Жгущий «Нефтехимик», зависший над пропастью «Ротор» и проблемный «Нижний Новгород»

Как дела у поволжских команд ФНЛ

В отличие от РПЛ, в «лучшей лиге мира» плотность команд высока не только среди лидеров, но и практически во всей турнирной таблице — уже в следующем туре претенденты на участие в стыковых матчах могут поменяться, а середняки — как подобраться к заветной четверке, так и опуститься в «красную зону» будущих участников ПФЛ. «Реальное время» рассказывает, какие успехи на сегодня у поволжских команд в ФНЛ — о «Нефтехимике», воспрявшем после поражения в Кубке, Черышеве-старшем, потерявшем Портнягина, черной полосе «Ротора» и незавидном положении «Мордовии».

«Нефтехимик» и Макаров «в огне»

Похоже, что после неожиданного вылета из Кубка России в Набережных Челнах в настрое «Нефтехимика» произошла серьезная перемена. Встряска подействовала благотворно, и после поражения от «КАМАЗа» нижнекамская команда не проигрывает вообще. Под ее горячую руку попала даже «Томь» (0:1) на ее поле, которая в первой части чемпионата считалась одним из фаворитов сезона. С тем же счетом «нефтехимики» выиграли у «Краснодара-2», нашпигованного талантливой молодежью со всей страны, а в последнем туре разгромили «Спартак-2» (3:0). С «Чертаново» и «Шинником» нижнекамцы сыграли на равных (по 2:2).

«Нефтехимик» удерживает вполне заслуженную седьмую позицию (из 20-ти), что для новичка Футбольной национальной лиги можно считать настоящим успехом. Более того, до зоны стыков, позволяющей побороться за выход в Премьер-лигу, — всего четыре очка.

Продолжает феерить на уровне ФНЛ и 21-летний полузащитник нижнекамской команды Денис Макаров, которого ей так не хватало в Челнах. Гол в Москве в ворота «Спартака-2» стал для него уже девятым, так что хавбек теперь всего лишь на один мяч отстает от лучшего бомбардира лиги Ивана Сергеева из московского «Торпедо». Периодические попадания в символическую сборную тура и слухи об интересе со стороны клубов Премьер-лиги могли бы вскружить голову молодому парню, но тренерский дуэт Юрия Уткульбаева и Олега Нечаева, по всей видимости, подбирает правильные слова, чтобы предупредить начало «звездной болезни».

В десятке лучших бомбардиров ФНЛ, кстати, и бывший игрок системы «Рубина» Мераби Уридия, который наколотил уже 6 мячей, далеко не всегда выходя на поле со стартовых минут.

В десятке лучших бомбардиров ФНЛ и бывший игрок системы «Рубина» Мераби Уридия, который наколотил уже 6 мячей, далеко не всегда выходя на поле со стартовых минут. Фото fcnh.ru

Впереди у нижнекамцев важнейший матч против лидера — московского «Торпедо» в Казани (стадион в Нижнекамске на реконструкции). Забрать очки у команды Сергея Игнашевича было бы здорово еще и с точки зрения психологии — так довольно молодая команда увидит, что может больше, и дальше уж точно ни перед кем не стушуется.



Неоднозначная тринадцатая строчка «Нижнего Новгорода»

Совсем иная картина сегодня в Нижнем Новгороде. Стартовав не слишком удачно в новом сезоне после стыковых игр сезона прошлого, Дмитрий Черышев пока так и не сумел мотивировать команду сделать еще одну попытку. Будто опустив руки после неудачи в противостоянии за путевку в ФНЛ с «Крыльями Советов», оставшиеся в команде «старички» показали себя лишь однажды — обыграв в июле «Торпедо» (2:1), а потом окончательно сдулись. Новички же (а состав нижегородцев обновился почти наполовину) ожиданий руководства клуба не оправдали. Единственным удачным приобретением можно считать разве что Игоря Портнягина, который принес почти половину мячей команды — 5 из 11.

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Александр Липко в недавнем интервью объяснял неудачный старт тем, что обновленная команда не успела сыграться, а соперники, прознав о грандиозных планах нижегородцев — выходе в РПЛ, настраиваются на них по-особому.

— От «Нижнего Новгорода» ждали гораздо большего: губернатор объявлял курс на РПЛ. Может, стоило действовать тихой сапой, как «Торпедо» и «Химки»?

— Губернатор обозначил задачу. Хотя, действительно, получается так, что на «Нижний Новгород» все настраиваются, показывая свой лучший футбол. У нас новая команда, и ее немножко надломил неудачный старт. Сейчас идем без поражений уже 7 матчей (с учетом Кубка), есть какая-то стабильность. Не хватает завершения, а моменты-то создаем. И с «Авангардом» во втором тайме был шанс вырвать три очка: Ставпец пробил рядом со штангой. Радует, что есть моменты. В начале сезона их не было, даже когда играли вничью, — рассказал Липко Sportbox.

