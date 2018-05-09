Сивов Игорь Вениаминович

Общая информация

Родился 9 июня 1980 года .

Образование:

2002 год — Академия управления «ТИСБИ» по специальности «международные отношения»

Трудовая деятельность:



С 2002 — 2008 гг. — заместитель директора студенческого клуба Академии управления «ТИСБИ» г. Казань.

С 2008 — 2011 гг. — директор МУП «Дирекция праздничных программ» г. Казани.

С 2009 — 2011 гг. — заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани»(по совместительству).

С 2011 — 2014 гг. — заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани».

С 2014 — 2016 гг. — руководитель Аппарата Исполнительного комитета г. Казани.

С сентября 2016 г. — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

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