Тендеры Башкирии: почти миллиард на дорожные камеры, новый выезд из Инорса и чистка рек

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Более полутысячи камер, следящих за нарушениями ПДД

«Башинформсвязь» собирается закупить сразу 609 стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения «Автоураган» на общую сумму в 839,5 млн рублей. Об этом стало известно 3 сентября, заявки от участников будут принимать до 13 сентября, тогда же и подведут итоги.

От подрядчика потребуется смонтировать и осуществить пусконаладку комплексов фото- и видеофиксации: до 1 декабря 2019 — 150 из них, с 1 декабря по 19 апреля 2020 года — оставшиеся 459 комплексов. Они должны будут в частности обеспечивать автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений ПДД с качеством материалов, обеспечивающим достаточную доказательную базу (в том числе при полном отсутствии в месте установки внешнего освещения в ночное время), обеспечивать освещение в инфракрасном диапазоне, при помощи которого гарантируется необходимое качество фотоматериалов для достоверной идентификации госзнака и марки автомобиля днем и ночью при отсутствии других источников освещения и загрязнении номера.

Закупаемые камеры будут работать в 67 муниципальных образованиях Башкортостана. Интересно, что непосредственно в Уфе появится лишь одна новая камера — на улице Войкова. В Нефтекамске, например, установят 40 камер, в Учалинском районе — 33, в Давлекановском — 32, в Уфимском — 28 камер.



Камеры появится в 67 муниципальных образованиях Башкортостана, но непосредственно в Уфе — лишь одна, на улице Войкова. Фото bashinform.ru

2. Продлить дорогу в Инорсе до Сельской Богородской

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы планирует заплатить 148 млн рублей за строительно-монтажные работы и корректировку рабочей документации генеральной подрядной организацией по объекту «Строительство продолжения улицы Георгия Мушникова на участке от улицы Шолохова до улицы Сельской Богородской в Калининском районе». Заявки начали принимать 29 августа, окончание приема — 6 сентября. В этот же день и подведут итоги. Оплатят закупку из бюджета Уфы.

Улица Мушникова расположена в микрорайоне Инорс. Протяженность участка составит 396 метров, число полос движения — четыре. Расчетная скорость движения составит 70 км/час, ширина проезжей части — 15 метров, еще 4,5 метра — ширина тротуара. Работы потребуется выполнить до 20 октября 2020 года.



3. Спроектировать замену путей в индустриальном парке

«Корпорация развития Республики Башкортостан» собирается заплатить 36,9 млн рублей за проектно-изыскательные работы по реконструкции индустриального парка «Агидель». О закупке у единственного поставщика стало известно 30 августа — имя этого поставщика, правда, в документации обнаружить не удалось.

В индустриальном парке «Агидель» планируют реконструировать 45 километров путей и 26 стрелочных переводов. Фото gisip.ru

Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2019 года. Финансирование осуществят на 78,4% — из федерального бюджета, на 20% — из собственных средств, еще на 1,6% — из регионального бюджета. В документации идет речь о реконструкции 45 километров путей и 26 стрелочных переводов. Также должны быть предусмотрены организованные переезды через железнодорожные пути с автоматическим светофором, звуковым сопровождением и освещением.

4. 55 тонн корма «суперпремиум» для полицейских собак

МВД по Башкортостану готовится закупить полнорационный корм класса «суперпремиум» для служебных собак в рамках гособоронзаказа. Об электронном аукционе стало известно 30 августа, заявки будут принимать до 11 сентября, а аукцион состоится 13-го. Оплатят корм из федерального бюджета. Общая стоимость закупки — 13,6 млн рублей.

В рамках тендера будет закуплено около 55 тонн полнорационного корма Royal Canin. В состав корма должны входить мясные ингредиенты, животные жиры, рыбий жир или льняное семя, глюкозамин и хондроитин. Поставка будет осуществляться партиями по пяти адресам — два из них в Уфе, по одному в Салавате, Стерлитамаке и Нефтекамске. В среднем каждый килограмм корма обойдется в 246 рублей.



МВД по Башкортостану готовится закупить полнорационный корм класса «суперпремиум» для служебных собак в рамках гособоронзаказа. Фото Олега Тихонова

5. Расчистить русла рек за 12 миллионов

Министерство природопользования и экологии Башкортостана собирается заплатить 11,7 млн рублей за расчистку рек Нура и Белая в черте Белорецка. О тендере было объявлено 29 августа, заявки на участие можно подать до 10 сентября, тогда же пройдет и аукцион. Закупку оплатят за счет бюджета Башкортостана.

Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2021 года. В 2019 году будет выделено 1,14 млн, в 2020 году — еще 1 миллион, в 2021 году — 9,55 млн рублей. Непосредственно на расчистку русел рек выделят 7,5 млн рублей, еще 4,17 млн потратят на воспроизводство водных биоресурсов, а 27 тысяч рублей направят на подготовительные работы.



6. Пять изотермических фургонов для «Молочной кухни»

Государственное автономное учреждение Башкортостана «Молочная кухня» собралось потратить 8,02 млн на грузовые автомобили. Информация о тендере появилась на портале госзакупок 3 сентября, заявки будут принимать до 11 сентября, а итоги подведут 12 сентября.

В соответствии с техзаданием, учреждению понадобится пять изотермических фургонов белого цвета с дизельными двигателями Cummins с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с рабочим объемом не более 2,8 литра и мощностью не более 150 л.с. В фургоне должно быть установлено холодильное оборудование и воздушный отопитель. Гарантия на грузовики должна быть 3 года или 150 тысяч километров пробега.



«Молочная кухня» собралась потратить 8,02 млн на грузовые автомобили. Фото mgazeta.com

7. Аппараты УЗИ для уфимских медицинских учреждений

Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкортостана» купит два аппарата УЗИ на общую сумму в 6,5 млн рублей. Об этом стало известно 2 сентября, потенциальные участники могут подать заявки до 10-го, а аукцион состоится 12 сентября. Закупку оплатит бюджет региона.

Поставку должны осуществить в уфимские городскую детскую клиническую больницу №17 на улице Свободы и детскую поликлинику №5 на улице Маршала Жукова. Аппараты будут применяться для абдоминальных исследований, в гинекологии, кардиологии, неврологии, травматологии, ортопедии, урологии, эндокринологии, ангиологии, педиатрии, неонатологии и для транскраниальных исследований.



8. Видеостена для уфимского аэропорта

Международный аэропорт «Уфа» собирается купить видеостену за 5,5 млн рублей. О соответствующем аукционе объявили 29 августа, дата окончания приема заявок — 6 сентября, а итоги будут подведены 10-го.

Система предназначена для отображения и визуализации информационного контента для пассажиров в терминале внутренних воздушных линий. Оборудование необходимо для визуального отображения видеоматериалов, специально подготовленных видеографических материалов и будет обеспечивать выполнение следующих функций: формирование статического и динамического изображения с графическим и видеонаполнением с разрешением 5760х3240 пикселей в реальном времени.

Международный аэропорт «Уфа» собирается купить видеостену за 5,5 млн рублей. Фото ufatimes.ru

Видеостена будет состоять из 16 экранов диагональю в 55 дюймов, каждый — разрешением 1920х1080 пикселей. Срок поставки товара должен составлять не более 30 рабочих дней.



9. Склад в Екатеринбурге для «Башнефти» за 5,5 миллиона

А вот «Башнефть-розница» арендует складское помещение в Екатеринбурге за 5,47 млн рублей. Информация о закупке появилась на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг» в секции ПАО «НК «Роснефть» 4 сентября. Заявки будут принимать до 19 сентября, а итоги подведут только 15 ноября.

Компании понадобится капитальное сооружение для теплого склада с офисным помещением. Общая площадь должна составлять 300—350 кв. м, в том числе теплый склад площадью 280—320 кв. м и офисное помещение от 20 до 30 кв. м. Помещение должно находиться в черте Екатеринбурга, не более чем в 10 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта. От арендодателя понадобится, помимо прочего, обеспечить круглосуточную охрану здания и организацию доступа в любой момент времени. Срок аренды составит 3 года.

10. Кинопроекторы для Бураевского района



Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» Бураевского района планирует купить цифровое кинопроекционное оборудование на 4,61 млн рублей. Закупку объявили 29 августа, заявки будут принимать до 9 сентября, а итоги подведут 10 сентября.

«Молодежный центр» Бураевского района планирует купить цифровое кинопроекционное оборудование на 4,61 млн рублей. Фото film-tech.com

В состав оборудования войдет цифровой кинопроектор, сервер воспроизведения, киноэкран с алюминиевым напылением с рамой для натяжения полотна, пассивная система для 3D-показа, звуковой процессор для цифрового кинопоказа, три заэкранные акустические системы, пять усилителей мощности, два пассивных сабвуфера, 12 акустических систем окружения и другое.

