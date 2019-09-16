Россия может усилить безопасность энергообъектов из-за атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Россия может усилить уровень безопасности на объектах по добычи нефти в стране из-за атаки дронов на заводы комапнии Saudi Aramco.

«Я думаю, мы будет также работать над этим. В принципе эта работа ведется в постоянном режиме, но надо понимать и учитывать сложившуюся ситуацию», — сказал министр энергетики РФ Александр Новак (цитата по ТАСС).

Он отметил, что атака дронов на заводы Saudi Aramco влияет в целом на энергобезопасность во всем мире. При этом мировых запасов нефти достаточно, чтобы компенсировать потери от снижения добычи из-за этой чрезвычайной ситуации.

Нападение произошло в субботу, дронами были атакованы объекты на крупных месторождениях Saudi Aramco в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары.

В связи с этим сегодня мировые цены на нефть на открытии торгов на лондонской бирже ICE резко выросли.