Для АПК и не только: новые предложения для бизнеса от Россельхозбанка

Надежные и универсальные бизнес-решения, широкую линейку продуктов для корпоративных клиентов независимо от отраслевой принадлежности предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса Россельхозбанк.

О том, чем может быть полезен банк для предприятий МСБ, рассказывает директор Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

Ляля Кудерметова. Фото предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк»

— Какие собственные кредитные решения предлагает Россельхозбанк?

— Нашими клиентами востребованы такие кредитные продукты, как «Быстрое решение», «Микро» и «Оптимальный», которые были разработаны специально для предприятий, работающих в сегменте микробизнеса, и учитывают ряд особенностей, связанных с их деятельностью. Важное преимущество — срок рассмотрения — от трех дней (при условии подготовленного пакета документов), ведь клиентам микробизнеса деньги необходимы здесь и сейчас.

— Какие есть специальные предложения для предприятий АПК?

— АО «Россельхозбанк» запустил новый продукт «Микро АПК» для юридических лиц на проведение сезонных работ и пополнение оборотных средств. Решение об открытии кредитной линии принимается от трех рабочих дней и на основании минимального пакета документов. Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства до 5 млн рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых.



По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в Банке. Заемщики получат возможность выбрать схему погашения кредита либо ежемесячным дифференцированным платежом, либо по индивидуальному графику.



Поддержка фермеров — одна из важнейших задач Россельхозбанка. Мы понимаем, что предпринимателям для развития бизнеса требуются доступные займы, которые можно получать быстро и без лишней бюрократии. С этой целью Банк внедрнил новый продукт — «Микро АПК», предназначенный для производителей и переработчиков сельхозпродукции.

Также необходимо подчеркнуть, что Россельхозбанк первым подписал соглашение с Минсельхозом РФ о реализации программы повышения конкурентоспособности, предусматривающее льготное кредитование сельхозпроизводителей в рамках постановления Правительства РФ от 26.04.2019 г. № 512. Новый механизм предоставления субсидий направлен на повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличение ее объема за счет создания новой товарной массы. Кредитная политика РСХБ выстраивается в соответствии с государственной задачей.

— Россельхозбанк в рамках программы по льготному кредитованию крестьянских (фермерских) хозяйств — членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) предлагает кредит на упрощенных условиях. В чем они заключаются?

— Упрощенные условия программы позволяют оформить кредит фермерам — членам АККОР на сумму до 5 млн рублей по льготной ставке в 4,5% годовых. Для участия требуется ходатайство АККОР — крупнейшей общественной организации, объединяющей фермерские хозяйства России.

Число участников льготной совместной с АККОР программы растет. Только с начала 2019 года Россельхозбанк в Татарстане направил 1,7 млрд рублей*** на кредитование МСБ в АПК. Уверена, что совместный продукт даст импульс развитию малого и среднего предпринимательства на селе. Пилотный проект Россельхозбанка хорошо себя зарекомендовал у крестьян. Фермерские хозяйства стали получать кредиты быстрее и на более выгодных условиях.

— Россельхозбанк традиционно проводит акции по РКО для предприятий малого и среднего бизнеса. Какие предложения действуют сейчас?

В рамках акции «Агроэкспорт» предлагаем бесплатное открытие одного счета в рублях РФ, открытие одного счета в иностранной валюте, ведение одного счета клиента в рублях РФ при использовании дистанционного банковского обслуживания, ведение одного счета клиента в иностранной валюте (при использовании ДБО), осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте со всех счетов клиента, открытых в Банке, на счета, открытые в других кредитных организациях, в рамках экспортного контракта. Основное преимущество — это бесплатное выполнение Банком функций агента валютного контроля по операциям резидентов, осуществляемым с постановкой контракта на учет в Банке в рамках экспортного контракта.

Участники Акции могут стать новые клиенты и действующие клиенты Банка: юридические лица, индивидуальные предприниматели, предоставившие в Банк экспортный контракт, принятый на обслуживание из другого уполномоченного банка, который подлежит постановке на учет в Банке.

Акция «Агроэкспорт» действует до 31 января 2020 года.

— Один из инструментов Банка — мобильный банк — получил существенное обновление, и теперь пользователям доступен широкий спектр операций.

— Пользователям приложения «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» доступен широкий спектр операций по управлению своими счетами: создание платежей (в том числе бюджетных и ЖКХ), также с возможностью создания платежей по фотографии счета, создание иных платежных документов, отправка реквизитов счета и выставление счета контрагентам, совершение конверсионных операций, размещение денежных средств в депозиты и открытие нового счета*, формирование выписок по счетам с возможностью отправки на свой email, просмотр информации о состоянии счета (включая информацию об остатках и наличии ограничительных мер), дистанционный заказ услуг (справки, чековые книжки, заказ наличных и др.). Для начала работы с приложением «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» необходимо оформить в офисе Банка договор о дистанционном банковском обслуживании с использованием системы «Мобильный банк» и скачать приложение на мобильное устройство. Мобильный банк для юридических лиц доступен для скачивания в AppStore и GooglePlay.

Мы открыты к сотрудничеству с каждым клиентом. Вне зависимости от объема бизнеса и рода деятельности клиента мы можем предложить широкий спектр банковских услуг и помочь выбрать наиболее удобные условия.



* В рамках Единого сервисного договора банковского обслуживания

** Сроки проведения акции: с 25 июля 2019 г. по 24 июля 2020 г.

*** Данные предоставлены на 19 сентября 2019г.

Интернет-газета «Реальное время»