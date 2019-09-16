Александр Васильев: «Доставайте вещи 30—40-летней давности — будете в тренде!»
Первая в мире коллекция в русском стиле называлась «Казань». Как историк моды изгонял из зрительниц демона — страх возраста
Быть самим собой, не стесняться возраста, носить свободную одежду — это современный тренд, который сделал модными седину, морщины и стиль 80-х с широченными плечами и пышными рукавами. Об этом рассказал на творческом вечере в рамках «Аксенов-феста 2019» российский историк моды, сценограф, телеведущий и основатель международной интерьерной премии Александр Васильев. Подробнее о цветах и формах, о моде и стиле — в материале «Реального времени».
Династия художников
Александр Васильев уже в детстве стал придумывать костюмы и декорации для постановок кукольного театра. Свой собственный спектакль он поставил в двенадцатилетнем возрасте. Васильев окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, а позже работал художником по костюмам в Московском театре на Малой Бронной, вместе с отцом оформлял спектакли. В 1982 году, женившись на француженке, он переехал в Париж, где стал работать декоратором.
Историк моды читает лекции, дает мастер-классы в университетах и колледжах России, а также за рубежом на английском, французском и испанском языках. В Москве работает его дизайн-студия интерьеров. В рамках выездной школы автор популярных книг и статей, почетный член Российской академии художеств Александр Васильев вместе со своими слушателями путешествует по культурным столицам мира.
Мода под названием «Казань»
Заехал дизайнер на один вечер и в столицу Татарстана. Правда, уже на следующий день собирался «развлекать блистательных русских миллионерш» в Марселе и затем в Провансе. А после поездки в Сочи у него начнутся съемки 13-го сезона «Модного приговора». Рассказывая о своем плотном графике, Александр Васильев с юмором приветствовал слушателей лекции, конечно, преимущественно дам разных возрастов, а также «детишек и старушенций в партере и на галерке». Влюбленная в него публика мгновенно откликалась бурными возгласами и рукоплесканиями на легкую иронию обаятельного лектора. Зал ДК им. Ленина был заполнен до отказа. Милые поклонницы, экстравагантные и сдержанные, элегантные и яркие, явно подготовились к встрече: кто-то в берете, кто — в шляпке, у кого-то на шее был шарфик, завязанный в кокетливый бант.
И для начала Александр Васильев рассказал занятную для казанской публики историю о французском модельере Поле Пуаре, который снял с женщин корсет и в 1906 году предложил прямой силуэт пальто. Музой для него была его жена, манекенщица Дениза. С ней Пуаре растил четверых детей, что редкость в мире моды, но вполне нормально для Востока, к которому так тяготел модельер. В начале прошлого века Дягилев привез во Францию труппу русского балета. Вдохновленный восточной темой премьеры «Шахерезады» Поль Пуаре отправился в Москву и прочел там курс лекций о моде. Столица России поразила его многоликостью своей культуры. Из льняных домотканых полотенец и рушников, купленных на барахолке, он сшил платья — мешки, с двумя швами, в которых блистала Дениза. И первую в мире коллекцию в русском стиле в 1911 году французский модельер назвал... «Казань».
«Старушенциям — зеленый свет!»
Александр Васильев обратил внимание публики на рекомендации современных модельеров. Розовый больше идет молодым. Нежно-розовый — для 20-летних, 30-летним к лицу насыщенный розовый, 40-летним надо придерживаться оттенков бежевого, очень трендового цвета на эту осень, для 50-летних — черное золото, в 60 лет — клетка, и 70-летним стоит носить белое с черным.
— Вы видели когда-нибудь раньше, чтобы журналы писали, что модно в каком возрасте? Мода всегда была только для молодых. Теперь вспомнили и о людях других возрастов. Раньше в моде были юные манекенщицы 14—15 лет. Сегодня в большинстве показов участвуют и возрастные особы. Клаудия Шифер, которой в 1987 году было 30 с лишним лет, до сих пор на страницах журналов, и у нее фигурка что надо. А Джейн Фонда — аэробика 1980-х? Ей хорошо за 80. Но все это не значит, что не появились достойные, чтобы их потеснить. Конечно, Клаудиа Шифер не выглядит как 25-летнняя… А как 30-летняя выглядит. Я понимаю, что ее отфотошопили, вижу, левый глаз чуть косит, — продолжал подшучивать над моделями лектор. — А Айрис Апфель? В 98 лет — королева пляжа! Обложки журналов, рекламные кампании — ей платят за ее морщины. Седина и морщины — особенность моды нового десятилетия.
Александр Васильев, как будто на сеансе психотерапии, старался, чтобы поклонницы почувствовали уверенность в себе, заставлял расстаться с комплексами:
— Большинство женщин боятся стареть, в них — демон страха возраста. Изгоняю его из вас! Старушенциям — зеленый свет! Чем старше, тем вкуснее. Живите с ощущением «я — в тренде, мне бы еще + 25 — и я неотразима». Успокойтесь и будьте счастливы! Теперь немодно что-то закачивать, все срочно начинают откачивать обратно. Радуйтесь своему возрасту!
«Мода для отпугивания мужчин»
— Мода направлена на разрушение. Всем советую сэкономить, обрести свой собственный стиль и культивировать его, — заявил дизайнер.
По словам Александра Васильева, в моде на ближайшее десятилетие то, «что нам казалось раньше дико не женственным». Полный откат к 1980-м годам: свободные силуэты, в которых нет смысла искать бюст; невероятные, накладные плечи, пышные рукава, спортивные детали — все, что делает женщину скорее мужеподобной. Так что если у вас хранятся вещи 30—40-летней давности, доставайте — будете в тренде.
