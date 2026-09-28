Мошенники пугают пенсионеров звонками от «Соцфонда»

Сотрудники Соцфонда, банков, Центробанка и ФСБ никогда не звонят, чтобы сообщить об ошибке

Фото: Реальное время

Злоумышленники звонят гражданам пенсионного возраста, представляются «работниками Социального фонда» и пугают уменьшением пенсии из-за ошибки в документах. В другом случае они обещают перерасчет в большую сторону за неучтенный стаж. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметила руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина, мошенничество сегодня — это выстроенная система, где каждый шаг просчитан. «Сообщение о якобы допущенной ошибке и снижении пенсии — это не просто обман, это психологическая атака, рассчитанная на панику», — сказала она.

Реальное время / realnoevremya.ru

Шилина подчеркнула, что сотрудники Соцфонда, банков, Центробанка и ФСБ никогда не звонят, чтобы сообщить об ошибке, не просят код из СМС и не предлагают перевести деньги на «защищенный» счет. «Самое главное — не действовать по указке незнакомца на том конце провода. Положите трубку и перезвоните сами», — добавила она.

Ранее сообщалось, что более 15 тыс. россиян отказались от зачисления мошеннических переводов. Общая сумма возвратов составила почти 650 млн рублей.

Алсу Сабирзанова