Набережные Челны стали лидером по росту продаж вторичного жилья

Аналитики связывают рост цен с ускорением продаж

В Набережных Челнах зафиксирован наибольший рост продаж на вторичном рынке жилья по итогам третьего квартала 2026 года. Показатель увеличился более чем на треть относительно среднемесячных значений второго квартала. Об этом сообщают аналитики «Циан», передает ТАСС.

Всего положительная динамика продаж отмечена во всех 40 анализируемых локациях. Помимо Набережных Челнов, в лидерах по росту оказались Чебоксары и Ставрополь.

Что касается цен, то в среднем по России квадратный метр на «вторичке» подорожал на 2,9% за квартал, что выше, чем на первичном рынке (+1,3%). Максимальный прирост зафиксирован в Ижевске (+10%), Красноярске и Кирове (по +6,7%). В Москве квадратный метр стал дороже на 4,1%.

Аналитики связывают рост цен с ускорением продаж: более доступные объекты быстрее уходят из экспозиции, а на рынке появляется больше жилья в современных корпусах с более высокими ценами. Из-за того, что «вторичка» дорожает быстрее новостроек, ценовой разрыв между сегментами сокращается: в конце третьего квартала «первичка» в среднем на 20% дороже «вторички», год назад — на 25%.

Среднемесячные продажи в июле — сентябре оказались на 18% выше, чем во втором квартале, и на 32% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Казани зафиксирован наименьший рост цен на «вторичку» среди мегаполисов в августе.

Алсу Сабирзанова