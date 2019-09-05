Фотомарафон «100-летие ТАССР»: головной отряд пионеров на демонстрации 1 Мая в Казани, 1925 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 18-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

Пионерская организация в Советской России была прямой наследницей организации скаутов — с перелицованной атрибутикой и измененной философией. 19 мая 1922 года считается днем рождения пионерской организации России. В Татреспублике первый пионерский отряд с красными галстуками появился летом 1923 года.

10 августа 1923 года в Удельном лесу за Козьей слободой состоялся торжественный сбор первого отряда казанских пионеров. В нем состояли 70 человек. Все они принесли торжественную клятву, получили по красному галстуку — и отправились выполнять заветы Ильича.

Отряд пионеров Центрального клуба, Казань, 1924 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Несмотря на то, что работа по привлечению ребят в пионерскую организацию началась в 1924—1925 годах, к 1 января 1926 года в Татарской пионерской организации состояли около 1,3 процента детей республики. Набором детей рабочих в городах и воспитанников детских домов в районах занимались комсомольцы, их же привлекали к работе в качестве вожатых.

Заявление школьника о приеме в пионеры, 1925 год. Фото предоставлено Национальным архивом РТ

Проблем было много: хотя бы потому, что методической литературы на татарском языке практически не было, а многие первые татарские пионеры по-русски не говорили. К 1926 году пионерская организация включала, по приблизительным подсчетам, 30% татар, 60% русских. Поэтому проблемы были в выполнении рекомендаций, присылавшихся из Москвы: например, этап «комсомольского рождества» ничего не говорил пионерам, воспитанным в традициях мусульманства.



Пионерский отряд железнодорожной школы №1 города Агрыза. 1925 год. Фото предоставлено Национальным архивом РТ

Но организация разрасталась, преодолевала трудности. Детей привлекали к посильному труду и воспитывали во вполне гуманистических идеалах: как и скауты, они должны были помогать младшим, уважать старших, делать добрые дела. На долгие десятилетия пионерия стала единственной и достаточно эффективной формой организации школьников.

Людмила Губаева