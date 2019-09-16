Александр Васильев: «Доставайте вещи 30—40-летней давности — будете в тренде!»

Первая в мире коллекция в русском стиле называлась «Казань». Как историк моды изгонял из зрительниц демона — страх возраста

Фото: Максим Платонов

Быть самим собой, не стесняться возраста, носить свободную одежду — это современный тренд, который сделал модными седину, морщины и стиль 80-х с широченными плечами и пышными рукавами. Об этом рассказал на творческом вечере в рамках «Аксенов-феста 2019» российский историк моды, сценограф, телеведущий и основатель международной интерьерной премии Александр Васильев. Подробнее о цветах и формах, о моде и стиле — в материале «Реального времени».

Династия художников

Александр Васильев уже в детстве стал придумывать костюмы и декорации для постановок кукольного театра. Свой собственный спектакль он поставил в двенадцатилетнем возрасте. Васильев окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, а позже работал художником по костюмам в Московском театре на Малой Бронной, вместе с отцом оформлял спектакли. В 1982 году, женившись на француженке, он переехал в Париж, где стал работать декоратором.

Историк моды читает лекции, дает мастер-классы в университетах и колледжах России, а также за рубежом на английском, французском и испанском языках. В Москве работает его дизайн-студия интерьеров. В рамках выездной школы автор популярных книг и статей, почетный член Российской академии художеств Александр Васильев вместе со своими слушателями путешествует по культурным столицам мира.

Зал ДК им. Ленина был заполнен до отказа

Мода под названием «Казань»

Заехал дизайнер на один вечер и в столицу Татарстана. Правда, уже на следующий день собирался «развлекать блистательных русских миллионерш» в Марселе и затем в Провансе. А после поездки в Сочи у него начнутся съемки 13-го сезона «Модного приговора». Рассказывая о своем плотном графике, Александр Васильев с юмором приветствовал слушателей лекции, конечно, преимущественно дам разных возрастов, а также «детишек и старушенций в партере и на галерке». Влюбленная в него публика мгновенно откликалась бурными возгласами и рукоплесканиями на легкую иронию обаятельного лектора. Зал ДК им. Ленина был заполнен до отказа. Милые поклонницы, экстравагантные и сдержанные, элегантные и яркие, явно подготовились к встрече: кто-то в берете, кто — в шляпке, у кого-то на шее был шарфик, завязанный в кокетливый бант.

И для начала Александр Васильев рассказал занятную для казанской публики историю о французском модельере Поле Пуаре, который снял с женщин корсет и в 1906 году предложил прямой силуэт пальто. Музой для него была его жена, манекенщица Дениза. С ней Пуаре растил четверых детей, что редкость в мире моды, но вполне нормально для Востока, к которому так тяготел модельер. В начале прошлого века Дягилев привез во Францию труппу русского балета. Вдохновленный восточной темой премьеры «Шахерезады» Поль Пуаре отправился в Москву и прочел там курс лекций о моде. Столица России поразила его многоликостью своей культуры. Из льняных домотканых полотенец и рушников, купленных на барахолке, он сшил платья — мешки, с двумя швами, в которых блистала Дениза. И первую в мире коллекцию в русском стиле в 1911 году французский модельер назвал... «Казань».

«Старушенциям — зеленый свет!»

Александр Васильев обратил внимание публики на рекомендации современных модельеров. Розовый больше идет молодым. Нежно-розовый — для 20-летних, 30-летним к лицу насыщенный розовый, 40-летним надо придерживаться оттенков бежевого, очень трендового цвета на эту осень, для 50-летних — черное золото, в 60 лет — клетка, и 70-летним стоит носить белое с черным.

— Вы видели когда-нибудь раньше, чтобы журналы писали, что модно в каком возрасте? Мода всегда была только для молодых. Теперь вспомнили и о людях других возрастов. Раньше в моде были юные манекенщицы 14—15 лет. Сегодня в большинстве показов участвуют и возрастные особы. Клаудия Шифер, которой в 1987 году было 30 с лишним лет, до сих пор на страницах журналов, и у нее фигурка что надо. А Джейн Фонда — аэробика 1980-х? Ей хорошо за 80. Но все это не значит, что не появились достойные, чтобы их потеснить. Конечно, Клаудиа Шифер не выглядит как 25-летнняя… А как 30-летняя выглядит. Я понимаю, что ее отфотошопили, вижу, левый глаз чуть косит, — продолжал подшучивать над моделями лектор. — А Айрис Апфель? В 98 лет — королева пляжа! Обложки журналов, рекламные кампании — ей платят за ее морщины. Седина и морщины — особенность моды нового десятилетия.

Александр Васильев, как будто на сеансе психотерапии, старался, чтобы поклонницы почувствовали уверенность в себе, заставлял расстаться с комплексами:

— Большинство женщин боятся стареть, в них — демон страха возраста. Изгоняю его из вас! Старушенциям — зеленый свет! Чем старше, тем вкуснее. Живите с ощущением «я — в тренде, мне бы еще + 25 — и я неотразима». Успокойтесь и будьте счастливы! Теперь немодно что-то закачивать, все срочно начинают откачивать обратно. Радуйтесь своему возрасту!

«Мода для отпугивания мужчин»

— Мода направлена на разрушение. Всем советую сэкономить, обрести свой собственный стиль и культивировать его, — заявил дизайнер.

По словам Александра Васильева, в моде на ближайшее десятилетие то, «что нам казалось раньше дико не женственным». Полный откат к 1980-м годам: свободные силуэты, в которых нет смысла искать бюст; невероятные, накладные плечи, пышные рукава, спортивные детали — все, что делает женщину скорее мужеподобной. Так что если у вас хранятся вещи 30—40-летней давности, доставайте — будете в тренде.

