Беглый банкир «Открытия» не признал «неправильный иск» на 220 миллионов

К обвиняемому в хищении крупной суммы экс-управляющему казанским филиалом банка появились претензии от частного лица

Фото: Инна Серова

Сегодня в Вахитовский райсуд Казани доставили главного обвиняемого по делу о присвоении свыше 220 млн рублей — экс-управляющего казанским филиалом банка «Открытие» Олега Поляха. Судебный процесс стартовал 30 июля без «банкира», который почти год назад — 17 сентября 2018-го — ударился в бега и лишь 29 июля этого года был задержан в Новороссийске и этапом отправлен в Казань. Сегодня выяснилось: Полях и его подельница, бывший главный кассир Наталья Степанова, вину признают, однако Полях не согласен с гражданским иском банка о возмещении причиненного ущерба. Подробности из зала суда — в репортаже «Реального времени».

Беглец пришел на суд спокойным



В отличие от большинства «героев» громких уголовных дел, Олег Полях перед началом судебного заседания от фотокамер не отворачивался. Слушание дела началось с установления личностей подсудимых, их в зале присутствовало двое — спокойно-отрешенный Полях в застекленной «клетке» и заплаканная, напряженная Наталья Степанова.

По завершении формальностей гособвинитель — помощник прокурора Вахитовского района Рамиль Галеев зачитал суду обвинительное заключение, согласно которому 41-летний Олег Полях, будучи управляющим казанским филиалом ПАО Банк «ФК Открытие», между 6 декабря 2017 года и 18 сентября 2018 года при содействии своей подчиненной — 46-летнего главного кассира операционного офиса банка «Открытие» Натальи Степановой, в несколько приемов подменил в хранилище банка настоящие рубли, доллары и евро на муляжи рублевых купюр.

При этом, уточнил гособвинитель, когда 6 сентября 2018 года в офис неожиданно нагрянула внеплановая проверка из Москвы, Олег Полях проверяющих в хранилище не пустил, сославшись на то, что электронный ключ от хранилища поврежден и замок открыть невозможно, а позже предложил сотрудникам головного офиса взятку за то, что они не будут заходить в хранилище (по данным источника «Реального времени», размер предлагавшейся взятки составил 5 млн рублей).

Гособвинитель — помощник прокурора Вахитовского района Рамиль Галеев зачитал суду обвинительное заключение

«Говорите все как есть»

Суд допросил представителя потерпевшего — руководителя службы безопасности офиса Владимира Васильева. Тот уточнил, что о хищении денег из хранилища банка стало известно уже после московской проверки.

По мнению Васильева, внеплановая проверка в казанском офисе банка «Открытие» в сентябре 2017 года была вызвана тем, что «в последнее время был слишком большой расход валюты по кассе».

Отвечая на вопрос адвоката Натальи Степановой Марины Матюшиной, Васильев уточнил, что главный кассир офиса Наталья Степанова после побега своего руководителя подошла к нему и лично сообщила о подмене в денежном хранилище.

А на вопрос гособвинителя, сообщала ли Степанова подробности произошедшего проверяющим из головного офиса, ответил:

— Мне это неизвестно. Мне известно, что у Поляха была переписка с другим нашим кассиром, и на вопрос, что теперь делать, беглый управляющий ответил: «Говорите все, как есть на самом деле».

Адвокаты Марина Матюшина и Марат Хусаинов

«Неправильный» иск

Притом что и Олег Полях, и Наталья Степанова полностью признали вину и выразили согласие на рассмотрение дела в упрощенном порядке, с гражданским иском банка о возмещении средств Полях не согласен.

Защитник организатора хищения 220 млн — адвокат Марат Хусаинов пояснил суду, что гражданский иск его подзащитный не признает на том основании, что он… неправильно оформлен.

Позже Хусаинов пояснил «Реальному времени»:

— Существует определенная форма искового заявления, она не была соблюдена. У нас, по сути, есть только бумажка с требованием: «Дайте деньги». Банк — учреждение солидное, пусть правильно оформят иск.

Тем не менее суд сегодня признал Поляха и Степанову гражданскими ответчиками по иску банка.

В качестве слушателей на заседание по делу Поляха пришло много журналистов

Долг неплатежом красен?

В качестве слушателей на заседание по делу Поляха пришло много журналистов и солидная супружеская пара в сопровождении адвоката Владимира Голицына. У них интерес к делу особый: как пояснил Голицын «Реальному времени», Олег Полях должен бизнесмену 20 млн рублей, которые тот ему доверил для какой-то выгодной операции, но так и не получил обратно.

Подробности дела ни адвокат, ни его клиент пока не раскрывают, но, судя по всему, в отношении Олега Поляха может быть возбуждено еще одно уголовное дело.