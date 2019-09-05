Фотомарафон «100-летие ТАССР»: головной отряд пионеров на демонстрации 1 Мая в Казани, 1925 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 18-я
Пионерская организация в Советской России была прямой наследницей организации скаутов — с перелицованной атрибутикой и измененной философией. 19 мая 1922 года считается днем рождения пионерской организации России. В Татреспублике первый пионерский отряд с красными галстуками появился летом 1923 года.
10 августа 1923 года в Удельном лесу за Козьей слободой состоялся торжественный сбор первого отряда казанских пионеров. В нем состояли 70 человек. Все они принесли торжественную клятву, получили по красному галстуку — и отправились выполнять заветы Ильича.
Несмотря на то, что работа по привлечению ребят в пионерскую организацию началась в 1924—1925 годах, к 1 января 1926 года в Татарской пионерской организации состояли около 1,3 процента детей республики. Набором детей рабочих в городах и воспитанников детских домов в районах занимались комсомольцы, их же привлекали к работе в качестве вожатых.
Проблем было много: хотя бы потому, что методической литературы на татарском языке практически не было, а многие первые татарские пионеры по-русски не говорили. К 1926 году пионерская организация включала, по приблизительным подсчетам, 30% татар, 60% русских. Поэтому проблемы были в выполнении рекомендаций, присылавшихся из Москвы: например, этап «комсомольского рождества» ничего не говорил пионерам, воспитанным в традициях мусульманства.
Но организация разрасталась, преодолевала трудности. Детей привлекали к посильному труду и воспитывали во вполне гуманистических идеалах: как и скауты, они должны были помогать младшим, уважать старших, делать добрые дела. На долгие десятилетия пионерия стала единственной и достаточно эффективной формой организации школьников.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан.
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комментарии
Полностью передают "дух" той героической и страшной эпохи.
Спасибо уважаемым автору и РВ.
Тоталитарные идеологи всегда делают ставку на молодёжь, которую в силу её неопытности можно легко обмануть, оболванить и принести в жертву "на алтарь" будущего.
Так поступали и марксисты, и другие "интеранционалисты", и нацисты, и другие националисты, и все другие тоталитарные идеологии.