Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сбор колосьев на поле колхоза «Круч» Мензелинского района. Начало 1930-х годов

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 46-я

Коллективизация сельского хозяйства — тема, обсуждаемая до сих пор. Изначальный посыл был идеализированным и светлым: крестьян нужно было объединять для более продуктивной совместной работы, бедным хозяйствам дать возможность выправиться, создать общий запас семенного фонда и вообще сделать жизнь на селе лучше. На деле создание колхозов в ТАССР не только позволило вывести сельское хозяйство республики на ведущие уровни в Советском Союзе уже к середине 1930-х годов, но и, к сожалению, стало очередной трагической вехой в истории республики (впрочем, так было по всей стране).



Процесс коллективизации был очень сложным и противоречивым. Жизнь деревни безвозвратно изменилась. Изначально декларировался принцип добровольности вступления крестьян в колхозы. Власти республики активно работали над созданием инициативных ячеек в кантонах, обучали партийных работников агитировать людей за вступление в колхоз.

Участники первых краевых курсов Конференции по колхозному строительству, 1928 год. Фото из фондов Государственного архива РТ

Но власть декларировала одно (добровольность, льготы, облегчение жизни), а реальная политика на местах приносила другое.

Для начала нужно было обеспечить стопроцентную коллективизацию. При этом зажиточные крестьяне, у которых было крепкое хозяйство, никаких благ в колхозах не видели: никому не хотелось отдавать тяжело заработанное имущество в колхоз. Их называли кулаками и к ним применяли самые жестокие меры воздействия (но о раскулачивании мы готовим отдельную главу). Крестьян принуждали вступать в колхоз: угрожали, арестовывали, били, облагали непомерным налогом, выселяли за пределы колхозных земель.

Рост коллективизации в Татарской Республике по годам — с 1928 по 1934 год. Документ из фондов Государственного архива РТ

Известно несколько случаев бунтов и восстаний в Татарии, большинство из которых пришлось на 1929—1930 годы. Например, вооруженные конфликты имели место в селе Аю Кудерган (Апастовский район), в селе Танкеевка Спасского района, в селах Караширма и Балыклы Тюлячинского района, в нескольких селах Мамадышского района. С января по март 1920 года по всему СССР было зафиксировано более 200 серьезных крестьянских выступлений.

В марте 1930 года Иосиф Сталин опубликовал в газете «Правда» статью «Головокружение от успехов», в которой резко раскритиковал «перегибы на местах». В ней осуждалось обобществление «всего подряд»: «…даже курицу в колхоз погнали!..» Но легче не стало.

Комсомольский красный обоз колхоза «Ленинский путь» Октябрьского района. Фото из фондов Государственного архива РТ

«Единоличников», не желавших вступать в колхозы и не подпадавших под жестокое раскулачивание с арестами и переселениями, запугивали продналогами, которые повышали с каждым годом. В колхоз вступали от безысходности. Многие перед этим забивали свой скот, будучи не в силах отдать его в общественное стадо, где с животными обращались ненадлежащим образом. По Татарии прокатилась волна поджогов: те, кто ждал высылки на Север или в Сибирь, поджигали свои дома, чтобы они не достались врагу.

К середине 1930-х годов процесс в общем был закончен, колхозы вставали на ноги. Сельское хозяйство показывало крупный рост — за счет почти рабского труда людей. Работали они не за деньги, а за трудодни, которые после уборочной кампании обменивались на зерно. Зарплату деньгами и пенсии колхозники начали получать только к семидесятым годам, при Брежневе.

Людмила Губаева