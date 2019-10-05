Опрос предпринимателей: как сплотить коллектив

«Сплочение», на мой взгляд, можно разделить на три группы: трудовое, образовательное, развлекательное.

Трудовое сплочение включает совместные рабочие и творческие задачи. Например, большой комплексный проект, включающий работу представителей нескольких отделов. К коллективным творческим задачам относится что угодно: от разрисовки стен в офисе до хакатона и дизайн-баттла.

Образовательное единение — это совместное обучение с проектной деятельностью. Например, лекция с последующей групповой работой по пройденному материалу, подготовкой и защитой проектов.

И, наконец, спортивно-развлекательный формат. Это совместный активный досуг: поход, вылазка в пещеры или на скалы, забег, «гонка героев» или «стань человеком», квизы, «Что? Где? Когда?». Сюда же могу отнести регулярные занятия спортом: бег и ОФП в летнее время на свежем воздухе, в холодное — в оборудованных залах. Плюс различные турниры: по подтягиваниям, настольному хоккею, дартсу, сквошу и прочее. Все это практикуется в нашей компании.

А вот формат корпоративов в ресторане или в коттедже с едой и алкоголем, как мне кажется, никого сплотить не может, и людьми в возрасте до 35-40 лет воспринимается негативно.