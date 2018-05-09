Сивов Игорь Вениаминович
Общая информация
Родился 9 июня 1980 года .
Образование:
2002 год — Академия управления «ТИСБИ» по специальности «международные отношения»
Трудовая деятельность:
С 2002 — 2008 гг. — заместитель директора студенческого клуба Академии управления «ТИСБИ» г. Казань.
С 2008 — 2011 гг. — директор МУП «Дирекция праздничных программ» г. Казани.
С 2009 — 2011 гг. — заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани»(по совместительству).
С 2011 — 2014 гг. — заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани».
С 2014 — 2016 гг. — руководитель Аппарата Исполнительного комитета г. Казани.
С сентября 2016 г. — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).
Контакты
- Регион: Московская обл.
- Сайт: www.fisu.net
Дата последнего обновления: 09.05.2018