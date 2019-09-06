Как Игорь Сивов учил казанских бизнесменов искать свое предназначение

Главный советник президента FISU рассказал о важности умения читать сигналы, натальной карте и поиске своего предназначения

Игорь Сивов — кавээнщик, бизнесмен, муж певицы Нюши, главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) — почти 2 часа в минувшую среду держал в напряжении неожиданными высказываниями и откровенными рассказами участников организованного известным ресторатором Айдаром Булатовым бизнес-завтрака. Послушать, что расскажет Сивов, пришли около 40 человек. Все они поменяли свои планы на утро среды, чтобы узнать о том, «как найти себя и узнать свое предназначение». И спикер не разочаровал.

О школе жизни: «Я никогда ни у кого не прошу прощения»

Пока официанты разносили по столам здоровый завтрак — творожную запеканку и овсяную кашу — Сивов рассказывал о том, как учился в ТИСБИ и как выбирал самые сложные пути: «Если я видел три открытых двери и одну закрытую — обязательно выбирал закрытую». По его словам, он живет так и сейчас.



Под тихое позвякивание вилок Игорь Вениаминович философствовал о школе жизни: «Только с 35 лет я начал задумываться о том, что все плохое, что в моей жизни было — это были серьезные уроки, и только я ответственный за то, что происходило. Я очень благодарен всем, с кем у меня были испорчены отношения, с кем были проблемы в делах — все они стали моими учителями. Но я никогда и ни у кого не прошу прощения».

Впоследствии он перенес эту философию и на бизнес: Сивов говорит, что не нужно ни в чем винить партнеров или неблагоприятные ситуации. «Мы сами работаем с этим партнером, сами допустили эту ситуацию, сами к ней пришли». Чтобы справиться с проблемами, он посоветовал успокоиться, подышать, выключить телефон и посмотреть на себя со стороны. Этот неожиданный бизнес-совет ажиотажа у аудитории почему-то не вызвал. А вот идея о том, что нужно просто что-то захотеть — и все к вам придет, нашла серьезный отклик в душах собравшихся. Зал отреагировал бурными аплодисментами.

Под тихое позвякивание вилок Игорь Вениаминович философствовал о школе жизни

О стиле жизни: «Завтра может не наступить. Я живу здесь и сейчас»

«Я безумно благодарен своей первой жене: все, что случилось в моей жизни потом, произошло благодаря ей». Сивов рассказал, что это жена вынудила его уйти из КВН, начать работать в другой сфере и купить собственное жилье. Только на этих условиях Алена согласилась выйти за него замуж.

Потом была тяжелая работа в организации праздников, потом Универсиада, несколько приступов аритмии — Игорь рассказал, что с 2005-го по 2013-й он работал без выходных дней, а до 2016-го — без отпусков. «И только теперь, когда я кардинально поменял жизнь, у меня нет отпусков и выходных — у меня каждый день мой. Мне неважно, понедельник сегодня или суббота — если я хочу выходной, у меня будет выходной».

На этих словах аудитория громко вздохнула: стало понятно, что казанскому бизнесу такой стиль жизни, мягко говоря, чужд. А спикер продолжал:

«Для кого мы делаем наш бизнес? Для детей, для семьи, и только в последнюю очередь для себя? А можешь ли ты себе позволить развернуться и сказать: «Я больше не хочу заниматься этим бизнесом, я пошел?» В том-то и дело: мы слишком много берем ответственности. А когда боимся потерять вложенные деньги, то боимся в первую очередь того, что что-то не состоится завтра. Но ведь завтра может и вообще не наступить! Кирпич, авария, споткнулся, упал — и все! Поэтому я начал жить так: здесь и сейчас».

На эту фразу аудитория отреагировала аплодисментами.

О сигналах: «Если ко мне сигнал пришел, то я чувствую, что это не просто так»

А потом были «сигналы»: Игорь сетует, что в молодости он совершенно не умел их читать, но все, что в жизни происходит, имеет определенное значение. К тому, как важно замечать, ловить и интерпретировать сигналы — пришедшую информацию, случайные знакомства, странные мысли или неожиданные встречи — он потом возвращался еще несколько раз.

