Вазген Азроян: «Три четверных Трусовой — это очень круто, у Валиевой большие шансы на победу в юниорах»

Известный тренер по фигурному катанию проанализировал итоги открытых прокатов

Заметным событием начала сентября стали открытые прокаты членов сборной России по фигурному катанию. Свои новые программы и костюмы представила зрителям мировая элита этого вида спорта, за чем с интересом наблюдал и известный тренер Вазген Азроян. О своих впечатлениях от прокатов, юбилее Ирины Родниной и дебюте его подопечного, Константина Милюкова, в составе сборной Белоруссии он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Три четверных прыжка Трусовой — это очень круто»



— Вазген Завенович, каковы ваши впечатления по итогам прокатов?

— С удовольствием посмотрел открытые прокаты, видел практически всех. В первую очередь отмечу, что, по сравнению с прошлым годом, эти прокаты были ярче, интереснее, и спортсмены выглядели лучше, чем на тот же момент прошлого года.

Если говорить о девочках, то они все откатались на высочайшем уровне. Если конкретизировать, то очень приятно было смотреть на Елизавету Туктамышеву, которая уже сейчас находится в замечательной форме, очень свободно прокаталась, прекрасно прыгала. В целом достойно выглядели все, у каждой были свои плюсы.

— А у Александры Трусовой так сразу три плюса и все в четыре оборота.

— Конечно, три четверных прыжка Трусовой — это очень круто. Если говорить об Александре Трусовой и Анне Щербаковой в целом, то их программы сильны своей технической составляющей, и этот контент только усиливается.

Фото fsrussia.ru

Конечно, три четверных прыжка Трусовой — это очень круто. Если говорить об Александре Трусовой и Анне Щербаковой в целом, то их программы сильны своей технической составляющей, и этот контент только усиливается.

— Алина Загитова и Евгения Медведева показали свои новые программы, «Клеопатру» и «Мемуары гейши» соответственно. Что скажете о них?

— Понравились, и у Алины, и у Жени, в программе которой я увидел, что в ней есть какая-то история, на нее интересно было смотреть с точки зрения хореографии.

— Многие участницы выходили на прокаты в тренировочных трико. В целом, подобное принято?

— Это все-таки тренировка, хотя и открытая, а с нынешнего года и на глазах у зрителей и телезрителей. Это произошло благодаря возросшей популярности фигурного катания, но сути своей это не изменило: прокат остался тренировочным действом. И демонстрировать на нем все, что готовят к сезону, не совсем верно. Потом, платье может быть не готово, наконец, кто-то просто не хочет его демонстрировать, чтобы у конкурентов не возник соблазн что-то повторить. Я сейчас говорю не о соотечественниках, а о представителях других стран, поскольку я больше чем уверен, что наши прокаты смотрели во всем мире.

Тем не менее Анна Щербакова рискнула выйти на лед в платье, которое по ходу проката изменило цвет. В принципе, это не новинка, Анна Погорилая демонстрировала потрясающий номер с изменением черного цвета на золотой, но это было в показательных выступлениях. А тут программа, с которой Щербакова будет соревноваться.

— Подобный эффект не запрещен регламентом?

— Ничуть, все в рамках правил. Она же не пользуется никаким дополнительным реквизитом. В целом отмечу, что у Щербаковой эта трансформация была связана с неким хореографическим эффектом, некое усиление по ходу программы, и это выглядело вполне обоснованно.

Фото fsrussia.ru

Анна Щербакова рискнула выйти на лед в платье, которое по ходу проката изменило цвет. В принципе, это не новинка, Анна Погорилая демонстрировала потрясающий номер с изменением черного цвета на золотой, но это было в показательных выступлениях. А тут программа, с которой Щербакова будет соревноваться

«Тренерский штаб Валиевой поступил верно, оставив программу «Девочка на шаре»

— Вчерашние юниорки Косторная, Трусова и Щербакова перешли во взрослый спорт. Но значит ли это, что их катание стало взрослее?

— Знаете, если говорить об Алене Косторной, то когда ей было еще лет тринадцать, я, глядя на нее, видел катание, которое принято называть женским. Она необыкновенно одаренная в плане скольжения, считаю, что Косторная уже сейчас является одной из сильнейших фигуристок мира. Великолепная хореография, то, как она чувствует музыку, потрясающе двигается: ее выступления глаз радуют.

— А кто порадовал ваш глаз среди мужчин?

— Прежде всего, Сергей Воронов. Он потрясает тем, что в свои 32 года выходит на лед и выглядит лидером сборной «прямо сейчас». Сделал на льду все, что умеет, выглядел очень уверенным в себе. Ничего, кроме уважения, это не вызывает. Помимо Воронова мне понравилось выступление Макара Игнатова.

— Нет ощущения, что Воронов хорошо отдохнул, поскольку большую часть прошлого сезона пропустил из-за травмы, и сейчас катался в удовольствие, форсируя форму, которая к концу сезона может потеряться? А вот другие как раз ничего не форсировали.

— Ну послушайте, Воронов уже такой опытный фигурист, что сам прекрасно осознает, как подходить к сезону в оптимальной форме и сохранять ее на протяжении всего сезона. Потом, я не говорю о том, что кто-то может победить на чемпионате России, я упомянул тех, кто произвел на меня лучшее впечатление по итогам этих прокатов. А остальные пока только вкатываются в сезон, это все, что я могу о них сказать.

Фото fsrussia.ru

Сергей Воронов потрясает тем, что в свои 32 года выходит на лед и выглядит лидером сборной «прямо сейчас». Сделал на льду все, что умеет, выглядел очень уверенным в себе

— Ну да, цвет костюмов не меняли, четверные не прыгали, о чем тут говорить… Вообще, четверные у нас сейчас все больше ассоциируются с девушками и девочками. К примеру, в Челябинске сегодня стартует этап юниорского Гран-при, и среди стартующих Камила Валиева. Что скажете об уроженке Казани?

— Камила как нравилась мне всегда, так и продолжает нравиться, в том числе и по прокату нынешнего сезона, когда она дебютировала на этапе юниорского Гран-при. Я считаю, что ее тренерский штаб сделал все правильно, оставив прошлогоднюю короткую программу «Девочка на шаре», поскольку такие программы получаются не часто. Эта программа просто великолепна, одна из лучших в современном фигурном катании. В плюс Камиле то, что она сделала прыжок в четыре оборота в произвольной программе, и думаю, она имеет большие шансы на победы в нынешнем сезоне на юниорском уровне. С интересом буду следить за этапом в Челябинске, поскольку там находится и моя дочь Виктория Азроян, которая выступит в танцах с Александром Сироштаном.

«Не совсем правильно, если человек будет катать одно и то же несколько сезонов»

— Есть программы, которые становятся визитными карточками фигуристов, запоминаются на всю жизнь. «Калинка» Родниной, «Болеро» Торвилл и Дин, «Зима» Алексея Ягудина. А сколько можно их катать? Максимум 2 года? И нельзя ли возвращаться к старой программе, допустим, сезон откатав другую?

— Здесь я не знаю тонкости регламента, но чисто по-человечески, наверное, будет не очень правильным, если человек будет катать одно и то же на протяжении нескольких сезонов. Да, два сезона катают, но дальше… Хотя, если не ошибаюсь, француз Филипп Канделоро нашел выход из положения, когда ему ставили программу «Крестный отец» в трех частях: «Молодость, зрелость, старость». И в третьей части ему волосы специально подкрашивали «под седину». Правда, затрудняюсь сказать, подряд у него шли эти программы или он делал какие-то временные промежутки. Хотя, если говорить о программах, то фирменной для Канделоро была композиция на мушкетерскую тему, тем более что сам Филипп похож на Д’Артаньяна.

Фото fsrussia.ru

Очень сильно прибавили в качестве катания Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в работе которых чувствуется рука Марины Зуевой

Возвращаясь к прокатам, хочу высказаться по поводу парного катания, про которое говорю очень редко. Но тут было ощущение, что очень сильно прибавили в качестве катания Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в работе которых чувствуется рука Марины Зуевой. Плюс Ксения Столбова с Андреем Новоселовым тоже производят очень неплохое впечатление, пусть они и немного не скатаны, но это поправимо. Да, у них не все идеально получалось, но явно видно, что они владеют всеми техническими элементами. И в родных для меня танцах хочу отметить прогресс Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова, которые способны в будущем составить серьезнейшую конкуренцию паре Пападакис — Сизерон.

