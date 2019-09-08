Дмитрий Квартальнов и еще два десятка казанцев, сыгравших в хоккейных Суперсериях

С НХЛ конкурировали 22 игрока «Ак Барса» и СК им. Урицкого

Фото: eurosport.ru (Дмитрий Квартальнов в «Бостон Брюинс», январь 1993 год)

В середине сентября исполняется 45 лет с момента начала хоккейной Суперсерии, в которой впервые был задействован хоккеист, позднее защищавший цвета хоккейной Казани. А 30 лет назад казанский хоккеист забил первый гол «Вашингтону». В общей сложности в матчах Суперсерии отыграли 18 хоккеистов, надевавших свитера СК им. Урицкого и «Ак Барса», плюс четыре воспитанника хоккейной Казани, и в тройке лучших среди них — нынешний главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Первым сыграл Геннадий Маслов



Помимо того, в этом году исполняется 30 лет матчу Суперсерии, в котором сыграли сразу четыре хоккеиста, так или иначе связанных с хоккейной Казанью. Тогда воскресенский «Химик» обыграл в Лос-Анджелесе со счетом 6:3 местный «Кингз». Свой вклад в эту победу внесли все четверо хоккеистов, о которых, в том числе, пойдет речь в нашей статье: Селянин и Рахматуллин отличились голевыми передачами, а Зелепукин и Квартальнов забили.

К проведению хоккейных Суперсерий привела, в том числе, агрессивная политика руководства канадского хоккея, которое само себя «высекло». Обиделось на МОК из-за того, что тот не разрешал использовать профессионалов, и объявило в 1969 году бойкот международным соревнованиям. Канада пропустила четыре чемпионата мира, начиная с 1969 года, и Олимпиаду-1972 в Саппоро. Были же времена, когда в неразрешимый конфликт входили американец Эйвери Брендедж, президент МОК, и руководители канадского хоккея! Вот оно, то славное время, когда реально спорт был вне политики!

И в этом времени СССР протянул руку помощи Канаде! Вначале в 1969 году состоялся первый розыгрыш Приза «Известий», на котором сыграла сборная «кленовых листьев». Затем мы стали постоянными участниками Суперсерий. Началось со сборной, сыгравшей с соперниками из НХЛ и ВХА, продолжилось клубными выездами советских команд за океан.

Именно против сборной ВХА поехал в составе сборной СССР защитник Александр Сапелкин, который своим переходом в СК им. Урицкого в 33 года произвел фурор в хоккейной Казани, где и закончил играть. Справедливости ради скажем, что на лед он не выходил, всю Суперсерию просидев в запасе.

В декабре 1974 года в Америку поехали недавние чемпионы страны — команда «Крылья Советов». И в стартовом матче в Нью-Хейвене отличился воспитанник казанского хоккея Геннадий Маслов, как и в следующей игре с «Провиденсом». Да, это была не НХЛ, но тогдашняя Национальная хоккейная лига на тот момент включала в себя только 18 команд и не была так далека по уровню от остальных заокеанских лиг, как сейчас.

Через год «Крылышки» сразились уже с командами НХЛ, и Маслов здесь сыграл в единственном матче. Увы, но сложился он очень неудачно для советской команды, она уступила «Баффало Сейбрс» — 6:12, причем был момент с заменой голкипера Александра Сидельникова на три с половиной минуты. Сидельников ушел с ворот, уступив место Александру Куликову при счете 2:5, а затем вернулся уже при счете 3:7. Маслов не имел партнеров по звену, выходил на площадку редко, но радует сам факт того, что он сыграл. Поскольку «Крылышки» поехали за океан, будучи укрепленными квартетом лидеров московского «Спартака».

Зато 21-летний Сергей Котов сыграл во всех матчах Суперсерии, выигранной «Крылышками» с общим счетом 3:1. Даже заработал очко за голевую передачу в матче все с тем же «Баффало». Котов также воспитанник казанского хоккея, но, в отличие от Маслова, он не вернулся в родной город игроком, хотя позже успел поработать тренером в «Ак Барсе».

В составе «Крыльев Советов» были еще два хоккеиста, известные болельщикам казанского клуба: Виктор Кузнецов и Владимир Крикунов, которые последовательно руководили казанской «Итилью» и «Ак Барсом».

В другой половине Суперсерии блистал ЦСКА, запасным вратарем которого был собственный воспитанник Николай Адонин. В 25 лет он решил больше не протирать скамейку запасных за бессменным Владиславом Третьяком и приехал в столицу Татарии, отыграв здесь два сезона в составе СК им. Урицкого.

Николай Адонин в 25 лет решил больше не протирать скамейку запасных за бессменным Владиславом Третьяком и приехал в столицу Татарии, отыграв здесь два сезона в составе СК им. Урицкого. Фото sports.ru

Сергей Котов был востребован

Через год Котов снова станет участником Суперсерии (1977/1978), только на этот раз в цветах «Спартака». Причем в его тройке будет партнер по «Крылышкам» Репнев, а в целом «Спартак» привлечет сразу 11 человек в помощь.