По словам Сивова, это в жизни самое важное: «Когда ты понимаешь все сигналы, начинаешь по-другому с людьми работать. Если ко мне сигнал пришел, то я чувствую, что это не просто так. Я верю в энергию — энергию человека, энергию окружающей среды, энергию всего».

Правда, о том, как именно научиться читать сигналы, Сивов подробно распространяться не стал: просто посоветовал читать книги (например, «Богатого папу, бедного папу» Роберта Кийосаки) и собирать вокруг себя больше информации. И, конечно, прислушиваться к себе.

Зал аплодировал.

Бизнесмен рассказывал восторженному залу, забывшему об аплодисментах, что жизнь — только твоя, и ты должен прожить ее комфортно: хорошо питаться, весело отдыхать, ездить на хорошей машине

О комфорте: «Не надо стыдиться бизнес-класса. Летайте только им»

Сивов наголову разбил стереотипные идеи о том, что нужно экономить на своем комфорте. Например, рассказал, что сам всегда летает только в бизнес-классе, и более того: сам выбирает себе соседей, не желая садиться с несимпатичным ему человеком.

«Я раньше летал только эконом-классом, считая, что я лучше сэкономлю, а лишнее потрачу на семью, на жену и детей, на благотворительность. А потом мне один человек объяснил, что так делать не надо, ведь деньги-то есть. Не надо стыдиться бизнес-класса. Летайте только им. Надо просто убрать эти мысли из своей головы. Зачем экономить на себе?»

Успешный бизнесмен считает, что комфорт нужно обеспечивать прежде всего себе, а уже потом окружающим. Он рассказывал восторженному залу, забывшему об аплодисментах, что жизнь — только твоя, и ты должен прожить ее комфортно: хорошо питаться, весело отдыхать, ездить на хорошей машине.

Сивов предложил перестать бояться потерять или потратить слишком много денег: «Когда мы начинаем экономить, мы сразу с деньгами переходим на «вы». А ведь это они нам принадлежат, а не мы им. Деньги — не наши хозяева, а наши рабы. И как только это переключается у вас в голове, и вы понимаете, что живете не ради денег — все изменится». Спикер был на редкость убедительным: на этом месте за столами перестали экономить на себе и заказали дополнительные порции фреша.

О предназначении и астрологии: «У меня солнце в девятом доме и мне с этим жить»

Сюрпризом для аудитории стало признание Сивова о том, что в своих духовных исканиях он пока так и не нашел своего предназначения. Но бизнесмен говорит, что уже начал себя слышать и уверен: понимание уже близко, и он знает, куда надо смотреть и где его искать. А вот его жена, певица Нюша, уже предназначение нашла. Но теперь пытается понять, как его реализовать.

«Предназначение — это то, ради чего мы все делаем. Оно может быть разным: воспитывать детей, заниматься бизнесом, помочь кому-то. Можно быть успешным человеком, но твое предназначение при этом — просто быть с кем-то рядом. И вот это не всем нравится, ведь все хотят быть успешными и жить для чего-то глобального. А ведь предназначение живет внутри нас, и оно у нас одно».

Сивов уверен, что в поиске предназначения очень помогает натальная карта. Правда, к эзотерике и астрологии надо прийти, воспринимать их на глубинном уровне, и это позволит понять себя:

«У меня солнце в девятом доме, и я знаю, что ничего в этом не изменится. Мне с этим жить. А это значит, что я должен быть постоянно в пути: именно поэтому я много летаю и развиваю бизнес в Европе. Я к этому пришел на тридцать девятом году жизни. В голове было так много мыслей, что нужно было их упорядочить. И лично мне помогла в этом астрология. Я сейчас знаю, как действовать дальше, какие люди должны быть рядом: натальная карта все подробно показывает. Я даже в бизнесе своем это использую: например, так понял, что неправильно назвал свой парк развлечений».

