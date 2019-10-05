Опрос предпринимателей: как сплотить коллектив
Помимо участия в масс-стартах, тимбилдингов под руководством коучей и кофе-поинтов
Завтра в Казани пройдут сразу два крупных легкоатлетических забега: «Кросс нации» и городской полумарафон. Многие компании и организации заявились на спортивные мероприятия целыми отделами, считая это хорошим способом «прокачки» командного духа. Какие еще формы единения коллектива применяют казанские компании? Ответы — в субботнем бизнес-задачнике «Реального времени».
Как еще, на ваш взгляд, можно сплотить сотрудников? И как это делается в вашей компании?
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Адель Гатауллин пресс-секретарь АО «Международный аэропорт «Казань»
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Одним из основных факторов сплочения большого коллектива МАК является спорт. У нас есть две спортивные команды (по хоккею и мини-футболу), состоящие из сотрудников различных служб. Наши хоккеисты ежегодно выступают в Поволжской любительской хоккейной лиге (ПЛХЛ). Футбольная сборная тоже принимает участие в любительских турнирах, а кроме того, регулярно организует собственные соревнования для авиаторов на базе футбольной площадки аэропорта. В наших турнирах, проходящих 2-3 раза в год, активно участвуют авиакомпании и другие аэропорты республики.
Помимо спорта, у нас ведется большая командообразующая работа в сфере кадрового резерва: проекты по обучению и развитию персонала и создание условий для карьерного роста сотрудников тоже позитивно влияют на рабочую атмосферу и единение коллектива.
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Эдуард Коваленко директор по развитию бизнеса группы компаний Softline в ПФО
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На мой взгляд, главное, что необходимо для сплочения коллектива, — это отсутствие барьеров в общении между сотрудниками и руководством. В команде Softline принята политика «открытых дверей», которая позволяет решать любые вопросы и гасить конфликты, если они возникают.
Что касается совместной нерабочей деятельности — она может быть разной. Для каких-то коллективов подойдет спорт, у нас в компании существуют футбольные и волейбольные команды, но, как правило, они объединяют только часть сотрудников. В казанском офисе Softline недавно был запущен книжный клуб. Первые две книги для обсуждения предложил я, в дальнейшем они будут выбираться открытым голосованием. В списке может оказаться как бизнес-литература, так и художественные произведения. Я уверен, что участие в деятельности книжного клуба пойдет на пользу сотрудникам и бизнесу компании.
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Андрей Анисимов директор ООО «Реаспект»
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«Сплочение», на мой взгляд, можно разделить на три группы: трудовое, образовательное, развлекательное.
Трудовое сплочение включает совместные рабочие и творческие задачи. Например, большой комплексный проект, включающий работу представителей нескольких отделов. К коллективным творческим задачам относится что угодно: от разрисовки стен в офисе до хакатона и дизайн-баттла.
Образовательное единение — это совместное обучение с проектной деятельностью. Например, лекция с последующей групповой работой по пройденному материалу, подготовкой и защитой проектов.
И, наконец, спортивно-развлекательный формат. Это совместный активный досуг: поход, вылазка в пещеры или на скалы, забег, «гонка героев» или «стань человеком», квизы, «Что? Где? Когда?». Сюда же могу отнести регулярные занятия спортом: бег и ОФП в летнее время на свежем воздухе, в холодное — в оборудованных залах. Плюс различные турниры: по подтягиваниям, настольному хоккею, дартсу, сквошу и прочее. Все это практикуется в нашей компании.
А вот формат корпоративов в ресторане или в коттедже с едой и алкоголем, как мне кажется, никого сплотить не может, и людьми в возрасте до 35-40 лет воспринимается негативно.
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Айсылу Гарипова директор ООО «Бизнес Платформа»
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Чтобы поддерживать командный дух даже в небольшом коллективе, таком как у нас, требуются время и определенные усилия.
У нас есть отдел продаж — это люди активные, общительные, а есть команда программистов, которые привыкли к тишине, мало говорят. Мы учитываем интересы и особенности каждого в команде, придумывая форматы, чтобы всем было комфортно: покупаем «вкусняшки» для общего пользования, экспериментируем с различными видами корпоративов: выезд на природу, командные игры, боулинг и т. д. Кроме того, мы всегда участвуем в жизни коллег, разделяя с ними как радостные, так и грустные события.
Также у нас в офисе еженедельно проводится так называемый «чистый четверг», когда каждый убирается на своем рабочем месте, а раз в месяц мы устраиваем совместную генеральную уборку. Это может показаться странным, но коллективная уборка отлично способствует неформальному дружескому общению, укрепляет связи между отделами. Проверено не раз!
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Анастасия Аксенова CEO ImCompany
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Мы в ImCompany выбрали себе стратегию взрослеть вместе — то есть расти, развиваться и мудреть бок о бок. Обсуждать сериалы и новинки проката, фильмы и альбомы, ходить вместе на вечеринки и устраивать свои. Мы регулярно придумываем друг другу челленджи — месяц ежедневных подтягиваний, книжный марафон, внутренние лекции на свободную тему. Еще у нас есть стихийная традиция совместных завтраков, когда мы встречаемся где-то или готовим прямо на офисной кухне, едим, разговариваем на отвлеченные темы, пьем кофе и шутим. Шутки, кстати, тоже отличный способ сплочения, и мы регулярно им пользуемся. И, конечно, нас объединяют большие проекты — MadeInKazan, MediaProof, «Фракция», когда мы буквально живем ими и проводим вместе минимум по 10 часов в день. Очень большим шагом для укрепления коллектива стала поездка в прошлом декабре в Грузию, ребята до сих пор вспоминают ее, и, конечно, это очень мотивирует всех организовать еще не одно совместное путешествие.
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