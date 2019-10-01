Россия и Китай стали лучшими друзьями? Но не все так просто

На фоне ухудшения отношений Китая с США связи Китая с Россией процветают в сферах экономического и военного сотрудничества. Какие перспективы ожидают сотрудничество двух стран, как крепнущая дружба России и Китая влияет на США и что говорят эксперты — об этом в материале Холли Эллиат для CNBC.

Китай и Россия активно укрепляют политические, экономические и военные связи на фоне «стухших» отношений с Западом. Но взаимоотношения государств намного сложнее, чем они кажутся на первый взгляд, утверждают эксперты.

Пока торговые отношения США с Китаем ухудшаются, из-за тарифов стоимостью в миллиарды долларов, торговля между Китаем и Россией процветает. Во время летнего визита в Россию президент Китая Си Цзиньпин даже назвал Владимира Путина своим «лучшим другом», что стало довольно нетипичной демонстрацией теплых отношений.

Си Цзиньпин также пообещал Путину, что Китай готов идти с Россией «рука об руку», и лидеры стран подписали соглашения о «развитии стратегического сотрудничества и всестороннего партнерства» и «усиления стратегической стабильности».

Экономика

Укрепление экономических связей — важный этап в китайско-российских отношениях. На прошлой неделе российские и китайские новостные агентства объявили о намерении стран удвоить объем торговли в течение следующих пяти лет — то есть достичь показателя 200 миллиардов долларов к 2024 году в сравнении с 107 миллиардами в 2018 году — через реализацию проектов в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

На прошлой неделе российские и китайские новостные агентства объявили о намерении стран удвоить объем торговли в течение следующих пяти лет. Фото topcor.ru

Несмотря на клятвы об увеличении двусторонней торговли, экономические отношения между Россией и Китаем не являются равными. По информации Международного валютного фонда, экономика России возрастет на 1,2% в 2019 году, в то время как показатели Китая вырастут на 6,3%.

Неудивительно, что Россия рассматривает Китай как крупный растущий рынок в то время, когда ее торговые отношения с западными государствами остаются сильно ограниченными. Россия все еще находится под экономическими санкциями из-за крымского вопроса, а также вмешательства в выборы президента США в 2016 году и отравления двойного агента в Великобритании.

«Со всем этим понятно, что Россия ищет экономического — и геополитического — партнера и союзника на востоке. И стремление усилить торговлю происходит на фоне «разделения сфер влияния США и Китая», — утверждает Кейлин Бирч, глобальный экономист в Economist Intelligence Unit.

«Очевидно, что отношения между США и Китаем более не остаются теплыми, и для России выстраивание отношений с глобальным формирующимся рынком — источником роста — теперь имеет больший смысл», — отметила Кейлин.



Для Китая такой партнер, как Россия, то есть способный слегка ослабить хватку США, будет чрезвычайно полезным», — добавила эксперт.

У России тоже есть кое-что, в чем нуждается Китай — энергия и топливо. Россия находится среди трех крупнейших производителей нефти и природного газа в мире, в то время как Китай занимает второе место среди крупнейших импортеров сырой нефти в мире.

«Китай — основной источник потребления энергии, особенно ископаемых видов топлива. Сильный партнер, который сможет нарастить производство сырой нефти, выработку сжиженного природного газа и транспортировать это за рубеж, также будет выгоден для Китая», — говорит Бирч.



Российско-китайские военные игры

Безопасность и оборона — другая сфера, где Китай и Россия также пытаются выстроить сотрудничество. Эксперты сходятся во мнении, что Россия обладает более практическим военным опытом, чем Китай. Только на прошлой неделе Народно-освободительная армия Китая была приглашена принять участие в российских военных учениях «Центр-2019».

Китай принимает участие в российских учениях уже второй год, и по мнению таких экспертов, как Ричард Уайтц, директора Центра политического и военного анализа Гудзоновского института в Вашингтоне, это продолжающееся взаимодействие существенно для ситуации.

«И китайские, и российские учреждения, ответственные за вопросы военной безопасности, преследуют общие цели, которые могут быть достигнуты за счет дальнейшего взаимодействия, например через обеспечение пограничной безопасности, развитие военных технологий и борьбу с терроризмом», — рассказал Уайтц CNBC в понедельник.

