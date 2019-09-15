Куда пойти в Казани: «SKAZ.KA», «Всадник» и «Мозаика культур»

Афиша мероприятий с 16 по 22 сентября

Фото: Максим Платонов

Вторая половина сентября обещает запомниться казанцам и гостям столицы Татарстана мультикультурными фестивалями, новыми театральными и музыкальными постановками и художественными выставками. Подробнее об этих и других мероприятиях — в обзоре «Реального времени».

Казань фестивальная



Сразу два фестиваля национальной и этноконфессиональной тематики пройдут в субботу. Зрителей будут ждать в «Татнефть Арене» и на Кремлевской набережной.

Фестиваль «Мозаика культур»

На набережной под Кремлем 21 сентября с 13.00 до позднего вечера гости праздника могут посмотреть парад национальных костюмов и модный показ коллекций одежды с этническим компонентом, поучаствовать в мастер-классах по национальным танцам и народным ремеслам, посетить «Этномаркет» и национальный фудкорт и т. д. Фестиваль завершится концертом этномузыкальных коллективов и исполнителей Татарстана.

Вход свободный.

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Настоящая SKAZ.KA

В этот же день на другом берегу Казанки — в «Татнефть Арене» пройдет первый национальный мультикультурный фестиваль SKAZ.KA («Сказ о Казани»).

Главная часть праздника — восьмичасовой концерт с выступлением известных музыкантов: групп «Чайф» и «Танцы Минус», Пелагеи, Ивана Дорна, Animal ДжаZ, NoizeMC, The Hatters и др.

Главная часть праздника — восьмичасовой концерт с выступлением известных музыкантов, в том числе группы «Чайф». Фото Максима Платонова

В рамках зоны SKAZ.KA SPORT пройдет фестиваль уличных видов спорта, в котором примут участие команды со всего мира, а также звезды футбола. Здесь же ожидают любителей уличных танцев и битов. Активности припасены и для детей всех возрастов — для них организована специальная игровая площадка.

В 11.00 — начало активностей перед «Татнефть Ареной».

В 14.00 — начало концерта на главной сцене фестиваля внутри арены.

Вход на фестиваль свободный.

Билеты в ВИП-зону — от 3000 рублей.

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Органный концерт в консерватории

17 сентября казанская консерватория открывает сезон концертом немецкого органиста Людгера Ломана. Выступлением профессора Высшей школы музыки Штутгарта Л. Ломана открывается международный фестиваль «Organo Pleno».

В программе прозвучат сочинения И.-С. Баха, Ф. Мендельсона-Бартольди, Ф. Листа, Х. Дистлера и Г. Рафаэля.

Начало в 18.30 в ГБКЗ им. С. Сайдашева

Билеты от 300 рублей.

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Выступлением профессора Высшей школы музыки Штутгарта Л. Ломана 17 сентября казанская консерватория открывает международный фестиваль «Organo Pleno». Фото kazanconservatoire.ru

Ремейк «Зәңгәр шәл»

19 и 20 сентября в филармонии им. Габдуллы Тукая в рамках нового 82-го сезона проект «Театраль солянка» («Театральная солянка») представит музыкальный спектакль «Зәңгәр шәл» remake» («Голубая шаль» ремейк»). Это современное переосмысление классического театрального сюжета, написанного почти 100 лет назад. В образах главных героев легендарной «Голубой шали» перед зрителями предстанут звезды татарской эстрады: Ильназ Бах, Ландыш Нигматжанова, Ильсаф, Алсу Абульханова, Лейсан Гимаева и другие.

Билеты от 700 рублей.

6+

Гастроли Национального молодежного театра Башкортостана

С 16 по 19 сентября в Казани пройдут гастроли Национального молодежного театра Башкортостана им. Мустая Карима, приуроченные к 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Они начнутся 16 сентября на сцене ТГАТ им. Г. Камала романтической драмой «Башкирская свадьба». 17 сентября эстафету примет Казанский татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева. Здесь пройдут еще пять разноплановых спектаклей башкирского театра — комедийные и сказочные постановки для детей, молодежи и для семейного просмотра.

Билеты от 200 рублей.

Возрастные категории спектаклей: 0+, 6+, 12+

Гастроли Национального молодежного театра Башкортостана им. Мустая Карима начнутся романтической драмой «Башкирская свадьба». Фото kamalteatr.ru

Осенний «Цирковой калейдоскоп»

С 20 сентября в Казанском цирке стартуют выступления артистов цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре и Большого московского цирка.

В программе «Цирковой калейдоскоп» свое искусство продемонстрируют акробаты, воздушные гимнасты, коллектив «Джигиты Осетии «Сармат». В номерах участвуют собаки, обезьяны, попугаи, медведи, лошади, большая группа экзотических животных.

Билеты от 300 до 1300 рублей.

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Биеннале печатной графики «Всадник»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» проходит Казанская международная биеннале печатной графики «Всадник-2019».

В рамках биеннале представлена основная экспозиция конкурсных работ участников в авторских печатных техниках: офорт, акватинта, сухая игла, резцовая гравюра, меццо-тинто, линогравюра, ксилография, литография, коллаграфия и др. Среди спецпроектов: персональная выставка Роберто Джанинетти «Homo ludens/Человек играющий» ­(Италия, Верчелли), экспозиция польской графики (20 художников), выставка «Varietas delectat/Разнообразие доставляет удовольствие».

Биеннале завершится 10 ноября.

Билеты: льготный — 130 рублей, взрослый — 250 рублей.

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На международной биеннале печатной графики «Всадник-2019» представлены работы в авторских печатных техниках: офорт, акватинта, сухая игла, резцовая гравюра, меццо-тинто, линогравюра, ксилография, литография, коллаграфия и др. Фото Максима Платонова

Выставка IGRA

До 22 сентября включительно любители современного изобразительного искусства могут познакомиться с творчеством екатеринбургского художника-каллиграфа Ромы Бантика в резиденции «Штаб». Основное настроение авторской выставки — отношение к искусству и жизни как к игре, эксперименту и баловству (отсюда и название проекта).

Вход свободный.

6+

Выставка «Новый пейзаж»

До воскресенья, 22 сентября, можно успеть посетить еще одну художественную выставку — «Новый пейзаж» в Галерее современного искусства ГМИИ РТ.

Посетители смогут проникнуться атмосферой фотографических пейзажей, осмысляющих новую российскую повседневность. Это и бескрайние просторы Сибири, несущие в себе отпечатки промышленного освоения, и новый взгляд на то, что горожане видят ежедневно: маршрутные такси, торговые центры, загруженные транспортом перекрестки.

В экспозиции представлены работы Александра Гронского, Валерия Нистратова, Сергея Новикова, Лизы Фактор, Максима Шера, Анастасии Цайдер, Петра Антонова.

Билет — 150 рублей.

6+