Видео недели: планка Путина, близняшки, кормящие бездомного, и новорусский ремонт в школе

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Путин не дотягивает до планки

Президент России Владимир Путин пошутил, что «не дотягивает» до предельного возраста правления, принятого в Малайзии. На Восточном экономическом форуме во время встречи с российским лидером 94-летний премьер-министр этой страны Махатхир Мохамад заявил, что еще год может находиться на своем посту



От близняшек — бездомным

На этой неделе резонансным роликом из Татарстана стало видео от известных сестер-близнецов Адели и Алины Фатхеевых. Они снялись в китчевой короткометражке для конкурса социальных роликов. На видео девушки покормили порцией суши настоящего бездомного, призывая таким образом к заботе над обездоленными. Сюжет, однако, вызвал неоднозначную реакцию пользователей.



«Благородный» ремонт



Екатеринбургский бизнесмен решил подарить своей школе шикарный ремонт. В итоге он прославил екатеринбуржца на всю страну как один из самых безвкусных. Внутри школа стала похожа не то на дорогую сауну, не то на жилище «нового русского» из 90-х.



Жертвы Дориана



Тропический шторм, получивший имя Дориан, зародился в Атлантическом океане. Он появился у Багамских островов, находящихся недалеко от побережья США. Мощный ураган уже стал причиной больших разрушений на Багамах. По данным на субботу, от разгула стихии пострадали 43 человека.



90-летие Ferrari

Автомобильный бренд Ferrari, прославившийся дорогими спорткарами, отметил свое 90-летие в Милане. На одной из площадей столицы Северной Италии выстроились самые известные представители знаменитой марки.



Робот «Федор» и космическая дрель

На этой неделе на Землю вернулся робот «Федор», проведший две недели на МКС. Роскосмос отправлял «Федора» для ряда экспериментов. В результате он провел на борту станции некоторые работы и даже взял в манипуляторы дрель.



Уилл Смит в «Матрице»

Один из пользователей Сети пофантазировал, как бы выглядел фильм сестер (на тот момент братьев) Вачовски «Матрица», если бы Уилл Смит не отказался в нем сниматься. Лицо звезды «Людей в черном» вписал в образ Киану Ривза искусственный интеллект при помощи технологии Deepfake.



Новый клип Билли Айлиш

Одна из самых перспективных американских певиц Билли Айлиш выпустила новый клип на песню All The Good Girls Go To Hell. За несколько часов видео набрало 8 млн просмотров. На вечер субботы эта цифра выросла до 27 млн.



В центре ограбления

Видеозапись из США взбудоражила соцсети. Пользователи стали обсуждать спокойное поведение одного из посетителей бара во время ограбления. Мужчина продолжил сидеть и смотреть в телефон, в то время как в здании орудовал вооруженный преступник. Посетитель даже не согласился отдать свой телефон .



Казань 70-х

Канал Tatarstan Republic опубликовал кинохронику, на которой запечатлена Казань 1977 года. Зритель имеет возможность присмотреться к тем объектам, что уже утрачены.