Успешный бизнесмен Сивов рассказывал о том, что не участвует в операционной деятельности, а только получает дивиденды

О работе: «Мы не работаем в России»

Успешный бизнесмен Сивов рассказывал о том, что не участвует в операционной деятельности, а только получает дивиденды. Например, ему близка сфера развлечений, но основная его деятельность — все-таки на посту советника президента FISU. Сейчас он руководит там спецпроектами: лагерем волонтеров и амбассадоров из 83 стран и эстафетой огня Универсиады.

Очень много Сивову дала работа в организации билетных программ. Именно его консультации позволили побить рекорды на универсиадах в Казани, Алматы и Красноярске.

Но сейчас его компания не занимается консультациями по спортивному маркетингу в России. Сфера очень узкая, и основные деньги наши клубы зарабатывают вовсе не на продаже билетов и мерчендайзинге. Все заработки идут на покупке и продаже сильных игроков: «А это не про бизнес. В Европе у спортивных клубов инвесторы, а у нас — спонсоры. Когда мы объясняли, как важно продавать билеты, то нас не слышали: спрашивали только, почему мы так много просим гонорара. А в Европе таких вопросов нет, они просто или покупают наши услуги, или нет, и я не хочу тратить время на то, чтобы объяснять это в нашей стране. Надеюсь, когда-то и у нас появится спортивный маркетинг. А сейчас я не буду никому ничего доказывать».

Аплодисменты.

О бизнесе мечты, медитациях и любви

Когда наступило время вопросов из зала, завтрак уже кончился. Пока официанты бесшумно собирали с гостей оплату за заказы, спикер смог и сам насладиться творожной запеканкой: пока зрители задавали вопросы, ему удавалось съесть пару кусочков.

Аудиторию интересовало, как правильно научиться использовать знаки и символы («читайте книги»), как найти инвестора под проект мечты («никак: на дело мечты надо идти одному или с единомышленником») и как правильно расслабляться («зарядка и медитация. Алкоголь не помогает»).

Дело мечты Сивова выглядит довольно просто: «Это когда я могу работать из любой точки мира и не принадлежу офису. Хочу ездить по миру, а дела чтобы могли делаться без меня. Вопрос делегирования полномочий — один из самых сложных, и я это уже хорошо умею делать».

А на вопрос о том, что мотивирует и вдохновляет на дела, Игорь Вениаминович ответил очень просто: «Любовь».

Бурные овации, переходящие в фотосессию.

Чтобы сфотографироваться с известным бизнесменом, выстроилась целая очередь

«Я не вижу в Нюше известной певицы», а себя в политике

Чтобы сфотографироваться с известным бизнесменом, выстроилась целая очередь. Дамы рассказывали ему, как глубоко в них откликнулись слова о предназначении и сигналах, мужчины просто тепло благодарили. Кто-то прямодушно объявил, что «жена без фотографии с мужем ее любимой певицы Нюши домой не пустит». Муж любимой певицы чьей-то жены парировал: «А я не вижу в Нюше известной певицы, она просто моя любимая супруга». Но с мужчиной сфотографировался.

На вопросы корреспондента «Реального времени» Сивов отвечал быстро и четко: времени оставалось совсем немного.

— Вы не думали переехать жить из России в Европу?

— Нет, здесь моя земля, моя родина, моя страна. Я ее очень люблю и мне здесь очень хорошо. Работать в Европе я могу и отсюда, зачем мне куда-то уезжать?

— Где будут учиться ваши дети?

— Мои родители никогда мне ничего не диктовали, и я своим детям тоже не буду. Сейчас подрастает мой старший сын: ему 13. Я считаю своей задачей сейчас показать ему мир и все возможности, которые могу ему предоставить. А он потом сам выберет, где будет учиться.

— В будущем видите ли вы себя в политике?

— Я вообще не вижу себя в будущем. Живу только здесь и сейчас.