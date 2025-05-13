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Из-за аварии на улицах Достоевского и Чехова в Казани ограничили движение и парковку авто

18:21, 13.05.2025
Из-за аварии на улицах Достоевского и Чехова в Казани ограничили движение и парковку авто
Фото: Реальное время

Госавтоинспекция Казани сообщает о временном ограничении движения, парковки и стоянки транспортных средств в центральной части города. Ограничения введены в связи с необходимостью устранения последствий аварии.

Согласно информации ориентировочный срок действия ограничений — до 00:00 19 мая.

Ограничения действуют на следующих участках:

  • улица Достоевского: участок от ул. Волкова до ул. Чехова;
  • улица Чехова: участок от ул. Достоевского до ул. Лесгафта.

В связи со строительством надземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Галимджана Баруди и Деловой в Казани будет введено поэтапное ограничение движения транспорта в ночное время.

Рената Валеева

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