Еще через год за океан поехали «Крылышки», выиграв Суперсерию — 2-2-1. Одна из ничьих была зафиксирована в матче с «Нова-Скотия Вояжерс», представлявшей АХЛ — Американскую хоккейную лигу. Остальными соперниками были команды НХЛ.

Состав «Крылышек» был усилен игроками рижского «Динамо», «Трактора» и квартетом хоккеистов из «Торпедо», а среди собственной молодежи выделялся 21-летний Игорь Ромашин, набравший три очка. Один из голов он забил в результативном матче с «Миннесотой Норд Старс» — 8:5. Его гол сделал счет в матче разгромным — 6:1, но в концовке НХЛовцы доказали очевидный факт, что они всегда бьются до конца. Ромашин поиграл в Казани в год возвращения СК им. Урицкого в высшую лигу, сезон 1988—1989 годов.

Стоит отметить, что в те годы за океан активно выезжали и другие команды, в частности, в 1979 году там играли «Спартак» и «Химик». Только это были матчи с командами других североамериканских лиг, которые нельзя отнести к суперсериям. В составе «Спартака» играл воспитанник Казани Евгений Казачкин, который, закончив с хоккеем, работал сторожем в бане. Там и погиб, когда отказало сердце после похода в парную.

В 1986 году за океан отправился ЦСКА. Ранее в составе команды были однофамильцы из Уфы Сергей и Ирек Гимаевы, а сейчас поехал третий Гимаев — Рашит, брат Ирека. Он сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» — 4:2. Воспитанник уфимского «Салават Юлаев» заканчивал свою карьеру, будучи игроком казанской «Итили». В случае с Гимаевым удивительно все: и то, что его пригласили в ЦСКА в 26 лет, хотя он до этого не призывался ни в какие сборные страны, и то, что на закате карьеры приехал в Казань, чего в те времена не делал «примерно никто».

Начало 80-х. Три брата Гимаевых (слева направо): Рашит, Ирек в форме ЦСКА. Ринат вместе с отцом Фаритом Нуртдиновичем. Фото из архива семьи (u7a.ru)

Загадочный Селянин

В 1988 году за океан вылетели ЦСКА, что естественно, и рижское «Динамо», что было удивительно. Это первая нестоличная команда, которую делегировали конкурировать с командами НХЛ, и рижане, в целом, не подвели: две победы, ничья и четыре поражения. Да, было усиление тремя московскими динамовцами и двумя игроками воскресенского «Химика», но в четвертом звене вообще выходила молодежь, где всем было по 20 лет. Из «Химика» рижане пригласили Александра Смирнова, в будущем тренера «Ак Барса», и Сергея Селянина, в будущем защитника «Итили». Защитника настолько колоритного, что эту статью можно было бы написать только ради одной его личности.

Про пребывание Селянина в Казани рассказывали разные небылицы. Якобы, когда он играл за «Итиль» в сезоне 1994—1995 годов, ему было настолько скучно, что он завел себе обезьяну. Не для дружбы с ней, а в качестве собутыльника. Та пристрастилась выпивать, и как-то Селянин поехал в долгий выезд, оставив обезьяне полный холодильник еды и водку. Вернувшись, он застал окоченевший труп, поскольку примат все выпил, не закусывая, и умер от алкогольной интоксикации.

На периметре хоккейной площадки он запомнился тем, что нанес увечья сопернику — Лебедеву из «Крылышек», настолько страшные, что дело рассматривалось в гражданском суде. Но в играх за океаном его жесткость приветствовалась, поэтому Селянин поехал туда и через год уже в составе «Химика», цвета которого защищал в те годы.

В составе ЦСКА выступали будущие «барсы» Евгений Давыдов и Валерий Зелепукин, ставший первым обладателем Кубка Стэнли среди игроков «Ак Барса».

Через год Зелепукин вернется в родной «Химик», где вместе с Селяниным и нынешним тренером «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым примет участие в Суперсерии 1989—1990. «Химик» потерял перед вылетом в Америку двух хоккеистов, которые выступали за молодежную сборную СССР на чемпионате мира, и заменил их двумя игроками из «Автомобилиста» и «Торпедо», плюс усилил свое нападение Ильдаром Рахматуллиным из СК им. Урицкого.

Про пребывание Сергея Селянина в Казани рассказывали разные небылицы. Фото sport-strana.ru

Уже в первом матче в Лос-Анджелесе Рахматуллин отдаст голевую передачу, отличится в этом матче и Квартальнов, и «Химик» выиграет в итоге — 6:3. Квартальнов, кстати, набрав 7 очков (3+4), станет лучшим бомбардиром «Химика». Увы, но в СССР не увидели этот матч по ТВ, поскольку трансляция была отменена по техническим причинам. Судьба затейливо раскидает некоторых участников той встречи. Леонид Трухно отправится в Данию, за сборную которой в дальнейшем сыграет его сын. Рахматуллин осядет в Словении. А вот Майк Крушельницки из «Кингз» приедет в Россию, чтобы потренировать «Витязь».

