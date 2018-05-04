Гайзатуллина Дина Шамилевна

Общая информация

Родилась 2 июня 1991 года в г. Казань.

Образование:

2013 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «юриспруденция» )

2016 год — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (специальности «оценка стоимости бизнеса и предприятия (бизнеса)»)

2017 год — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Мастер делового администрирования

Трудовая деятельность:



В 2012 — 2014 гг. — юрисконсульт ОАО «Республиканский кадастровый центр „Земля“.

В 2014 — 2015 гг. — заместитель генерального директора ОАО „Республиканский кадастровый центр “Земля».

В 2015 -2017 гг — исполнительный директор АО «Республиканский кадастровый центр „Земля“.

С мая 2017 г. — генеральный директор АО „Республиканский кадастровый центр “Земля».

С 2017 г. по совместительству — председатель Молодежного правительства Республики Татарстан.

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