Сеть «Эссен» берет курс на локальных производителей

Как торговая сеть «Эссен» помогает местному производителю поставить его продукт на полку магазина

Постоянное увеличение присутствия федеральных торговых сетей в регионах — сложившийся тренд на рынке продуктового ретейла. В этих условиях сильно осложняется работа локальных производителей. Есть целый список причин, по которым их не ставят на полку федералы: например, это небольшой объем производства и слабо налаженные бизнес-процессы.

На этом фоне торговая сеть «Эссен», один из крупнейших локальных игроков рынка, планомерно наращивает продажу товаров, сделанных в Татарстане.

Сухие цифры

Сегодня в торговой сети «Эссен» 30 торговых точек в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии и Кировской области. 21 из них — гипермаркеты. Из 32 000 SKU на полках «Эссена» 46% — это товары региональных производителей. Всего сеть работает с 247 поставщиками из Татарстана.

Продукты с коротким сроком хранения сеть «Эссен» по максимуму закупает у местных производителей. Есть категории, в которых доля локальных товаров доходит до 99%: это хлебобулочные изделия, мясо птицы, масложировые продукты. На 78% из местных продуктов составлена пивная полка, на 76% — отделы молочной гастрономии, на 70% за счет локальных производителей сеть обеспечена мясными продуктами.

Высокое качество по приемлемой цене для покупателя

В сторону местного производителя «Эссен» двигается с 2016 года: тогда доля региональных поставщиков составляла 37%. Нарастить ее почти до половины позволила стратегия развития, в соответствии с которой приоритет нужно отдавать товарам из Татарстана. Светлана Галимзянова, руководитель отдела закупок food-направления, объясняет это тем, что местным продуктам больше доверяют потребители, а еще в таком случае сети удобнее выстраивать логистику:

— Территориальная приверженность покупателя местным производителям очень высока. И мы не можем с этим не считаться. Плюс ко всему наши покупатели получают свежайшие продукты и не переплачивают за них. Это обеспечивается за счет сокращения транспортного плеча. Например, мы полностью переключились на местного производителя в категории «Мясо птицы»: потребитель покупает местную продукцию, доверяя ее качеству. Хлебобулочные изделия — одна из самых результативных наших торговых категорий в плане работы с местными поставщиками, потому что люди традиционно предпочитают покупать в каждом городе свой собственный продукт.

За счет чего удается наращивать долю местного производителя на продуктовой полке

Чтобы продавать больше татарстанского, сеть организовывает работу с каждым конкретным направлением. «Эссен» создает уникальное предложение для поставщиков и покупателей.

Светлана Галимзянова поясняет:

— Мы плотно работаем в рамках SKU, вводим новинки активнее, чем другие сети. Создаем альянсы с локальными игроками (например, елабужская агрофирма «Вятские зори» работает с сетью по картофелю с 2013 года). И, наконец, мы постоянно увеличиваем закупки у местных производителей в рамках СТМ и своей «Фабрики кухни».

Есть и отдельные мероприятия для каждой группы товаров. Например, по направлению молочной гастрономии для покупателей организуются разные акции и активности, на товарах локальных брендов ставятся специальные стопперы «Сделано в Татарстане», привлекающие внимание людей. В рамках проекта «Молочный вторник» приоритет всегда отдается местным производителям.

В «хлебобулочной» категории сеть «играет» с выкладкой, постоянно увеличивает ассортимент продукции местных поставщиков и проводит дегустации для покупателей. Все это продолжают делать, даже несмотря на то, что хлебная полка «Эссена» и без того на 99% закрыта производителями из Татарстана.

Планы на 2020 год

По словам Светланы Галимзяновой, в 2020 году сеть планирует обратить внимание на сырную и рыбную гастрономию. Есть множество локальных производителей, которые могут предложить интересные и качественные продукты, и с ними можно и нужно наладить работу. Светлана рассказывает:

— Постоянно проводим школы поставщика — даем местным предприятиям советы по тому, как продвигать свой товар на рынке. Чтобы донести информацию о продуктах до покупателей, совместно с поставщиками организовываем ярмарки и дегустации. Мы строим большие планы на то, что нам удастся увеличить долю локального поставщика путем развития СТМ. Мы будем снова и снова пересматривать полочное пространство, чтобы освобождать место для татарстанских игроков.