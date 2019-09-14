Саудовская Аравия назвала причину взрывов на НПЗ — атака беспилотников

Власти Саудовской Аравии назвали причину ЧП на заводе Saudi Aramco, который считается одним из крупнейших в мире. По заявлению правительства страны, причиной взрыва стала атака беспилотных летательных аппаратов.

При этом в сообщении говорится о двух взрывах. Первый произошел в районе города Даммам в Восточной провинции страны. Второй — на крупном нефтяном месторождении Хурайс в 150 километрах от столицы, Эр-Рияда.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на AP, существует версия, что беспилотники могли отправить йеменские повстанцы-хуситы, которые уже ранее совершали подобные атаки. Однако эту версию пока не подтвердили и не опровергли.

Информация о пострадавших в результате ЧП также не приводится.