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Александр Липко объяснял неудачный старт тем, что обновленная команда не успела сыграться, а соперники, прознав о грандиозных планах нижегородцев, настраиваются на них по-особому. Фото fcnn2018.ru

Сегодня «НН» занимает лишь 13-ю строчку в турнирной таблице, и это при том, что в последних матчах волжане не проигрывали и, соответственно, несколько подтянули положение. Правда, его осложняет травма Портнягина, который выбыл как минимум до конца первой половины чемпионата — теперь забивать будет еще сложнее. Ведь в этом сезоне сильно сдал и лучший бомбардир прошлого чемпионата полузащитник Максим Палиенко. Никак не найдет свою игру в Нижнем и Александр Ставпец, еще недавно игравший в Премьер-лиге за «Урал». Тех лидерских качеств, которых от него ждали, Ставпец пока не показал. В условиях выбывшего голеадора именно этим двоим придется брать игру на себя.

Несмотря на ворох проблем, который «Нижний Новгород» собрал в нынешнем сезоне, угроза отставки над Черышевым не довлеет. Его команда прошла в 1/16 Кубка России и сегодня сразится с «Краснодаром», а во внутреннем первенстве нужно отквитать всего шесть очков, чтобы забраться в зону стыков, а эту задачу можно выполнить еще до зимнего перерыва. Вот только как это сделать без Портнягина — та еще головная боль, с которой Черышеву предстоит жить ближайшие три месяца.

— Губернатор дал Дмитрию Николаевичу карт-бланш, поставив при этом определенную задачу. Выводы, наверное, будут сделаны по весне. А вся эта тема раздувалась агентами, которые лоббируют своих клиентов, — резюмировал Липко.

Над «Ротором» висит угроза вернуться в середняки

Молодцом пока держится волгоградский «Ротор», который взял курс на завоевание места в стыковой зоне с самого начала сезона. Правда, в сентябре команда Игоря Меньщикова несколько сбавила обороты и уже в ближайшем туре может поменяться местами со СКА-Хабаровск, с которым ей и предстоит очная встреча.

Проблемы «Ротора» начались еще с конца августа, когда волгоградцы вылетели из Кубка России, проиграв «Алании» (1:2). Вскоре они уступили «Торпедо» (0:2), в начале сентября проиграли «Чайке» (1:2) и на прошлой неделе — «Балтике» (1:2). Всего одна победа над «Факелом» в этом месяце позволила волгоградцам зацепиться за третье место, на которое они забрались на старте сезона, однако уже до конца сентября волжане могут вылететь даже из зоны стыковых матчей — «Чертаново» и «Хабаровск» в паре шагов.

Волгоградский «Ротор» взял курс на завоевание места в стыковой зоне с самого начала сезона и довольно стабильно в ней держится. Фото vk.com/fc.rotor

Основной проблемой «Ротора» остается отсутствие лидеров в атаке. Главные бомбардиры Волгограда — Камиль Муллин и Мухаммад Султонов, у которых по 4 мяча. С другой стороны, в команде есть забивные защитники, как тот же Антон Пискунов, который частенько подключается в атаку и раздает отличные голевые передачи.

«Час икс» для «Ротора» наступит уже на этих выходных. Отступать волгоградцам некуда, в случае поражения от Хабаровска место в заветной стыковой зоне займут ближайшие конкуренты.

«Мордовия» погружается в болото безвременья

А вот многострадальная «Мордовия», набравшая в 14 турах всего 13 очков, близка к вылету в ПФЛ. Небольшой стадион «Старт», где сейчас проводит свои домашние матчи местный клуб, с каждым туром становится все менее заполненным — показатели посещаемости практически сравнимы с играми «Тамбова», который свои домашние матчи в Премьер-лиге временно проводит на ультрасовременной «Саранск Арене». 772 человека — столько болельщиков пришло на последнюю игру с «Текстильщиком», возможно, как раз потому, что в этот день «Тамбов» принимал на соседней арене «Ростов» Валерия Карпина, и некоторые любители футбола предпочли понаблюдать за игрой Премьер-лиги в более комфортных условиях.

Марату Мустафину нужно срочно что-то предпринять, чтобы выбраться из болота. Фото info-rm.com

Марату Мустафину нужно срочно что-то предпринять, чтобы выбраться из болота. Иначе о возвращении на «Саранск Арену» можно будет окончательно забыть — в ПФЛ она клубу точно не пригодится.