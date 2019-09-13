7 самых частых проблем с покупкой земли

С чем можно столкнуться, если не учесть всех юридических деталей

Юристы предупреждают



При покупке земельного участка могут возникнуть самые разнообразные практические проблемы. Самые простые примеры: категория земель «для индивидуального жилищного строительства» не позволяет построить на земельном участке многоквартирный дом (и сюда подпадают наши любимые таунхаусы), а индивидуальный жилой дом можно строить далеко не на всех категориях земель.

У вашего земельного участка могут обнаружиться изъяны, не позволяющие использовать его по целевому назначению. Наконец, самая банальная ситуация — сосед по даче может в один не очень прекрасный день обратиться к вам с претензиями касательно вашего забора, «откусившего» часть его земельного участка.

Из-за нарушения земельно-правовых норм возникают судебные споры. И уже тогда жизненно необходима помощь юристов, которые на таких спорах специализируются.

7 самых популярных запросов

Конечно, земельные споры могут возникнуть в огромном количестве ситуаций. Но чаще всего мы сталкиваемся со следующими запросами клиентов.

Необходимость признания права собственности на земельный участок или признания права собственности отсутствующим. Часто такие запросы связаны с наследственными делами клиентов, когда при жизни наследодатель не оформил в собственность свою землю.

Установление сервитута. Это право ограниченного пользования чужим участком — например, для организации проезда транспорта, прокладки коммуникаций и т.д. Такие ситуации сплошь и рядом случаются в дачных товариществах.

Исправление кадастровой (реестровой) ошибки. Как правило, такие ошибки возникают при наложении границ земельных участков или если сведения в ГКН об этом неполные.

Определение порядка пользования земельным участком. Такие споры возникают, если собственников у земли несколько и они не могут договориться между собой как использовать участок.

Споры из сделок, связанных с приобретением, пользованием, отчуждением земельного участка. При рассмотрении таких споров тесно переплетаются нормы гражданского и земельного законодательства.

Споры о границах земельного участка. Они самые частые, самые бытовые и «жизненные».

Случай из жизни

Нашей компании совсем недавно пришлось столкнуться с интересным кейсом из разряда земельно-наследственных споров.

Одна гражданка, сотрудница казанского завода, в 1986 году получила в пользование земельный участок в одном из СНТ Казани. За пару лет до своей смерти она обратилась в администрацию района с просьбой о предоставлении участка в собственность. Но чиновники ей отказали, сославшись на кадастровую ошибку при наложении границ с соседним участком. Прежде чем оформить такую землю в собственность, ошибку нужно исправлять в судебном порядке. Пожилая дама расстроилась, но делать было нечего: она подала в районный суд необходимый иск и принялась ждать положительного решения. Да так и не дождалась: умерла, не успев завершить процедуру.

В итоге с оформлением земли пришлось разбираться наследнице — нашей клиентке, которая еще при жизни помогала наследодательнице собирать необходимые документы. На основании этих документов мы подготовили исковое заявление о включении земельного участка в наследственную массу, признании права собственности в порядке наследования. И у нас получилось: всего за два судебных заседания команда Юридического агентства «ЮСВР» добилась удовлетворения исковых требований наследницы!

Перспективы рассмотрения любого земельного спора зависят от того, каков правовой статус земельного участка, нарушили ли стороны земельное и гражданское законодательство. В нашем случае очень помогло то, что у клиентки было множество документов, свидетельствующих о попытках наследодателя оформить земельный участок в собственность еще при жизни.

Есть необходимость в сопровождении земельного спора или юридической консультации? Наши юристы готовы внимательно проанализировать вашу ситуацию и имеющиеся документы, оценить перспективы дела и предложить все возможные пути решения проблемы!

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