Фотомарафон «100-летие ТАССР»: артисты первого татарского драмтеатра им. Красного Октября, 1922 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 37-я

Фото: из частных архивов

Днем рождения татарского театра считается 22 декабря 1906 года, когда были сыграны первые публичные спектакли на татарском языке: «Жалкое дитя» и «Беда из-за любви».

Сообщается, что татарская театральная труппа «Сайяр» была первым в России национальным театром. Она ставила как пьесы, ставшие шедеврами национальной классики («Банкрот» Галиасгара Камала, «Первые цветы» Карима Тинчурина, «Зулейху» Гаяза Исхаки), так и переводные русские и зарубежные пьесы. Руководителем «Сайяра» вплоть до своей смерти в 1920 году был Габдулла Кариев. В труппе до 1912 года работала первая татарская актриса Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская.

Артисты первой российской национальной театральной труппы «Сайяр», 1910 год. В центре — Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская, стоят Габдулла Кариев и основатель труппы Ильяс Кудашев-Ашказарский

К началу двадцатых годов в Казани работали несколько театральных татарских трупп: «Сайяр», «Нур», «Ширкат». Из них в 1922 году и сформировали Первый государственный показательный драматический татарский театр имени Красного Октября. Возглавил его Карим Тинчурин, ученик Габдуллы Кариева.



В 1923 году в Казани открыли театральный техникум (сегодня это Казанское театральное училище) под руководством Зайни Султана. Будущих актеров в нем учили мастера татарской сцены. В 1923 году в техникум набрали 16 студентов. К концу года их стало уже 30, и тогда техникуму отвели здание бывшей Мариинской женской гимназии (сейчас в этом здании на Рахматуллина, 2 располагается Лицей имени Лобачевского при КФУ).

В 1926 году в труппу театра уже пригласили первых выпускников: Галию Булатову, Галию Нигматуллину, Галию Кайбицкую, Хакима Салимжанова.



Первый выпуск Казанского театрального техникума, 1926 год. Фото из архивов Казанского театрального училища

Основоположниками татарской музыкальной драмы стали драматург Карим Тинчурин и композитор Салих Сайдашев. В 1926 году они написали легендарный спектакль «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»), билеты на который и сегодня, через 93 года, очень трудно купить.

Актрисы труппы татарского театра им. Красного Октября, 1925 год. Фото: Государственный архив РТ

В 1926 году в республике отметили двадцатилетие татарского театра. Многим актерам присвоили звания заслуженных артистов республики, героев труда, а театру дали статус академического.

Людмила Губаева