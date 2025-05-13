Из-за аварии на улицах Достоевского и Чехова в Казани ограничили движение и парковку авто
Госавтоинспекция Казани сообщает о временном ограничении движения, парковки и стоянки транспортных средств в центральной части города. Ограничения введены в связи с необходимостью устранения последствий аварии.
Согласно информации ориентировочный срок действия ограничений — до 00:00 19 мая.
Ограничения действуют на следующих участках:
- улица Достоевского: участок от ул. Волкова до ул. Чехова;
- улица Чехова: участок от ул. Достоевского до ул. Лесгафта.
В связи со строительством надземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Галимджана Баруди и Деловой в Казани будет введено поэтапное ограничение движения транспорта в ночное время.
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