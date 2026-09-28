Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в новом созыве Госдумы

Заместителями руководителя избраны Андрей Луговой и Мария Харченко

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий единогласно избран руководителем думской фракции партии в Госдуме девятого созыва. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР, передает ТАСС.

В понедельник прошло первое организационное собрание фракции, на котором приняли решение о ее образовании и утвердили состав. Заместителями руководителя избраны Андрей Луговой и Мария Харченко.

Напомним, выборы прошли с 18 по 20 сентября. В этом году впервые в голосовании принимали участие жители регионов Донбасса и Новороссии. В предвыборные списки по федеральному избирательному округу вошло 10 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Ранее сообщалось, что Володин сохранит пост спикера Госдумы. Как утверждает источник, решение о сохранении должности уже принято.

Алсу Сабирзанова