«Новая красота абсолютно мужского типа: пиджак, мужская рубашка — и вы спасены. Юбка все реже будет встречаться, ее вытеснят брюки». Фасон пальто «ваш дедушка пришел с войны» тоже годится. Дыры на джинсах больше не в моде, их заменили потертости и эффект недошитости.
Мода направлена на разрушение. Всем советую сэкономить, обрести свой собственный стиль и культивировать его
«Не слушайте консультантов и не верьте зеркалам в магазинах»
«Осень в бежевых тонах — это аксиома». Нежный желтый идет блондинкам, яркие оттенки цвета, которые можно сочетать с синим, — брюнеткам и шатенкам. В следующем сезоне — только красный цвет, но он не идет всем. «Идет не всем блондинкам и голубоглазым из-за тонкости кожи, придает красноту капиллярам, и кожа становится, как после краснухи».
Смотрится же красный на брюнетках, шатенках, рыжих, зеленоглазых, кареглазых, не природных блондинках. Этому цвету сопутствует черный, который вообще не выходит из моды. И если не красное и черное, то тогда выбирайте клетку. В моду возвращается «змея» и «леопард», но в умеренных дозах. В Европе на фоне притока беженцев немцы, англичане, французы возвращаются к своим истокам, пропагандируют национальный стиль.
— Твидовый брючный костюм, твидовая расклешенная юбка с двубортным блейзером, красно-черное сочетание, чтобы ходить на вечеринки, — совет от Васильева по минимальному дамскому набору.
Синтетические меха победили натуральные, хотя сам Васильев, зарабатывает, рекламируя именно натуральные шубы. Он обожает свою собачку, но считает человека от природы все-таки хищником. Историк моды не во всем согласен с «зелеными» и не готов отказаться от кожаной обуви. Пуховики, дутики, высокие сапоги с широким голенищем дают «все шансы выжить». Если вы отыщете на даче белые остроносые сапоги — вы в теме. Да, снова обувь с острым носом на высоком каблуке, можно со стразами — ничего, что отвалятся. Кожа и замша — тренд сезона. Ботфорты носить сложно, но они напоминают опять о себе. Каблуки нынче носят разной высоты, кому как удобно, вплоть до kitten heel — очень маленькой прямой шпильки. Лоуферы — то, что у нас называют «мокасины» — это вечная классика.
«Первое, что красит лицо — макияж»
«Густая брежневская бровь снова в моде». Так что можно идти за наращиванием к «бровистам». Красные тени и вообще боевой раскрас, как фильме «Маленькая Вера», будет на острие в ближайшие несколько лет. Красные помады не всем идут. Но среди множества оттенков красного можно найти свой.
— Не бойтесь, сделайте это у себя в ванной при закрытых дверях, — рекомендует Александр Васильев. — Сделайте фото, пошлите дочери, сестре и спросите: «Можно ли мне так выходить на улицу? Они вам ответят: «Сиди дома...».
— Я не фанат современной моды, я еще много чем занимаюсь. Это просто мой хлеб. Ничего нового мир моды не принесет, все будущие фасоны — это лишь новая нарезка традиционного салата оливье, — заключил Александр Васильев, который, кажется, способен говорить о моде вечно, а затем унял тревогу женщин почтенного возраста. — Западные самолеты делают из российского титана. А наши самолеты летать не смогут без зарубежных запчастей. Воевать нашим странам невыгодно. Войны не будет.
Ничего нового мир моды не принесет, все будущие фасоны — это лишь новая нарезка традиционного салата оливье
Философская роскошь, автографы и селфи
И Васильев угадал — женщины в этот вечер услышали именно то, что хотели. Они получили свой энергетический заряд и благодарили любимца дизайнерскими букетами и аплодисментами. А на прощание историк моды раздавал автографы и подписывал свою книгу «Фамильные ценности». Поклонницы делали «не какое-то там хухры- мухры, а селфи» с обожаемым и неподражаемым ведущим «Модного приговора».
Альбина Шарафутдинова рассказала, почему пришла на лекцию:
— Днем работаю, не могу постоянно смотреть «Модный приговор», но после того, как Александр Васильев появился в этой передаче, он стал еще популярнее. Слежу за ним в «Инстаграм», смотрю его интервью. Оказывается, он жил во Франции и знает всю аристократию, которая уехала из России. Мне просто интересно его слушать.
Школьница Камилла Фатхуллина увлекается модой:
— Ищу себя, развиваюсь, в будущем пойду в школу стилистов. Черпаю от Васильева его знания и опыт. Он вдохновляет меня на новые идеи.
— Нравится погружаться в атмосферу философской роскоши, когда рядом с тобой человек, наполненный всесторонними знаниями, умеет красиво говорить, разбирается в моде, в жизни, добившийся успеха. Просматриваю видеоролики с Васильевым. Мне интересен его путь, взгляд на жизнь, то, как он мыслит, — поделилась Эльза Арасланова.
— Васильев — лапка, такой приятный, ласковый, обходительный. Не чаяла, что в Казани его поймаю. В Москве на книжном фестивале 6 лет назад сфотографировалась с ним. С тех пор не могла отловить его в столице. Случилось съездить в Париж (он же бывает там), но и в Париже не удалось увидеть Васильева. Ухожу сегодня счастливая: сфотографировалась с ним ровно через 6 лет и автограф получила, — порадовалась Галина Салмова.
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