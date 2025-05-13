Гендиректор Единой лиги рассказала, чего не хватает УНИКСу в серии с ЦСКА

Фото: Руслан Ишмухаметов

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила, чего не хватает УНИКСу в полуфинальной серии с ЦСКА в плей-офф турнира. Казанцы проиграли все три встречи против армейцев.

— Тут в первую очередь вопрос в психологическом преимуществе, которое сейчас на стороне ЦСКА. Но казанцам просто необходимо навязать борьбу. Ради своих болельщиков, ради неплохого сезона, ради своих руководителей, которые столько вкладывают в команду. Попробовать перестроиться и без лишних эмоций проводить концовки, — сказала Корстин «Спорт-Экспрессу».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

УНИКС в понедельник в третий раз в плей-офф уступил ЦСКА. Армейцы ведут в серии с казанцами со счетом 3:0, следующая победа выведет команду в финал Единой лиги ВТБ. Четвертый матч полуфинала между командами состоится 14 мая в Казани в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин