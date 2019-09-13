Тендеры Башкирии: наблюдение — аэропорту, любовь к бизнесу — школьникам и хореографию — оперному театру

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Капремонт набережной в Нефтекамске

Государственное унитарное предприятие Башкортостана «Управление административными зданиями» собирается провести капитальный ремонт набережной озера Светлое и прилегающей к ней территории в Нефтекамске за 16,2 млн рублей. О таком тендере было объявлено 9 сентября, заявки будут приниматься до 16 сентября, тогда же будут подведены и итоги.

Работы потребуется выполнить до 30 декабря 2019 года. Подробного технического задания в документации обнаружить не удалось, но из локального сметного расчета известно, что работы будут связаны с деревянным покрытием дорожек и площадок, покрытиями под «тарзанку» из готовых рулонов, покрытием волейбольной площадки, газонами, малыми архитектурными формами, покрытиями баскетбольной площадки, ограждениями спортивных площадок.



Капитальный ремонт набережной озера Светлое и прилегающей к ней территории в Нефтекамске собираются провести за 16,2 млн рублей. Фото proneftekamsk.ru

2. Флюорографический аппарат за 7 миллионов для Мелеузовской ЦРБ

Мелеузовская центральная районная больница планирует купить цифровой флюорографический аппарат за 7,07 млн рублей. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются с 11 по 20 сентября. Первые части их будут рассматривать 23 сентября, а аукцион состоится 24 сентября. Оплатят аппарат за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС Башкортостана, а также за счет средств, полученных при осуществлении приносящей доход деятельности.

Аппарат должен быть несканирующего типа, предполагающий одномоментную съемку всей зоны обследования, дающий возможность получения снимка напрямую с цифрового детектора. Время вывода изображения на экран монитора после экспозиции составит не более 10 секунд. Поставку потребуется осуществить до 31 декабря 2019 года.



3. Бортовой автомобиль в лизинг для «Уфаводоканала»

МУП «Уфаводоканал» купит в лизинг бортовой автомобиль за 5,2 млн рублей. О закупке, которая будет осуществлена у единственного поставщика, стало известно 6 сентября. Услуги предоставит уфимское ООО «Лизинговая компания «Простые решения», директор которой — Айрат Фаткуллин. Компания зарегистрирована на улице Карла Маркса. Учредителем компании является АО «ПР-Финанс».

МУП «Уфаводоканал» купит в лизинг бортовой автомобиль за 5,2 млн рублей. Фото kamavtoresurs.ru

Срок лизинга составит 36 месяцев. Бортовой автомобиль должен быть 2019 года выпуска, предназначен для перевозки жидкостей. Грузоподъемность его составит 11,6 тонны, двигатель будет дизельный, производства КАМАЗ, с мощностью в 300 л. с. Машина должна быть оборудована системой ABS, а также двумя проблесковыми маяками оранжевого цвета.



4. Комплексная система видеонаблюдения для уфимского аэропорта

А вот международный аэропорт «Уфа» планирует расширить комплексную систему видеонаблюдения. Это обойдется предприятию в 3,8 миллиона рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок 11 сентября, подать заявки нужно успеть до 23 сентября, а итоги подведут 25 сентября.

Услуги должны быть оказаны в срок до 30 октября 2019 года. Гарантия на оборудование и программное обеспечение составит 36 месяцев. Из документации известно, что система должна состоять из одного сервера обработки видеоинформации и программного обеспечения «Интеллект». Сервер обработки видеоинформации должен автоматически обрабатывать видеоматериалы с камер, обеспечивать хранение мультимедийной информации, обеспечивать запись видеоизображений с использованием алгоритма сжатия видеоизображения H.264/MPEG4/MJPEG/MWavelet, производить распознавание лиц.



Международный аэропорт «Уфа» планирует расширить комплексную систему видеонаблюдения. Это обойдется предприятию в 3,8 миллиона рублей. Фото tadviser.ru

5. Привить школьникам любовь к бизнесу

Тем временем Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив заплатит 3,06 млн рублей за игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы и конкурсы среди старшеклассников для вовлечения в предпринимательскую деятельность и содействия созданию собственного бизнеса. Тендер объявили 11 сентября, заявки принимаются до 20-го числа, тогда же и подведут итоги.

Услуги окажут до 12 декабря 2019 года. Подрядчик должен будет проводить открытые уроки с участием действующих предпринимателей, провести обучающий курс по основам предпринимательской деятельности, деловые игры по выработке предпринимательских компетенций, конкурс по предпринимательству, тематическую информационно-образовательную смену по предпринимательству. Участников мероприятий будет около трехсот человек.



6. Микроавтобус для стерлитамакского драмтеатра

Русский драматический театр Стерлитамака купит пассажирский микроавтобус за 2,43 млн рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок 6 сентября, заявки принимают до 16-го числа, а аукцион проведут 18 сентября. Оплатят закупку из средств самого бюджетного учреждения.

Закупку автобуса оплатят из средств самого бюджетного учреждения. Фото rutraveller.ru

В техническом задании не указана конкретная марка требуемого микроавтобуса, но известно, что он должен быть не ранее 2018 года выпуска, с дизельным двигателем с турбонаддувом, мощностью не меньше 136 л. с. Рабочий объем двигателя составит не меньше 2 148 кубических сантиметров. Коробка передач будет механической, шестиступенчатой. В микроавтобусе должен быть кондиционер, цифровой тахограф, дополнительный автономный отопитель салона. Гарантия составит не меньше 12 месяцев или 150 тысяч километров.



7. Цветы на два миллиона для хозяйственного управления

Государственное казенное учреждение Башкортостана «Хозяйственное управление» готово потратить 2,23 млн рублей на оформление и поставку цветочной продукции. Тендер объявили 6 сентября, заявки перестанут принимать 16 сентября. Аукцион проведут 18-го числа. Оплатят закупку из бюджета Башкортостана.

От исполнителя потребуется привозить цветы в течение одного часа по Уфе, в течение трех часов — на расстояния до 250 км от Уфы, в течение пяти часов — на 400 километров от столицы региона, в течение семи часов — на 550 км от Уфы. В списке — 48 видов цветов, 17 видов расходных материалов (корзины, коробки, стеклянные вазы, пробирки, ленты, упаковки) и четыре вида услуг по оформлению цветочной композиции.



Государственное казенное учреждение Башкортостана «Хозяйственное управление» готово потратить 2,23 млн рублей на оформление и поставку цветочной продукции. Фото Людмилы Губаевой

8. Хореография для «Конька-Горбунка» за 1,4 миллиона

Башкирский государственный театр оперы и балета заплатит 1,39 млн рублей за создание оригинального хореографического произведения для спектакля «Конек-Горбунок». О закупке у единственного поставщика стало известно 10 сентября. Исполнителем стал, как следует из договора, «гражданин РФ Васильев Иван Владимирович».

От него потребуется создать оригинальное хореографическое произведение, провести репетиции с труппой заказчика, необходимые для проведения спектакля «Конек-Горбунок» на главной сцене Театра оперы и балета. Неисключительные права на произведение будут у театра до 31 ноября 2022 года.



9. Пианино и баяны для школы искусств Уфимского района

Детская школа искусств Уфимского района готовится купить музыкальные инструменты на 1,39 млн рублей. Заявки принимаются с 6 по 16 сентября. Аукцион состоится 18-го числа. Финансирование осуществят из средств бюджетного учреждения.

Поставку будет необходимо осуществить в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта. Музыкальные инструменты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не ранее 2019 года выпуска. Всего понадобится четыре музыкальных инструмента. Это — два баяна на 252 тысячи рублей с 80 кнопками, пианино за 375 тысяч рублей из сосны или массива чешской ели, а также еще одно пианино — за 758 тысяч, с механикой из белого бука. Инструменты поставят в деревню Николаевка Уфимского района.

Музыкальные инструменты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не ранее 2019 года выпуска. Фото vk.com

10. Искусственные ели и украшения для Кумертау



Администрация города Кумертау планирует потратить 781 тысячу рублей на новогодние искусственные елки, светодиодное оформление и декоративные ограждения для искусственных елок в сельских населенных пунктах. О закупке стало известно 11 сентября, заявки будут приниматься до 19 сентября, а аукцион состоится 23-го числа. Оплатят закупку из бюджета города.

Исполнитель должен будет поставить одну ель высотой в 6—7 метров с диаметром 1,9—2,3 метра, две ели высотой в 8—8,5 метра и с диаметром в 2,7—3,2 метра, еще одну ствольную искусственную ель с высотой металлоконструкций в 3—3,5 метра, четыре комплекта освещения ели длиной до 60 метров, четыре световые макушки, два декоративных основания и 400 новогодних игрушек — шаров диаметром в 15—18 сантиметров.

