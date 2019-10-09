Татарстан во власти холодного фронта с заморозками и дождем со снегом

За сутки погода в республике резко испортилась, а ночью похолодает до -1 градуса. Где ждать первой гололедицы?

На смену аномально теплым дням в начале октября в Татарстан пришло резкое похолодание. Этой ночью, по прогнозам синоптиков, столбик термометра приблизится к нулю, а в отдельных районах опустится до -1 градуса. Холода будут сопровождаться осадками: дождем с мокрым снегом. С учетом низкой ночной температуры нужно быть готовым и к появлению первой гололедицы на дорогах, предупреждают специалисты. Как долго республика пробудет во власти холодного атмосферного фронта, ускорит ли он «день жестянщика» и можно ли надеяться на возвращение тепла, выяснило «Реальное время».

За сутки воздух остыл на 12 градусов

Гидрометцентр Татарстана связывает резкое похолодание в последние дни с прохождением через республику холодного атмосферного фронта с осадками и сильным ветром. Этой ночью ему на смену пришел еще один циклон со снегом.

— 9 октября еще один фронтальный раздел принес в республику очередную порцию осадков в виде дождя, в ночные часы в отдельных районах возможно с мокрым снегом. Температурный фон ночью в пределах от 0 до +5°С, днем ожидается от +4 до +9 градусов. В четверг, 10 октября, осадков будет меньше, и они пройдут лишь местами. Температурный фон существенно не изменится и составит ночью +4..-1°С, днем также +4..+9°С.

«В пятницу, 11 октября, под влиянием фронтальных разделов северного циклона в республике ожидается ветреная погода, временами с небольшим дождем», — сообщили «Реальному времени» в Гидрометцентре Татарстана.

Резкое понижение температуры произошло после аномально теплого начала октября, когда воздух в республике прогревался до 16—22 градусов, а среднесуточные температуры воздуха превышали норму на 5—7 градусов.



— Когда циклон поднимался с Черного моря, он заносил с юга в Татарстан теплый воздух с осадками. Поэтому начало октября в республике было очень теплым. А потом прошел южный холодный фронт, который затянул холодный воздух и распространился по большей территории Европейской части России, захватил Поволжье и Предуралье, принес очередное сезонное похолодание. Снег был уже в Москве, в Санкт-Петербурге, на востоке Центрального федерального округа и Поволжья. Циклон находится сейчас уже над Архангельской областью, а Татарстан остался в его тыловой части. Но вам не надо обижаться на погоду, в целом температура воздуха вернулась к норме. И сегодня она просто на 1—2 градуса ниже нормы, — пояснила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова «Реальному времени».

Тем не менее специалисты предупреждают, что такие резкие температурные перепады могут плохо сказаться на состоянии метеочувствительных граждан.

— За сутки произошло резкое понижение температуры воздуха с +18 до +6,4 градуса. По сути, сентябрьская погода начала месяца снова стала октябрьской. Сегодня обсуждали на кафедре ночную температуру в Казани. Если в ближайшие двое суток ночью будут осадки, они могут выпасть в виде снега, потому что наверху очень холодно, до -12 градусов. Республика большая, не исключаю, что где-то в низине при таких условиях возможна гололедица. Сейчас мы на южной периферии обширного циклона. Циклон перемещается на север, — сообщил нашему изданию завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Водителям — не превышать скорость, пешеходам — надевать светлую одежду

Прогноз тревожный в первую очередь для водителей. Как сообщает «Реальному времени» командир полка ДПС по Казани Михаил Савин, с наступлением осени сотрудники дорожно-патрульной службы акцентируют внимание водителей на пешеходах. А пожилым и малолетним горожанам рекомендуют надевать что-то светлое, особенно в дождливую погоду.

— В плохую погоду порой просто физически крайне тяжело увидеть и успеть предупредить опасную ситуацию. Своим бойцам ставлю задачу — с 17.00 включать световые маяки, чтобы обозначать транспортное средство и предупреждать водителей как участников дорожного движения, что идет патрульный автомобиль, чтобы они были предельно собраны и внимательны.

Дежурный ежедневно докладывает Михаилу Савину прогноз метеорологов. В зависимости от погоды сотрудники ДПС курсируют по городу.

— На фоне похолодания мы видим осадки. Поэтому наши постовые рекомендуют водителям не превышать скоростной режим, 40 км в час, находиться в пределах дорожной разметки. При температуре +1 летние шины не надежны. МВД нам прислало распоряжение, с 20 октября наши сотрудники переходят на зимнюю форму одежды. Это говорит о том, что остались считаные теплые деньки, — отметил командир полка.

По его словам, первой гололедицей наиболее опасны в дождь и в первые заморозки все въезды в Казань. К ним относятся Лысая гора на Фермском шоссе, на подъеме в сторону Оренбургского проезда; Мамадышский тракт на выезде из города в сторону Пестрецов. В дождь и снег на этих участках фуры «шлифуют» асфальт и создают заторы.

— Не хочется думать о «дне жестянщика». Но с наступлением осени статистика аварий растет. И заморозки, безусловно, добавляют испытаний водителям на дорогах, — отметил Савин.

Каким будет весь октябрь?

В Гидрометцентре РТ сообщили, что в пятницу фронтальные разделы северного циклона принесут в республику ветер и дождь. Дневные температуры повысятся до 7—12 градусов, но дождливую погоду обещают и в выходные.

И все же специалисты в один голос уверяют, что похолодание продлится недолго. Воздух резко остыл, но всего на два-три дня, а с пятницы снова потеплеет. Республиканские синоптики сообщают, что в целом температура в Татарстане в октябре будет на 1 градус выше климатической нормы при среднесуточной температуре +3,1 градуса. Осадков в октябре выпадет меньше месячной нормы.

Юрий Переведенцев отмечает, что не стоит больше ждать бабьего лета, но уже в четверг температура в Казани превысит норму на 1 градус, а в пятницу — на 4 — 5 градусов. Ночью будет от +6 до +8, а днем воздух будет прогреваться до +11 градусов.

— По средним климатическим меркам, среднесуточная температура в Казани в этом месяце должна быть +4,5 градуса, а она, по прогнозу Гидрометцентра России, приблизится к 6 градусам. Температура в столице республики в октябре на 1,5 градуса выше нормы. Назвать слишком холодной эту осень язык не поворачивается, — заключил метеоролог.

