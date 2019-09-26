Новости общества

21:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Катя Борисова: «Хватит дарить безликие тюбетейки, сшитые в Китае»

21:00, 26.09.2019

В Казани проходит выставка кукол в национальных костюмах

Катя Борисова: «Хватит дарить безликие тюбетейки, сшитые в Китае»

Микрокопии реальных национальных костюмов можно увидеть в Доме дружбы народов Республики Татарстан. Здесь открылась выставка кукол конкурса национального костюма Heritage. Работы выполнили как профессиональные дизайнеры, так и любители. Почему сшить кукольное платье тяжелее, чем изделие для взрослого человека — в видеосюжете «Реального времени».

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультураИстория Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

21:48 МСК Все новости
Новости раздела