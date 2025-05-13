Больше половины детей мигрантов не смогут поступить в российские школы

Фото: Динар Фатыхов

Более 80% детей мигрантов, желающих обучаться в школах России, не будут зачислены. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, ссылаясь на данные мониторинга.

Ведомство подвело первые итоги тестирования по русскому языку для несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства. С начала тестирования было подано 1 762 заявления на участие, но 81% заявителей получили отказ. Основные причины отказов: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях и установление недостоверных сведений в поданных документах.

На процедуру тестирования были допущены 335 иностранных граждан, 44 уже приняли участие в тестировании. Из них 27 человек (61%) справились с заданием, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком, сообщает РИА «Новости».

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Тестирование на знание русского языка для приема в образовательные учреждения страны дети мигрантов начали сдавать с 1 апреля 2025 года.

Рената Валеева