среди населения.

Концепция также определяет приоритетные группы населения, нуждающиеся в особом внимании. В их числе ветераны СВО и члены их семей, иностранные граждане и их дети, молодые люди, переживающие кризисные ситуации, татарстанцы, столкнувшиеся с экстремальными обстоятельствами, а также лица, находящиеся в местах лишения свободы.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление психологической помощи заключенным, содержащимся в СИЗО.

Рената Валеева