В целом воскресенцы сыграли 3—3 в Суперсерии, которая станет исторической. Первый гол воспитанника казанского хоккея — Рахматуллина — в ворота команды НХЛ случится в матче против «Вашингтона», поскольку ранее Маслов, Котов и Ко голы не забивали. Ильдар вообще проявил себя результативно, отличившись в первых пяти матчах и набрав пять очков.

8 декабря воскресенцы примут участие в первом в истории матче, где против советской команды вышли на лед два советских хоккеиста в составе команды НХЛ. Знаменитый Сергей Макаров и Сергей Пряхин, ставший в одночасье известным как первый советский хоккеист, получивший официальное разрешение играть в НХЛ. Оба они входили в состав «Калгари Флеймз», обыгравшего «Химик» — 6:3, причем Макаров сделал дубль в этой встрече.

В следующем своем матче против советской команды наберет первое очко и Пряхин. Символично, что произойдет это в матче против его родной команды «Крылья Советов», которые «Калгари» обыграет — 3:2. Решающий гол в овертайме Даг Гилмор проведет с передачи Пряхина.

Цвета «Нью-Джерси» будет защищать Алексей Касатонов, который внесет посильный вклад в разгром московского «Динамо» — 7:1. За динамовцев «отомстят» армейцы, разгромив «Ванкувер Канукс» — 6:0, несмотря на присутствие в его составе Владимира Крутова и Игоря Ларионова.

Алексей Касатонов в составе «Нью-Джерси Дэвилз» (biografii.net)

За «Крылышки» в той серии сыграет 18-летний воспитанник СК им. Урицкого Сергей Золотов, не устоявший перед приглашением в Москву, а в составе ЦСКА выйдет ровесник Золотова Олег Петров, который в зрелые годы приедет доигрывать в Ак Барсе».

Впервые в СССР

Две последние Суперсерии впервые приехали в СССР. В 1990 году за московское «Динамо» сыграл 17-летний Алексей Ковалев, который вышел на лед в победном матче против «Монреаль Канадиенс» — 4:1. При счете 2:0 в пользу москвичей в воротах канадцев появился Андре Расико, один из самых загадочных голкиперов канадского клуба. Начать с того, что в СССР «Монреаль» привезет четырех вратарей — великого Патрика Руа, его сменщика Бержерона, Хейуорда и совершенно «сырого» Расико. Через 10 лет последний будет защищать ворота нижнекамского «Нефтехимика» в ранге обладателя Кубка Стэнли-1994, вклад в победу в котором, в процентном отношении, у него точно такой же, как у упомянутого выше Адонина — в успехи ЦСКА.

Не сыгравший годом ранее за «Химик» Вячеслав Козлов, участвовавший в МЧМ-1989, на этот раз поедет на Суперсерию и впишет свое имя в число отличившихся в игре с «Миннесотой» — 2:3 (забил шайбу и сделал голевую передачу).

Виталий Прохоров (на фото) и Алексей Кудашов последовательно сыграют против «Миннесоты Норд Старс». Прохоров наберет голевое очко за «Спартак», Кудашов поучаствует в выигранном «Крыльями Советов» матче по итогам овертайма. В составе киевского «Сокола» сыграют Алексей Житник и Александр Савицкий.

Все эти звездные хоккеисты уже в российские времена сыграют за «Ак Барс» в два его самых неудачных сезона: Давыдов, Кудашов и Прохоров в 1999 году, а Житник, Ковалев и Козлов — в провальный сезон 2005 года. Зато самый скромный по числу личных трофеев Савицкий впишет свое имя в славное прошлое «Ак Барса»: «золото» и «серебро».



А в том году 18-летние Житник и Савицкий делают первые шаги в профессиональном хоккее, и рядом с ними выходит на площадку «чудо дивное» — Тодд Хаджи, первый легионер в составе советской команды. Мы отправляли за океан звездного Макарова, а взамен приобретали хоккейный «ширпотреб» в лице Хаджи, воспитанника университета Гарварда.

Через год, в последней в истории Суперсерии-1991, можно будет видеть Татаринова и Христича в «Вашингтоне», Вязьмикина и Семенова в «Эдмонтоне», Гусарова в «Квебеке», Харина в «Виннипеге», это уже не уникальные случаи, а реалии тех лет. А уникальным можно называть то, что против советских команд сыграют сразу три «дезертира» — Александр Годынюк из «Торонто», Александр Могильный из «Баффало» и Сергей Федоров из «Детройта».

В последней Суперсерии в составе московского «Динамо» сыграют Андрей Трефилов, Сергей Баутин и Олег Шаргородский, которые затем в разные годы наденут форму «Ак Барса». Зелепукин и Квартальнов, набрав по 8 очков, станут лучшими бомбардирами не только своего «Химика», но и всей финальной Суперсерии в целом.

