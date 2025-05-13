Историк: новый папа Римский избран кардиналами, назначенными в основном Франциском

Большинство кардиналов, избравших нового папу Римского Льва XIV на конклаве, были назначены лично папой Франциском. Об этом сообщил историк-ватиканист Алексей Юдин, пишет РИА «Новости».

Юдин отметил, что общее количество кардиналов-выборщиков на конклаве было рекордным в истории.

— Впервые в конклаве участвует такое количество кардиналов-выборщиков. Конституция раньше была ограничена 120. Хотели 135, двое не смогли — стало 133. Из них 108 назначены папой Франциском — вот оно — живое наследие, — подчеркнул историк.

Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, принявший имя Лев XIV. Он стал первым в истории папой Римским, родившимся в США.

Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится 18 мая.

Рената Валеева