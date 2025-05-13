В Тинчуринском театре сообщили, что пока официально не переезжают

По словам Фаниса Мусагитова, документов об этом у него на руках нет

Фанис Мусагитов: если будут новости от государства — мы готовы. . Фото: Мария Зверева

О том, где начнет новый сезон Тинчуринский театр, пока неизвестно. Об этом сообщил директор театра Фанис Мусагитов на пресс-конференции в «Татар-информ», посвященной новой премьере — мелодраме «Бәхет хакы»/«Цена счастья».

Ранее в прессе появились сообщения, что Тинчуринский театр разместится в здании Камаловского на Татарстана, 1. При этом сам Мусагитов в прошлом году говорил, что на его объекте планируется появление четырехэтажного пристроя и капитальный ремонт.

Судьба исторического здания Камала остается неясной: в нем предполагалось открыть музыкальный театр, на него претендовал Всемирный форум татарской молодежи, Салават Фатхетдинов, фонд Рашида Вагапова. Специалисты «сидящего на чемоданах» ТЮЗа также посещали его с целью изучения местной техники.

15 июня Тинчуринский закроет сезон, после у театра распланированы показы с 24 июля по 31 августа, сказал Мусагитов. Модератор пресс-конференции уточнила, где после будут идти спектакли.

— Это только бог знает, — ответил Мусагитов. — Мы пока что работаем и давайте скажем [цитируя пословицу]: «Давайте не будем ломать хребет нерожденному жеребенку».

Пока что о переезде на руках документов нет, резюмировал директор:

— Если будут новости от государства — мы готовы. Как пионеры. Наш театр готов к переменам. Перемены — всегда к лучшему.

Радиф Кашапов