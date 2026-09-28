Минниханов обратится с посланием к Госсовету Татарстана

В своем обращении Минниханов доложит о внутреннем и внешнем положении региона

Фото: Сергей Козлов

Сегодня в 10:00 раис Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Госсовету республики седьмого созыва. Мероприятие пройдет в ГБКЗ им. Сайдашева в рамках 23-го заседания парламента.

В своем обращении Минниханов доложит о внутреннем и внешнем положении региона, подведет итоги и представит дорожную карту по развитию Татарстана, обозначив ключевые направления на ближайший год.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Напомним, после оглашения послания депутаты проведут 24-е заседание Государственного совета. Начало запланировано на 14:00. В повестку дня заседания по предложениям комитетов вносится 12 вопросов, в том числе 10 проектов законов РТ. Также рассмотрят изменения в республиканских законах о бюджете республики на 2026 год и на плановый период 2027-го и 2028-го.

Алсу Сабирзанова