«Новая красота абсолютно мужского типа: пиджак, мужская рубашка — и вы спасены. Юбка все реже будет встречаться, ее вытеснят брюки». Фасон пальто «ваш дедушка пришел с войны» тоже годится. Дыры на джинсах больше не в моде, их заменили потертости и эффект недошитости.

Мода направлена на разрушение. Всем советую сэкономить, обрести свой собственный стиль и культивировать его

«Не слушайте консультантов и не верьте зеркалам в магазинах»

«Осень в бежевых тонах — это аксиома». Нежный желтый идет блондинкам, яркие оттенки цвета, которые можно сочетать с синим, — брюнеткам и шатенкам. В следующем сезоне — только красный цвет, но он не идет всем. «Идет не всем блондинкам и голубоглазым из-за тонкости кожи, придает красноту капиллярам, и кожа становится, как после краснухи».

Смотрится же красный на брюнетках, шатенках, рыжих, зеленоглазых, кареглазых, не природных блондинках. Этому цвету сопутствует черный, который вообще не выходит из моды. И если не красное и черное, то тогда выбирайте клетку. В моду возвращается «змея» и «леопард», но в умеренных дозах. В Европе на фоне притока беженцев немцы, англичане, французы возвращаются к своим истокам, пропагандируют национальный стиль.

— Твидовый брючный костюм, твидовая расклешенная юбка с двубортным блейзером, красно-черное сочетание, чтобы ходить на вечеринки, — совет от Васильева по минимальному дамскому набору.

Синтетические меха победили натуральные, хотя сам Васильев, зарабатывает, рекламируя именно натуральные шубы. Он обожает свою собачку, но считает человека от природы все-таки хищником. Историк моды не во всем согласен с «зелеными» и не готов отказаться от кожаной обуви. Пуховики, дутики, высокие сапоги с широким голенищем дают «все шансы выжить». Если вы отыщете на даче белые остроносые сапоги — вы в теме. Да, снова обувь с острым носом на высоком каблуке, можно со стразами — ничего, что отвалятся. Кожа и замша — тренд сезона. Ботфорты носить сложно, но они напоминают опять о себе. Каблуки нынче носят разной высоты, кому как удобно, вплоть до kitten heel — очень маленькой прямой шпильки. Лоуферы — то, что у нас называют «мокасины» — это вечная классика.

«Первое, что красит лицо — макияж»

«Густая брежневская бровь снова в моде». Так что можно идти за наращиванием к «бровистам». Красные тени и вообще боевой раскрас, как фильме «Маленькая Вера», будет на острие в ближайшие несколько лет. Красные помады не всем идут. Но среди множества оттенков красного можно найти свой.

— Не бойтесь, сделайте это у себя в ванной при закрытых дверях, — рекомендует Александр Васильев. — Сделайте фото, пошлите дочери, сестре и спросите: «Можно ли мне так выходить на улицу? Они вам ответят: «Сиди дома...».

— Я не фанат современной моды, я еще много чем занимаюсь. Это просто мой хлеб. Ничего нового мир моды не принесет, все будущие фасоны — это лишь новая нарезка традиционного салата оливье, — заключил Александр Васильев, который, кажется, способен говорить о моде вечно, а затем унял тревогу женщин почтенного возраста. — Западные самолеты делают из российского титана. А наши самолеты летать не смогут без зарубежных запчастей. Воевать нашим странам невыгодно. Войны не будет.

Ничего нового мир моды не принесет, все будущие фасоны — это лишь новая нарезка традиционного салата оливье

Философская роскошь, автографы и селфи

И Васильев угадал — женщины в этот вечер услышали именно то, что хотели. Они получили свой энергетический заряд и благодарили любимца дизайнерскими букетами и аплодисментами. А на прощание историк моды раздавал автографы и подписывал свою книгу «Фамильные ценности». Поклонницы делали «не какое-то там хухры- мухры, а селфи» с обожаемым и неподражаемым ведущим «Модного приговора».

Альбина Шарафутдинова рассказала, почему пришла на лекцию:

— Днем работаю, не могу постоянно смотреть «Модный приговор», но после того, как Александр Васильев появился в этой передаче, он стал еще популярнее. Слежу за ним в «Инстаграм», смотрю его интервью. Оказывается, он жил во Франции и знает всю аристократию, которая уехала из России. Мне просто интересно его слушать.

Женщины в этот вечер услышали именно то, что хотели. Они получили свой энергетический заряд и благодарили любимца дизайнерскими букетами и аплодисментами

Школьница Камилла Фатхуллина увлекается модой:

— Ищу себя, развиваюсь, в будущем пойду в школу стилистов. Черпаю от Васильева его знания и опыт. Он вдохновляет меня на новые идеи.

— Нравится погружаться в атмосферу философской роскоши, когда рядом с тобой человек, наполненный всесторонними знаниями, умеет красиво говорить, разбирается в моде, в жизни, добившийся успеха. Просматриваю видеоролики с Васильевым. Мне интересен его путь, взгляд на жизнь, то, как он мыслит, — поделилась Эльза Арасланова.

— Васильев — лапка, такой приятный, ласковый, обходительный. Не чаяла, что в Казани его поймаю. В Москве на книжном фестивале 6 лет назад сфотографировалась с ним. С тех пор не могла отловить его в столице. Случилось съездить в Париж (он же бывает там), но и в Париже не удалось увидеть Васильева. Ухожу сегодня счастливая: сфотографировалась с ним ровно через 6 лет и автограф получила, — порадовалась Галина Салмова.

1 / 16 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов