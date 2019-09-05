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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: головной отряд пионеров на демонстрации 1 Мая в Казани, 1925 год

07:00, 05.09.2019 3 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: головной отряд пионеров на демонстрации 1 Мая в Казани, 1925 год Фото: из фондов Национального музея РТ

Пионерская организация в Советской России была прямой наследницей организации скаутов — с перелицованной атрибутикой и измененной философией. 19 мая 1922 года считается днем рождения пионерской организации России. В Татреспублике первый пионерский отряд с красными галстуками появился летом 1923 года.

10 августа 1923 года в Удельном лесу за Козьей слободой состоялся торжественный сбор первого отряда казанских пионеров. В нем состояли 70 человек. Все они принесли торжественную клятву, получили по красному галстуку — и отправились выполнять заветы Ильича.

Отряд пионеров Центрального клуба, Казань, 1924 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Несмотря на то, что работа по привлечению ребят в пионерскую организацию началась в 1924—1925 годах, к 1 января 1926 года в Татарской пионерской организации состояли около 1,3 процента детей республики. Набором детей рабочих в городах и воспитанников детских домов в районах занимались комсомольцы, их же привлекали к работе в качестве вожатых.

Заявление школьника о приеме в пионеры, 1925 год. Фото предоставлено Национальным архивом РТ

Проблем было много: хотя бы потому, что методической литературы на татарском языке практически не было, а многие первые татарские пионеры по-русски не говорили. К 1926 году пионерская организация включала, по приблизительным подсчетам, 30% татар, 60% русских. Поэтому проблемы были в выполнении рекомендаций, присылавшихся из Москвы: например, этап «комсомольского рождества» ничего не говорил пионерам, воспитанным в традициях мусульманства.

Пионерский отряд железнодорожной школы №1 города Агрыза. 1925 год. Фото предоставлено Национальным архивом РТ

Но организация разрасталась, преодолевала трудности. Детей привлекали к посильному труду и воспитывали во вполне гуманистических идеалах: как и скауты, они должны были помогать младшим, уважать старших, делать добрые дела. На долгие десятилетия пионерия стала единственной и достаточно эффективной формой организации школьников.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан.

Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:07
    Великолепные фотографии!!!
    Полностью передают "дух" той героической и страшной эпохи.
    Спасибо уважаемым автору и РВ.

    Тоталитарные идеологи всегда делают ставку на молодёжь, которую в силу её неопытности можно легко обмануть, оболванить и принести в жертву "на алтарь" будущего.

    Так поступали и марксисты, и другие "интеранционалисты", и нацисты, и другие националисты, и все другие тоталитарные идеологии.
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  • Анонимно 08:49
    А ведь те, страшные года сменились не менее страшными. .
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  • Анонимно 09:05
    Да. Занимались детьми с первых дней советской власти. Не то что сейчас.
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