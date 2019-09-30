Жаркий Дубай и недорогая Анталья: где погреться на ноябрьские праздники

Сколько стоит съездить на море из Казани в середине осени

Конец сентября в средней полосе России оказался гораздо холоднее, чем обычно. В Казани уже был первый снег, в домах включили отопление. А вот на улице тепла ждать уже не приходится. В этих условиях у теплолюбивого казанца может возникнуть непреодолимое желание отправиться в места с более располагающим к праздным прогулкам климатом. Ближайший удобный момент — ноябрьские праздники, сразу четыре выходных дня с перерывом лишь на один рабочий. «Реальное время» решило выяснить, во сколько обойдется поездка на море в это время, если несколько «расширить» эти выходные небольшим отпуском за свой счет.

Сбежать от осени — по цене от 45 тысяч на двоих

В качестве примера направлений для ноябрьского отпуска мы взяли пять мест: два из них уже вряд ли располагают к купанию, но зато могут похвастать теплой погодой — это турецкая Анталья и любой из прибрежных городов небольшой Черногории — для примера мы взяли один из самых популярных курортных городов, Будву. Еще в трех местах, вошедших в наш обзор, в ноябре можно будет и полноценно позагорать, и искупаться. Это — Дубай в ОАЭ, тайская Паттайя и индийский штат Гоа. Как выяснилось, стоимость недельного отдыха на двоих в этих местах составит от 62 до 111 тысяч рублей — в случае самостоятельного планирования поездки, и от 45 до 90 тысяч рублей — в случае покупки готового тура (правда, вылет далеко не всегда будет из Казани).

Без прямых перелетов и с долгими пересадками

Для начала мы разберем стоимость самостоятельного путешествия. Дело в том, что ноябрь не может предложить казанцам обилия доступных вариантов вылета в удобное время. В большинстве случаев самолеты по курортным направлениям летают не ежедневно, а речи об отпуске в это время обычно не идет, так что даты отдыха — весьма конкретные. Регулярные же рейсы с пересадками позволяют полететь на отдых в конкретный день. Для примера мы взяли вариант с недельным отдыхом — с 30 октября по 6 ноября. Для этого казанцу придется взять «за свой счет» четыре дня — среду, четверг, пятницу, а также вторник; 2, 3, 4 и 6 ноября являются выходными днями.

В большинстве случаев самой значительной статьей трат на ноябрьский отдых окажутся авиабилеты. Дешевле всего получится улететь в черногорский Тиват — аэропорт, расположенный на побережье, совсем близко от большинства курортных городов. С пересадкой в Москве, если турист не пожалеет времени, на перелеты можно потратить 15,2 тысячи рублей на каждого. Правда, фактически улететь можно дешевле, если до Москвы, откуда полетит «Победа», поехать на поезде (да и не придется проводить 15 и 20 часов в аэропорту). С небольшими пересадками в 5—6 часов можно улететь «Аэрофлотом» за 21,3 тысячи на человека.

Полет в Анталью регулярным рейсом в ноябре также возможен только из Москвы. Билет из Казани с пересадкой будет стоить 17,7 тысячи, если лететь авиакомпанией S7. Отметим, что в случае с покупкой тура в Анталью можно лететь и напрямую — прямые чартерные рейсы в ноябре все еще будут осуществляться.

Фото Максима Платонова

В арабский Дубай из Казани можно улететь за 19,3 тысячи с человека. Причем повезет Turkish Airlines, соответственно, в стоимость войдет и багаж, и питание, в отличие от S7 или «Победы». Однако в Стамбуле придется сделать длительную пересадку — 15 часов, а один из полетов будет и со сменой аэропорта. Если казанец не хочет таким образом еще и посмотреть Стамбул — то можно полететь «Аэрофлотом» с короткими (по 2,5 часа) стыками в Москве. Стоить это, правда, будет 21,6 тысячи с человека. А вот прямой рейс FlyDubai из Казани будет откровенно дорогим — по 35 тысяч с человека. Отметим, что в Дубай, как и в Анталью, в ноябре будут чартерные рейсы у туроператоров.

Совсем дорогими окажутся полеты в Таиланд и Индию. До аэропорта Бангкока дешевле всего можно долететь рейсами «Аэрофлота» и его дочерней компании «Россия» со стыками в Москве — за каждого придется заплатить по 35 тысяч рублей. До аэропорта штата Гоа в Индии самолет будет стоить целых 44 тысячи рублей, причем полет будет с двумя пересадками — в Москве и столице арабского государства Оман — Маскате, повезут S7 и Oman Air.

Дешево лететь — дорого жить

Второй по стоимости пункт расходов в поездке — проживание. На него на двоих придется потратить сумму от 3,8 до 40,5 тысячи рублей за неделю. Мы разобрали три разных варианта размещения. Все три мы искали на одном из популярнейших сайтов по аренде гостиниц с рейтингом не ниже «7», на расстоянии не больше трех километров от центра, с бесплатной отменой бронирования, на семь ночей.

