Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии

Выборы нового главы государства должны пройти не позднее 27 декабря

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации подписал заявление об уходе с поста главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обязанности президента временно будет исполнять и. о. председателя Народной скупщины Ана Брнабич. Согласно конституции выборы нового главы государства должны пройти не позднее 27 декабря.

Напомним, внеочередные парламентские выборы назначены на 25 октября. Вучич возглавит правящую партию и пойдет в премьеры. Его основной конкурент — 56-летний кардиолог Илия Срданович, лидер «Студенческого списка».

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александаром Вучичем. Стороны обсудили развитие отношений в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении. Сербский лидер поблагодарил Россию за всестороннюю поддержку и отдельно — за помощь в тушении лесных пожаров. Он также проинформировал Путина о подготовке к внеочередным парламентским выборам в Сербии, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства.

Алсу Сабирзанова