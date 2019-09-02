Хочешь вырастить новую Загитову — будь готов лишиться общества ребенка

Плюсы и минусы видов спорта, в которые можно отдать будущего чемпиона

К началу учебного года многие родители задумываются о том, чтобы отдать ребенка в спортивную секцию. «Реальное время» рассказывает, в какие виды спорта в Казани стоит отдавать детсадовцев, в какие — младших школьников, а в какие подростки придут самостоятельно.

Прощайте, СССР и его привычки



Советский Союз со своей историей и привычками отдаляется от нас все больше. Кому во времена СССР приходило в голову решать за ребенка, каким видом спорта он будет заниматься? К примеру, в интервью со мной Андрей Шуйдин, трехкратный чемпион страны по хоккею в юниорском и молодежном возрастах, рассказывал, как они, семилетние, «поиграв какое-то время во дворе, впятером скооперировались и пошли поступать в хоккейную школу. Закинули форму и клюшки за спину и поехали…» Это небольшая зарисовка из 65-го года. А 50 лет тому назад в хоккей привели записывать 14-летнего (!) Зинэтулу Билялетдинова, который до этого нигде, кроме как родного двора, не играл.

Сейчас родители готовы снимать квартиры в другом городе в надежде на то, что сына возьмут в хоккейную или футбольную секцию, наиболее привлекательные с точки зрения нынешних отцов и матерей. Для начала рассмотрим наряду с этими видами еще несколько таких, куда приводят детей дошкольного возраста.

Виды спорта для детсадовцев

Это гимнастика, спортивная и художественная, фигурное катание, футбол и хоккей с шайбой.

Плюсы «прямо сейчас». «Мой сын в первом классе прошел по школьному коридору на руках и тем самым сразу заслужил уважение одноклассников», — рассказывал мне один известный в Казани журналист, объясняя не самый очевидный выбор, когда он отдал отпрыска в спортивную гимнастику. В отношении мальчиков есть еще скрытые мотивы, когда отцы готовы отдать их в гимнастику или даже фигурное катание, поскольку там ребенок может научиться акробатике и, понятно, хорошему катанию. Пример Златана Ибрагимовича, который до футбола занимался карате, где нужна сильная акробатическая подготовка, или же Хельмута Балдериса и Эдуарда Кудерметова, до сих пор влияют на сознание родителей.

Очень рано дети переходят на полупрофессиональный режим занятий. У гимнасток тренировочный режим доходит до 4 часов в день. Фото Максима Платонова

Минусы «прямо сейчас»: очень рано дети переходят на полупрофессиональный режим занятий. У гимнасток тренировочный режим доходит до 4 часов в день. У фигуристов все предельно просто описал хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз: «Сейчас 7-летние спортсмены порой тренируются по 5—6 часов, а у меня в свое время был час или два». Самому Глейхенгаузу всего 28, так что вспоминает он о том, что было всего 20 лет назад, во времена Урманова, Кулика и Ягудина. Плюс экипировка зачастую за счет родителей: купальники в гимнастике, платья и костюмы в фигурном катании.

Кроме того, чтобы ребенок добивался успехов, ему необходимо посещать мастер-классы и ездить на сборы. Родители очень рано «лишаются» своих детей. В гимнастике те уже лет с 12 перебираются на базу сборной страны на «Озеро Круглое» либо в другие базовые центры. К примеру, казаночка Дарья Шкурихина (художественная гимнастика) была вынуждена переехать в Нижний Новгород, чтобы, тренируясь там, стать олимпийской чемпионкой Пекина-2008 в групповых упражнениях.

В фигурном катании нет централизованной подготовки, и это еще дороже и горше для родителей. Поскольку только Москва и Санкт-Петербург способны обеспечить в нынешней России системный рост перспективного ребенка, то туда большинство и направляется. Маленькая Юля Липницкая из Екатеринбурга с мамой, маленькая Алина Загитова из Ижевска с мамой, маленькая Лиза Туктамышева из Сарапула совершенно одна. Сейчас в Москве живут и тренируются юные уроженки Казани Камила Валиева, Ясмина Кадырова, Диана Мухаметзянова, Анфиса Рябова, в Питере — Глеб Лутфуллин.

В футболе минусы очевидны. Даже фигурное катание, куда идет в разы меньше детей и где условия для подготовки в разы хуже, подготовило и чемпионов, и сборников, и целый «выводок» перспективных детей. В футболе же за последние 15 лет мы можем порадоваться только двум игрокам, стабильно выступавшим на уровне Премьер-лиги: Ленару Гильмуллину и Эльмиру Набиуллину. При этом, по словам футбольных тренеров, они просматривают при наборе в школу и академию «Рубина» до 200 мальчиков одного возраста. 200 мальчиков множим на 15 лет, получается, плюс-минус, три тысячи детей. Из которых только два человека более-менее заиграли. Это все равно что ради двух пельменей резать целое стадо.