«Они также чувствуют угрозы, которые исходят от США и их союзников, поэтому они могут взаимодействовать с целью помешать их планам — например, противоракетной обороне США или западной интервенции в «горячие точки» регионов мира. В свою очередь Китай видит возможности расширить влияние за счет США, что включает в себя подрыв двусторонних и многосторонних союзнических отношений».

Лучшие из врагов?

Старая поговорка «Враг моего врага — мой друг» может описать отношения Китая и России по отношению к США в данный момент. Сегодня отношения Китая и США более ожесточенные, чем отношения России и США, даже учитывая все еще не разрешенный торговый спор.

Решение Трампа коренным образом изменить статус-кво в вопросах торговли с Китаем — из-за того, что ему это кажется несправедливыми методами торговли — и ввести тарифы стоимостью миллиарды долларов на китайский импорт в результате нанесло урон экономическому росту и потенциалу Китая.

Народно-освободительная армия Китая была приглашена принять участие в российских военных учениях «Центр-2019». Фото новости-россии.ru-an.info

На этом фоне наращивание двусторонней торговли между Китаем и Россией может открыть двери росту и процветанию для Москвы и Пекина, так как разработчики законов и чиновники сталкиваются с торговыми барьерами типа санкций и тарифов на импорт где-то еще (в других местах).



«Растет понимание того, что партнерство России и Китая — довольно мощная сила, лидерские позиции в которой занимает скорее Китай, чем Россия. Но обе страны вместе представляют собой могущественный блок, и я думаю, что США становятся все более обеспокоены этим фактом», — отметила Бирч.

Она добавляет, что «Россия, будучи младшим партнером на основе размеров рынка и перспектив роста, что вполне очевидно, оказывается слегка втянутой под влияние Китая».

Китай — Россия: угроза или нет?

Эксперты говорят, что Китай, по всей видимости, доминирует в отношениях с Россией, и это стимулирует соперничество в той динамике, которая сдерживает сотрудничество на уровне экономических вопросов и безопасности.

«Все выглядит так, что они сотрудничают, что все очень хорошо и радужно в военных отношениях Китая и России — но это не так», — утверждает Мэтью Булег научный сотрудник программы «Россия и Евразия» издания Chatham House.

Выступая на брифинге перед началом военных учений с участием Китая, Булег сказал, что послание России Китаю через приглашение к участию в военных играх было вовсе не о «кооперации». «Приглашением к участию в военных учениях Россия хотела передать Китаю сообщение, содержание которого противоположно «кооперации», если анализировать это действие более глубоко».



«Скорее это об обозначении интересов Китая в регионе, потому что сегодня Центральная Азия стала новым полем битвы за влияние не только в экономической, но и военной сфере и сфере безопасности».

Рафаелло Пантуччи, завотделом исследований по международной безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований, также утверждает, что отношения между Россией и Китаем можно охарактеризовать как «утилитарные», и их союз не должен переоцениваться аналитиками.

«Что Россия — Китай подумают, как Россия — Китай отреагируют — у них совсем другие интересы, и опасность заключается в том, что мы преувеличиваем значение этого стратегического альянса. Здесь есть ограничения и вопросы», — говорит Пантуччи.

Тем не менее США, скорее всего, будут наблюдать за китайско-российским союзом, особенно в сфере обороны ввиду недавнего разрыва с Россией долгосрочного договора по использованию ядерного оружия. Ричард Уайтц отмечает, что военные связи между Китаем и Россией резко выросли за последние несколько лет и, «скорее всего, в ближайшие годы будут укрепляться по ключевым моментам, которые включают в себя сотрудничество по региональной безопасности, торговлю оружием, военные учения и переговоры об обороне».



«Китайско-российское сотрудничество по безопасности создает проблемы для интересов США, в том числе и для регионального баланса безопасности, санкций США и военной свободы действий и доступа Америки. Эти сложности только вырастут, если Китай и Россия смогут сформировать полномасштабный оборонительный союз».