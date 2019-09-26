Евгений Башкиров: «Выход из кризиса прост — выиграть дома у «Уфы»

Полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров прокомментировал поражение команды от «Химок» (0:3) в Кубке России.

— На что настраивались и хотели показать?

— Настраивались на победу. Я думаю, конечно же, свою роль сыграл быстрый пенальти. В этой ситуации нам пришлось принимать чуть более рискованные ходы. «Химки» ловили нас на наших собственных ошибках.

— Со стороны показалось, что Старфельт достаточно рискованно действовал в обороне. Так ли это? Или «Химки» настолько поджимали, что просто не успевал?

— Можете спросить главного тренера, он вам ответит.

— Хоть какие-то положительные эмоции остались? Может быть, довольны своей игрой?

— Ни своей игрой, ни результатом доволен быть не могу.

— Видите ли какой-то выход из сложившейся ситуации? Все-таки пять поражений подряд плюс кубковая игра.

— Выход один — забирать три очка в ближайшей домашней встрече.

— Много слухов о смене тренера, что у Шаронова нет такого доверия. Обсуждаете в команде или как-то реагируете на это?

— Внутри коллектива мы обсуждаем только то, каким образом действовать в следующей игре и как зарабатывать очки. А то, что подразумевается под «слухами» — отсутствие результата. Мы не очень уверенно выступаем. Даже не так — мы проигрываем последние встречи.

— В последние десять минут матча показалось, что «Рубину» просто не хватило сил.

— Думаю, что это эмоциональный момент, потому что три мяча в наших воротах. Мы, наоборот, хотели сократить разницу до одного. Тогда была бы другая игра в конце. Но так как мы пропустили третий — уже не хватило ни эмоций, ни сил, — сказал Башкиров.

Отметим, что ближайший домашний матч «Рубин» проведет против «Уфы» в воскресенье, 29 сентября, в 14.00.