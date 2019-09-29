Видео недели: татарский с полиглотом Петровым, снег в Казани и российский креатив для Илона Маска

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Уроки татарского

В Татарстане запустили образовательный проект с известным переводчиком-синхронистом и полиглотом Дмитрием Петровым в роли ведущего. Он предлагает зрителям изучить татарский язык по своей уникальной методике всего за несколько уроков общей продолжительностью 8 часов. Передачи с Петровым будут выкладываться в YouTube, а также транслироваться телеканалами ТНВ и «Татарстан 24».

Заснеженная Казань

В понедельник, 23 сентября, в Казани выпал первый снег. Соцсети наводнили фотографии и видеоролики соответствующего содержания. Свое видео, например, выложил глава АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.

Крылатые качели для Илона Маска

Организаторы бизнес-форума «Дело за малым» решили оригинальным способом пригласить на свое мероприятие основателя Space X и Tesla Илона Маска. Они заказали несколько рекламных билбордов с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?», на этот мем бизнесмен уже обращал внимание в Twitter. На этих же плакатах был размещен QR-код, который ведет на специальный сайт, где можно посмотреть ролик с песней-приглашением, написанной на мотив «Крылатых качелей».

Грета в ООН

Речь 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите ООН стала одним из самых резонансных роликов во всем мире. Девушка яростно обвинила политиков и бизнес в нежелании работать на благо планеты.

В Башкирии косят снег

Особую реакцию в Сети вызвало видео из Башкирии. Один из уфимских блогеров опубликовал ролик, на котором запечатлен рабочий, вышедший косить траву у дороги в снегопад. Пост быстро распространился по многим крупным пабликам. Позже блогер признал — он не готов поручиться, что действие происходит в Башкирии.

Трейлер полнометражки «Во все тяжкие»

На минувшей неделе Netflix опубликовал первый трейлер полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking bad). Лента «Эль Камино» должна стартовать с момента, где кончается сериал. Герой Аарона Пола оказался на свободе после нескольких месяцев рабства у банды белых националистов и должен вернуться к жизни. За пять дней ролик посмотрели более 11 млн человек.

ФСБ показала антитеррористические учения в Казани

В Казани сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения. По сценарию, смертник захватил рейсовый автобус с пассажирами и выдвинул ряд требований, а его сообщник следил за событиями с помощью дрона.

Боксер из Татарстана на чемпионате мира

Владислав Носовец из Федерации бокса Татарстана попал на видео во время скандала с коллегой из Дагестана и сотрудниками Росгвардии. Телеграм-канал Baza опубликовал ролик, на котором запечатлены выясняющие отношения спортсмены. Особенно запомнилась одна из реплик Носовца: «У нас боксеры, слава Богу, не дерутся. Я тебе отвечаю: когда боксеры дерутся, бронежилет не поможет».

«Чернобыль» и «Игра престолов» на «Эмми-2019»

В США прошла церемония вручения главной американской телепремии — «Эмми». «Игра престолов» взяла главный приз, в том числе она была признана лучшим драматическим сериалом. «Чернобыль» получил звание лучшего мини-сериала и еще две награды.

Запертые фанаты «Спартака»

В Набережных Челнах состоялся матч между ФК «Спартак» и ФК «КАМАЗ». Правоохранители опасались стычек между фанатами и максимально усилили охрану. Болельщиков двух клубов разместили в специальные фанзоны, которые большинство ультрас называли клетками. В Сети появилось видео, на котором фанатов «Спартака» запирают на ключ.