Основным вариантом мы считали проживание в двухместном номере в гостинице уровня 3*, однако дополнительно мы также рассмотрели и варианты размещения в гостиницах или апартаментах без звезд и 4*. Дешевле всего «трешка» будет стоить в Гоа — 6,3 тысячи рублей. Правда, это единственный случай, где, учитывая специфику региона, мы убрали параметр расстояния от центра — рассматривались варианты в разных городах, объединяла их близость от пляжа. «Трешка» оказалась в деревне Арамболь в Северном Гоа, в 90 минутах езды от аэропорта Даболим. Гостиница без звезд здесь также оказалась самой дешевой из всех городов исследования — 3,8 тысячи за семь ночей, находится она в том же Арамболе. А вот «четверка» стоит уже 25,2 тысячи и находится около пляжа Палолем в Южном Гоа.

Фото in-trips.ru

Вторым по дешевизне гостиниц направлением стала еще одна далекая и экзотическая страна — Таиланд, а точнее — регион Паттайя. Тут «трешка» обойдется минимум в 9 тысяч рублей. Вариант без звезд стоит 6,3 тысячи рублей, а «четверка» — 19,3 тысячи. Почти в два раза дороже трехзвездочные гостиницы будут стоить в Анталье и Будве — примерно по 14 тысяч рублей, в обоих случаях в стоимость проживания включен завтрак. Сравнимые друг с другом цены здесь и на остальные гостиницы — в категории «без звезд» проживание обойдется в 5,7 тысячи рублей — в случае с Антальей и в 5,9 тысячи — в случае с Будвой, а «четверки» будут стоить 25 и 20,7 тысячи, соответственно (в Анталье в эту сумму входит завтрак).

Самое дорогое проживание из вех исследуемых направлений — в Дубае. Гостиницы стоят тут в разы дороже, чем в других рассматриваемых городах. За 40,5 тысячи можно заселиться в гостиницу уровня 4*, причем «трешек» дешевле не оказалось. Отель без указания звездности будет стоить 33,4 тысячи рублей. В обоих случаях речь идет о проживании в небоскребах — в более дешевом случае, правда, это будут апартаменты.

Спагетти от 250 рублей и кофе до двухсот

За два приема пищи в каждый из восьми дней на каждого человека придется заплатить сумму в 5,8 до 11,1 тысячи рублей. Естественно, этот расчет очень условный: во всех странах разные кухни, и доступными являются разные виды блюд. Однако для обобщения мы взяли «универсальный вариант», который можно встретить почти в любой точке планеты. В качестве приема пищи мы рассчитывали порцию спагетти и капучино в одном из самых популярных недорогих заведений, по рейтингу одного из крупнейших поисковиков.

Дешевле всего еда будет стоить в индийском штате Гоа и в Анталье — тут питание обойдется в 5 760 и 5 904 рубля на человека. Спагетти там стоят меньше трехсот рублей за порцию — 288 и 257, соответственно. Капучино будет стоить 72 и 112 рублей. В Паттайе на еду придется потратить чуть больше 8,5 тысячи — по 417 рублей на порцию пасты и 125 рублей на капучино. Такая же стоимость кофе и в Будве, а вот паста стоит немного дороже — 455 рублей. Наконец, в Дубае за спагетти придется заплатить 512 рублей, а за капучино — 182 рубля (всего — 11 тысяч за всю поездку).

Фото tripadvisor.ru

Дополнительные расходы во всех поездках — совсем небольшие. Визу придется получить только в Индию. Электронная виза, в зависимости от длительности поездки, будет стоить плюс-минус 2,3 тысячи рублей. В остальные описываемые страны виза для туристических поездок не нужна. Медицинская страховка почти везде будет стоить около 620 рублей на человека, исключение — только Тайланд. Тут придется выложить около 1800 рублей.

Индия туром в два раза дешевле, а Анталья — с прямым рейсом из Казани

В общей сложности на двоих за отдых на ноябрьские праздники придется потратить сумму от 62,6 до 111,7 тысячи рублей. Дешевле всего обойдутся Анталья и Будва. Сюда относительно дешевые авиабилеты, недорогое проживание и средняя стоимость еды. Паттайя и Гоа заметно выигрывают по стоимости питания и проживания, но лететь — очень дорого: оно и понятно, ведь расстояние большое. Гоа вообще оказался самым дорогим направлением, за недельную поездку в ноябре на двоих придется отдать около 112 тысяч рублей, из которых больше, чем две трети — перелет. И проживание, и питание дорого в Дубае, а билеты сюда несколько дешевле, чем в Индию — так что всего придется заплатить примерно как за поездку в Таиланд — около ста тысяч рублей.