Команд в футболе-хоккее много, на кусок хлеба можно заработать. Если не в России, то в ближнем зарубежье либо на любительском уровне. Фото Максима Платонова

Плюсы в будущем. У игровиков они очевидны: команд в футболе-хоккее много, на кусок хлеба можно заработать. Если не в России, то в ближнем зарубежье либо на любительском уровне. Да-да, там тоже платят так, что предприимчивым молодым людям вполне хватает «на жизнь». В конце концов, есть тренерская работа.

Для фигуристов лихорадка вокруг их вида спорта открыла настоящий Клондайк. Интернет просто кишит объявлениями о том, как вам «улучшат скольжение, владение коньком и рёберность, научат вращениям». Кстати, в отличие от тренеров по игровым видам спорта, которым так или иначе необходима организация, лицензирование и прочая бюрократия, фигуристам нужен лишь лед для аренды. А дальше встает вопрос раскрученности тренера, рекламы или сарафанного радио. Средний чек — полторы тысячи рублей в час наличными. И государство никак не может вклиниться в эти взаимоотношения родителей и тренера с помощью фининспектора с кассовым аппаратом. Специалисты фигурного катания утверждают, что даже тренеры без имени, занимаясь только «подкатками», читай, репетиторством, могут спокойно зарабатывать в среднем от 60 тысяч до 100 тысяч рублей в неделю. Процветает подобный вид бизнеса и в хоккее.

Сложнее с гимнастами. Тут напрашивается только тренерская работа либо трудоустройство в фитнес-клубы. Зато у «художниц» есть такой неочевидный, но вполне весомый козырь, как успешное замужество. В этом плане Ирина Винер-Усманова, главный тренер сборной России, может дать сто очков вперед главной свахе страны Ларисе Гузеевой. Красота, грация, величественная осанка — вот что получает девушка на всю жизнь благодаря занятиям художественной гимнастикой. ВИП-знакомства даются благодаря их победам. А раннее завершение спортивной карьеры, присущее данному виду спорта, «благоволит» созданию семьи. Все просто.

Особняком стоит только теннис, где дорого все: ракетки, тренеры, «подкидки», соревнования внутри страны и уж тем более международные юниорские соревнования, в которых необходимо участвовать до достижения 18 лет. Фото школа-тенниса-слайз.рф

Виды спорта для младших школьников

Ну здравствуйте, короли «циклики»: легкая атлетика и плавание, а также единоборства и командные виды спорта, плюс бадминтон и теннис. Сюда родители приведут уже подросших детишек, в меньшей степени рассчитывая на финансовый эффект, который зачастую движет ими, когда отпрыска ведут в футбол, хоккей и фигурное катание. Особняком здесь стоит только теннис, где дорого все: ракетки, тренеры, «подкидки», аналог «подкаток» из фигурного катания, соревнования внутри страны и уж тем более международные юниорские соревнования, в которых необходимо участвовать до достижения 18 лет. Финансы — это одна из тем, которую всегда готов поддержать президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, поскольку ему зачастую приходится заниматься поиском меценатов для перспективных спортсменов. Но, преодолев все эти «минусы прямо сейчас», выходцам из тенниса, особенно мужского пола, можно не сомневаться затем в наличии куска хлеба на оставшуюся жизнь. Опять же «подкидки» плюс работа спарринг-партнерами с теннисистками.

Плюсы «прямо сейчас». Самым полезным видом спорта из перечисленных считается плавание, и это так, если мы будем говорить о физкультуре. А о том, что бадминтон улучшает зрение, теперь знают даже незрячие.

Минусы «прямо сейчас». Если говорить о плавании со спортивной точки зрения, то надо вернуться к нашему интервью с призером Олимпиады-1992 года Владимиром Предкиным, который говорил, что «сумасшедшие нагрузки к 18—20 годам могут превратить организм в лохмотья». Профессионалы еще говорят об опасности простатита как в плавании, так и в водном поло, впрочем, касаемо детей это не проблема. Отечественные федерации атлетики как легкой, так и тяжелой, прессуются на международном уровне. В детские секции уже сейчас приходит гораздо меньше желающих, чем в годы, когда на международной арене блистали Самитова или Исинбаева.

Плюсы в будущем. Легкая атлетика и плавание включены во многие производственные и ведомственные Спартакиады. Даже не находясь в сборной страны, представители этих видов спорта способны «подработать» в сборной какого-либо спортобщества. Там сбегал, тут проплыл, глядишь, капнуло что-то на карточку. Правда, не всегда: прыгуны с шестом или метатели-толкатели остаются в стороне от допсоревнований, как и «дальнобои» в плавании, то есть те, кто плавает в открытой воде. Такие же неочевидные плюсы есть у лыжников, о которых речь пойдет ниже.

Если говорить о плавании со спортивной точки зрения, то призер Олимпиады-1992 года Владимир Предкин говорит, что «сумасшедшие нагрузки к 18—20 годам могут превратить организм в лохмотья». Фото astron.club

Бокс, все виды борьбы и любой стиль карате выглядят притягательными для мальчиков в любом классе, от первого до выпускного. Однако ближе к последнему звонку приходит понимание, что занимавшиеся этим видами ближе к военной службе и последующему плаванию в фонтанах на День ВДВ, а также к работе в МВД или ЧОПе, чем к карьере Поветкина или Хабиба. Один достаточно известный профессиональный боксер жаловался мне, что ему приходилось подворовывать в супермаркетах, чтобы прокормить ребенка. Хотя остается еще тренерская работа.

К видам спорта для школьников можно отнести и фехтование. Увы, для детских занятий необходим защитный костюм, который включает в себя куртку и шлем. Неочевидны и плюсы в будущем. Во всяком случае, автор помнит о своем знакомстве с вице-чемпионкой мира по фехтованию, которая работала в фитнес-центре на ресепшн, утверждая, что тут она зарабатывает больше (на 2 тысячи рублей в месяц), чем тренером. Правда, после этого Алишер Усманов успел стать президентом международной федерации, и не исключено, что денежный дождь окропляет не только элиту мирового фехтования. Минусы: юниоров воспитываем, а как доходит до профессионалов, мостик из юниорского во взрослый спорт выглядит тоньше и капризнее, чем мост Сират.

Виды спорта для подростков

Тут уже зачастую можно говорить о выборе самих подростков. Это виды спорта, которыми трудно похвастать в классе, поэтому в них идут не ради внешних эффектов. Есть сразу несколько видов, куда трудно записаться до 14—15 летнего возраста. Например, связанные с оружием, стрелковым или из лука. Тут все логично, занимающийся сам должен нести ответственность за оружие, тем более что более поздний приход в спорт компенсируется тем, что можно соревноваться до глубоких седин. Дополнительных преимуществ у занятий стрельбой вне спорта сейчас практически нет. И, слава Богу, поскольку 90-е годы, когда «человек с ружьем» был очень востребован у определенной группы населения, ушли в прошлое.

Также до 14 лет не рекомендуется заниматься с отягощениями. Пока у ребенка не сформированы костяк и мышечный корсет, тяжелая атлетика или гребля могут принести больше вреда, чем пользы.

Есть сразу несколько видов, куда трудно записаться до 14—15 летнего возраста. Например, связанные с оружием, стрелковым или из лука. Фото prokazan.ru

Лыжный спорт и уж тем более биатлон — также виды спорта не для юных. Дети в эти секции зачастую приходят уже самостоятельно. Плюсы «прямо сейчас» в том, что в руководстве республиканских федераций находятся заинтересованные люди, которые готовы минимизировать финансовые затраты на инвентарь, сборы, поездки.

Начни с нами, стань кем хочешь

Ну и раз уж мы перешли к подросткам, то уместно будет поговорить и о сексуальном воспитании. Минусом фигурного катания для мужчин (по крайней мере в России) считается подозрение, что среди фигуристов есть представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Плюс же состоит в том, что это неправда. Вообще, сексуальная ориентация зависит не от вида спорта, а от людей, им занимающихся. Правда, игровые командные виды спорта — женский гандбол, регби, футбол, хоккей на траве и с шайбой — в этом смысле «рассадник»… Но — еще одно уточнение — можно сказать, что туда родители своих дочерей не отдают, это также «поздние» виды спорта, в которые те приходят самостоятельно.

И, чтобы не заканчивать материал на этой скользкой теме, в очередной раз продемонстрируем необходимость занятий спортом для детей примерами успешных людей. Они стали широко известны вне спорта, при этом и в спорте достигнув серьезных высот. Специально для таких случаев федерация спортивной гимнастики России выдвинула девиз: «Начни с нами, стань кем хочешь». Певец Тиль Линдеман, «Рамштайн» (сборная ГДР по плаванию). Актеры Джонни Вейсмюллер (плавание) и Джейсон Стейтем (сборная Англии по прыжкам в воду). Иеромонах Василий, Игорь Росляков (водное поло). Всемирно известный врач-травматолог Зоя Миронова (конькобежный спорт). Ученый-физик Андрей Потанин (теннис). Инженер-оптик, доктор наук Евгений Лебедев (водное поло). Наконец, «выпускники» татарстанского спорта: премьер-министр РТ Алексей Песошин (регби), руководитель аппарата исполкома Казани Евгений Варакин (мини-футбол), глава ТПП РТ Шамиль Агеев (академическая гребля), заместитель министра МЧС РТ Ильхам Насибуллин (водное поло), кандидат наук, доцент КФУ Антон Сунцов (юниорская сборная России по хоккею). Успешны в спорте — успешны везде!