— Как прошел дебют в Белоруссии вашего подопечного Константина Милюкова?

— Ранее это также было контрольными прокатами, которые с нынешнего сезона превратились в соревнования, получив статус Летнего кубка Республики Беларусь. К сожалению, мы не совсем были осведомлены об этом и приехали в Минск как на обычные сборы. Поэтому мы катали там старую программу, в достаточно сильно облегченном варианте. Но сам старт был необходим как некая презентация, чтобы руководство федерации могло воочию посмотреть на Костю. Сейчас мы готовим новые программы, которые покажем на международных стартах, уровня челендж, потом будут чемпионат Белоруссии и чемпионат Европы.

«Роднина — человек с большой буквы»

— Нет опасений, что в Белоруссии у Милюкова не будет необходимой конкуренции?

— Нет, поскольку Константин будет соревноваться на международных соревнованиях, и вся его конкуренция будет ощущаться со стороны бывших коллег по российскому фигурному катанию. Мы ориентируемся на них. А в Белоруссии, несмотря на то, что там есть ряд молодых фигуристов, делают ставку на лидеров. Там же были и Сергей Давыдов, очень сильный одиночник, и знаменитая Татьяна Навка с тогдашним ее партнером Самвелом Гезаляном, каждый из них занимал четвертые места на чемпионатах Европы разных лет. Это составляет некую историю белорусского фигурного катания, у руля которого стоят опытные руководители, есть сильные судьи. В целом это очень серьезная федерация.

Фото nevasport.ru

Константин будет соревноваться на международных соревнованиях, и вся его конкуренция будет ощущаться со стороны бывших коллег по российскому фигурному катанию. Мы ориентируемся на них

— Сейчас эту историю будут писать Милюков, Виктория Сафонова и новая пара. Вы представляете собой костяк сборной Белоруссии, с какими-то совместными сборами, тренировками?

— Нет, мы сборная, но вместе соберемся, как я предполагаю, только на крупных международных соревнованиях. А пока каждый из сборников продолжает тренироваться на привычной ему базе. Сафонова, насколько я знаю, во всемирно известной московской школе «Самбо 70», парники Виктория Яценко и Даниил Паркман — в Питере у опытнейшего наставника Олега Васильева.

— Сегодня (в среду, — прим. ред.) была свежая информация о том, что бывший фигурист Виктор Краатц будет привлечен к тренировкам хоккейного «Йокерита». Ранее в Казань приезжал Бессарион Цинцадзе, который работал с хоккеистами «Ак Барса». На ваш взгляд, хоккеистам необходимы навыки катания фигуристов?

— Насколько я знаю, там происходит обучение не технике фигурного катания, а просто скольжению. Все-таки у нас база в этом плане более фундаментальная, что необходимо при поворотах, торможении и так далее. Я убежден, что это необходимо, тем более что за океаном такое практикуется, в том числе и в НХЛ.

— Вот-вот, я подвожу к теме, что вы работали в свое время в Мытищах, а там была хоккейная команда «Атлант»…

— Не обращались ли они ко мне за консультацией? Нет. Дело в том, что «Атлант», к тому моменту, когда я переехал в Мытищи, уже успел развалиться, но помню, что в Москве ко мне обращались из одного очень серьезного клуба НХЛ. Не скажу какого, потому что в итоге это ни к чему не привело. Я не решился на сотрудничество и потому, что на тот момент еще продолжал спортивную карьеру, и потому, что сама работа требует определенных навыков, а не просто так, что ты вышел на лед: и делай, как я!

Фото duma.gov.ru

Ирина Константиновна возглавляет федерацию фигурного катания Московской области, в сборной которой я работаю. Конечно, это легенда фигурного катания, человек с большой буквы

— 12 сентября исполнилось 70 лет трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной. Знакомы с ней?

— Неблизко, поскольку личных встреч у нас была одна-две. Это было в момент, когда я переехал из Татарстана в Подмосковье. Замечу, что Ирина Константиновна возглавляет федерацию фигурного катания Московской области, в сборной которой я работаю. Конечно, это легенда фигурного катания, человек с большой буквы.