Значительно дешевле во всех случаях можно съездить по этим направлениям через туроператора. Правда, тут возможностей выбора конкретных дат отъезда и приезда гораздо меньше. В целом туры в эти страны обойдутся минимум в 45—90 тысяч рублей на двоих. Самый простой и дешевый вариант — Анталья, правда, купаться там вряд ли получится: в ноябре дневная температура составляет около 20 градусов, а в море будет лишь 15 градусов. Зато и потратить на поездку сюда придется всего 45 тысяч — речь идет о поездке на семь ночей в Кемер, да еще и с прямым перелетом из Казани. За эти деньги предложат трехзвездочную гостиницу в Кемере с завтраками. Любимый россиянами формат «все включено» в Алании (предлагается трансфер и на этот курорт) будет стоить на 6 тысяч дороже.

Фото sasha0404.me

Тур в еще менее теплую Черногорию (воздух днем — около 15 градусов) будет стоить от 38 тысяч рублей, но вылет будет из Москвы. Так что придется потратить еще 9 тысяч на дорогу до столицы и две лишние ночи в двухэтажном поезде. За общую сумму примерно в 50 тысяч предложат апартаменты в поселке Бечичи, без питания, на 6 ночей с полетом авиакомпанией «Победа».

Немного дороже будет стоить и жаркий Гоа (воздух — до 33 градусов, вода — 29 градусов) — тур на семь ночей в гостиницу без звезд, без включенного питания в Арамболе будет стоить около 50 тысяч. Вылет будет из Москвы, так что придется добавить все те же 9 тысяч на поезд. Тем не менее отметим, что это в два с лишним раза дешевле, чем ехать «своим ходом».

А вот в Арабские Эмираты при покупке тура можно долететь чартерным рейсом Royal Flight из Казани. Правда, поездка начнется 1 ноября, а закончится 8 ноября. Гостиница будет не в Дубае, а в другом штате — Фуджейра, но трехзвездочная и с завтраком. Здесь будет тепло как на улице (28 градусов), так и в воде (23 градуса). Стоить это будет 72,5 тысячи рублей на двоих.

Наконец, в Таиланд придется лететь с долгой пересадкой в Москве: полеты из Казани уже будут осуществляться, но очень редкие и лишь у некоторых туроператоров, захватить ноябрьские праздники таким образом не получится. Тем не менее за 90 тысяч рублей не придется ехать в поезде: тур, как уже говорилось, включает пересадку в Москве и 6 ночей в двухзвездочной гостинице без питания. Здесь, как и в Гоа, погода будет вполне подходящей для пляжного отдыха: воздух днем прогревается до 32 градусов, вода — до 30.

Стоимость отдыха на ноябрьские праздники 2019 года

Направление Итог, поездка на двоих (гостиница не ниже 3 звезд) Виза Страховка (7 ночей, 8 дней, "Классик" на 30 тысяч евро, в Таиланд - на 50 тысяч евро) Проезд Гостиницы, 7 ночей с 30 октября по 6 ноября, двухместный номер, расстояние от центра - не больше 3 км, рейтинг - не ниже семи, бесплатная отмена (в Гоа - вне зависимости от расположения, но около моря) Тур Питание. Кафе/ресторан в разделе "Вкусно и недорого", входит в топ-20 по рейтингу, есть меню в разделе "фото" или на сайте Самолет, 30 октября - 6 ноября Детали перелета Самое дешевое Не ниже трех звезд Не ниже четырех звезд Стоимость на двоих (со сборами) Тур на двоих, детали Паста болоньезе/карбонара Каппучино Итог за 8 дней по два раза в день Анталья, Турция 62636 0 621 17730 Анталья, S7, пересадки в Москве 5660 14126 24610 44954 Кемер, 3*, только завтрак, 30 октября - 6 ноября, а/к Nordwind Airlines 257 112 5904 Будва, Черногория 64523 0 621 15190 Победа, пересадки в Москве - 15 и 21 час. При пересадках в 5-6 часов - Аэрофлот за 21300 5906 14309 20742 38029+9072 Бечичи из Москвы, 3*, без питания, с 31 октября на 7 ночей, а/к Победа, плюс билеты в/из Москвы на двухэтажный поезд, верхнее и нижнее купе 455 126 9296 Дубай, ОАЭ 102615 0 621 19340 Turkish Airlines, пересадки по 15 часов, в том числе со сменой аэропорта. С пересадками по 2,5 часа - 21573, Аэрофлот, пересадка в Москве. Без пересадок - 34915, FlyDubai 33426 40485 40485 72463 Фуджейра, 3*, только завтрак, 1 ноября - 8 ноября, а/к Royal Flight 512 182 11104 Паттайя, Таиланд 99734 0 1784 34929 Бангкок, Аэрофлот и Россия, пересадки в Москве 6304 8964 19272 90437 2*, без питания, 6 ночей, долгая пересадка в Москве 417 125 8672 Гоа, Индия 111736 2300 621 44035 Две пересадки - в Москве и Маскате, S7 и Oman Air 3786 6304 25242 49352+9072 Арамболь, без звезд, только завтраки, 30 октября - 6 ноября, из Москвы, плюс билеты в/из Москвы на двухэтажный поезд 288 72 5760