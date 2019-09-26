Катя Борисова: «Хватит дарить безликие тюбетейки, сшитые в Китае»
В Казани проходит выставка кукол в национальных костюмах
Микрокопии реальных национальных костюмов можно увидеть в Доме дружбы народов Республики Татарстан. Здесь открылась выставка кукол конкурса национального костюма Heritage. Работы выполнили как профессиональные дизайнеры, так и любители. Почему сшить кукольное платье тяжелее, чем изделие для взрослого человека — в видеосюжете «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым