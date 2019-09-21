«Их нравы»: премьер-министр — популист и либерал, казненный через повешение

Аднан Мендерес, человек трагической судьбы. Часть 1

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ об одном из самых заметных деятелей Турецкой республики в XX веке — премьер-министре (1950—1960) Аднане Мендересе.

Начал с популистского жеста



Прежде чем приступить к повествованию о кровавых событиях 1960 года, когда произошла первая в истории современной Турции насильственная смена власти, необходимо рассказать об Аднане Мендересе — премьер-министре, действия которого в основном и привели к этому печальному сюжету и который стал основной его жертвой.

Немного нарушив привычную хронологию повествования, отметим, что 17 сентября была очередная годовщина со дня казни Мендереса. Пожалуй, это единственный в истории республиканской Турции случай, когда был казнен действующий премьер-министр. Такое, по всей видимости, больше не повторится (во всяком случае, будем на это надеяться), если, конечно же, нынешний президент не вернет эту юридическую норму, отчаянный спор о которой ведется в турецкой прессе.

Примечательно, что на памятных мероприятиях в этом году присутствовал новоизбранный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который представляет ныне оппозиционную партию СНР. История, как известно, развивается по спирали, практически все события современности имеют определенные параллели в прошлом. В этой связи интересно то, что и Мендерес, и Имамоглу начинали свою работу на премьерском посту с продажи неиспользуемых автомобилей, которые были приобретены при их предшественниках. Данный жест был призван показать, насколько нерационально использовались народные средства до их прихода к власти.

Аднан Мендерес с Джелялем Баяром. Фото haberler.com

План Маршалла и свой монетный двор

Однако вернемся к Мендересу, который родился в 1899 году в городе Айдын, что недалеко от Измира. Предки его были довольно крупными землевладельцами, есть упоминание о том, что его дед был из крымских татар, которые переселились в Османскую империю после очередной русско-турецкой войны. Начальное образование он получил в обычной школе, а годы средней и старшей школы провел в Американском колледже Измира. Из-за болезни Мендерес пропустил Первую мировую войну, однако в полной мере поучаствовал в освободительной войне 1919—1923 годов и даже получил «Медаль Независимости».

В годы республики он баллотировался в парламент, был депутатом от республиканской партии и представлял свой родной город Айдын. В это же время совмещал работу в парламенте с учебой на юридическом факультете Анкарского университета, который окончил в 1935 году. После смерти Ататюрка, когда начал усиливаться государственный протекционизм Исмета Инёню, Мендерес вместе с Джелялем Баяром и некоторыми другими депутатами оказался в лагере тех, кто жестко критиковал действия партии и ее руководства. За что вместе с ними был отстранен от деятельности партии и лишен депутатских полномочий. Но вскоре эта группа несогласных во главе с Баяром организует Демократическую партию и в 1950 году триумфально возвращается в парламент и формирует новое правительство. Баяр, как мы уже знаем, становится президентом, а Мендерес — премьер-министром.

Первая пятилетка премьера Мендереса проходит благотворно для страны. Турецкая экономика показывает небывалый рост — около 8% в год, в основном благодаря внешним заимствованиям и участию в плане Маршалла. Расширяются гражданские свободы, в частности разрешается чтение азана на арабском языке (во времена Ататюрка был введен запрет на азан на арабском языке, и его обычно читали на турецком). Государство начинает оказывать поддержку частному предпринимательству, сельскому хозяйству и другим отраслям экономики. Вводятся новые законы, которые дают послабления иностранным инвесторам, в том числе иностранным компаниям разрешается вести геологоразведочную деятельность на территории Турции.

До основания монетного двора в 1958 году на протяжении 120 лет османские и турецкие деньги печатались и чеканились в Лондоне. Фото coins54.ru

Пожалуй, одним из самых символичных достижений второй пятилетки Мендереса становится основание монетного двора в 1958 году. До этого на протяжение 120 лет османские и турецкие деньги печатались и чеканились в Лондоне. На этом фоне совершенно случайным выглядит эпизод в лондонском аэропорту во время очередного визита премьера в Великобританию в феврале 1959 года. Тогда самолет Мендереса разбился при посадке, а сам он чудом остался в живых…

Переворот и смертный приговор

Однако в период «второй пятилетки» экономика начинает переживать кризис. Отход от протекционизма и переход к либеральной модели оказался эффективен лишь в краткосрочной перспективе. Очень скоро турецкая лира обваливается по отношению к доллару в 4,5 раза. Правительство объявляет о невозможности выплатить внешний долг в размере 600 миллионов долларов и заключает с Международным валютным фондом соглашение в рамках программы stand by.

Несмотря на все эти трудности, Мендерес в 1957 году начинает широкомасштабные ремонтные работы в Стамбуле. Благодаря этому ремонтируются здания, строятся новые трассы, открываются новые улицы, проспекты и бульвары. Примечательно, что нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган, в бытность мэром Стамбула, уже после реабилитации Мендереса в 1990 году переименовывает проспект Ватан, который был построен нашим героем, в бульвар имени Аднана Мендереса.

Суд признает Аднана Мендереса виновным по 12 из 13 предъявленных обвинений и вынесет в отношении него смертный приговор, который будет исполнен 17 сентября 1961 года. Фото haberler.com

27 мая 1960 года в Турции происходит военный переворот. Всю правящую верхушку арестовывают и предают суду. Процесс длится около 10 месяцев. В итоге суд признает Аднана Мендереса виновным по 12 из 13 предъявленных обвинений и вынесет в отношении него смертный приговор, который будет исполнен 17 сентября 1961 года. Подробнее о суде и самом перевороте мы расскажем через неделю.

У Мендереса было трое сыновей. Все они активно участвовали в политической жизни Турции, однако их жизни прервались самым трагическим образом. Старший сын покончил жизнь самоубийством, средний погиб в автокатастрофе, а младший пережил аварию и провел остаток жизни парализованным, пока не скончался в 2011 году.

Продолжение следует

