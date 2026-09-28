Правительство ввело мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от БПЛА

Мораторий действует с 28 сентября 2026 года до 1 октября 2027-го

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Правительство России временно освобождает от контрольных проверок коммерческие объекты, пострадавшие от атак беспилотников и других средств огневого воздействия. Соответствующее постановление подписано, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передают РИА «Новости».

Мораторий действует с 28 сентября 2026 года до 1 октября 2027-го и распространяется на объекты, получившие ущерб с 1 января 2026 года. Плановые и ряд внеплановых проверок к ним применяться не будут. Как отметил Григоренко, решение направлено на снижение административной нагрузки и поддержку предприятий, которые восстанавливают пострадавшие объекты. Исключения предусмотрены для случаев, когда проверки нужны для безопасности граждан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Внеплановые мероприятия возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, при информации о вреде жизни и здоровью граждан или угрозе ЧС, а также для подтверждения устранения ранее выявленных нарушений. Такие проверки сохранятся для отдельных видов контроля: промышленной безопасности, гидротехнических сооружений, транспортной безопасности, образования и энергонадзора.

Ранее сообщалось, что банки призвали к допподдержке бизнеса после атак беспилотников. Тема затрагивала поддержку не только логистики, но и нефтеперерабатывающей отрасли.

Алсу Сабирзанова