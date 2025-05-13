Путин заявил о недостаточности извинений ушедшего из России бизнеса, поддержавшего ВСУ

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин заявил, что извинений от компаний, покинувших российский рынок, критиковавших страну и оказывавших финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, недостаточно для их возвращения.

Заявление прозвучало во время участия президента в XX съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в формате видеоконференции из ситуационного центра Кремля.

— Конечно, надо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас — пускай сидит где-то, бог с ними... кто-то там ВСУ деньги перечислял. Надо, чтобы они извинились — нет, нет. Вот этого точно недостаточно. Они сейчас наизвиняются... Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно, придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения, — подчеркнул Путин.

Минфин не получал заявок от иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Ранее об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Рената Валеева