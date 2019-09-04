ИГИЛ возвращается, но Запад так ничего и не понял

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ИГИЛ (запрещено в РФ) постепенно заручается поддержкой, захватывает новые территории и атакует отовсюду, пока военная стратегия Запада заключается в размножении возмущения и ярости. Какими путями вновь выходит на политическую сцену Исламское государство, где расположены базы организации и откуда приходят новые боевики — в материале Пола Роджерса для медиаплатформы openDemocracy.

В начале прошлого года Дональд Трамп опубликовал твит, что ИГИЛ разгромлено, США выиграли войну, а халифата больше нет. На тот момент это выглядело как минимум поспешным заявлением. Так оно и оказалось. Как минимум три события показали, что в ИГИЛ происходят серьезные реформы и диверсификация.

Одно из таких событий за последний год — укрепление позиций в Афганистане, где теперь основана постоянная база ИГИЛ в горах на востоке страны. Как говорилось ранее, она даже стала достаточно надежной, чтобы спланировать атаку за рубежом.

Местное руководство базы решило устроить несколько жестоких взрывов в предположительно спокойных и безопасных районах Кабула. Последний пример — взрыв на свадьбе, который произошел две недели назад в западной части города. Там в некоторых районах проживают шииты-хазарейцы, которых ИГИЛ определяет как вероотступников. Взрыв произошел неподалеку от дворца Дар-уль-Аман, где должен быть президент Афганистана Ашраф Гани по случаю национального праздника через два дня. Рядом располагается и место, где произошел взрыв в начале месяца: тогда погибли 14 людей и 145 были ранены при атаке на полицейскую базу.



Последний пример — взрыв на свадьбе, который произошел две недели назад в западной части города. Фото ЕРА (bbc.com)

Сейчас ИГИЛ видит реальную возможность укрепить свои позиции в Афганистане, после того как Трамп заключит предполагаемую сделку с Талибаном, объявит победу и выведет тысячи военных до своего переизбрания. Боевики рассчитывают, что Исламское государство будет расти, если наиболее радикальные военные группировки повстанцев оторвутся от талибов, чтобы продолжить борьбу.

Еще один путь, по которому возвращается ИГИЛ, — это Восточная Африка, где организация активно распространяет свой контроль. Особенно это относится к северо-востоку Нигерии, но руки ИГИЛ простираются и на другие территории региона Сахель. У ИГИЛ также есть связи с джихадистскими военными группировками в Северной Африке, Йемене, Сомали и даже на Филиппинах, но Западная Африка в настоящий момент является главной сферой экспансии, чуть ли не вплоть до образования местного мини-халифата.

Реакция Запада заключалась в поддержке местных государственных сил, а также в непосредственном взаимодействии с использованием вооруженных беспилотников и спецназа. В центре действий — США и Франция, но другие страны, в том числе и Великобритания, также вовлечены. Но даже если так, есть третий путь, по которому возвращается ИГИЛ и который может стать самым значимым: речь о недавних преобразованиях в Ираке и Сирии.

Это действительно стало неожиданностью, учитывая интенсивную «теневую» войну, которая велась против ИГИЛ с 2014-го и до начала 2018 года и унесла десятки тысяч жизней ее участников. Это определенно свидетельствовало, что ИГИЛ затаилось и в Ираке, и в Сирии, еще способное развернуть локальную атаку, но не более. США и ООН, однако, утверждают, что сейчас в обоих государствах происходит нечто большее.

Есть третий путь, по которому возвращается ИГИЛ и который может стать самым значимым: речь о недавних преобразованиях в Ираке и Сирии. Фото Balkis Press/ABACA/PA Images (opendemocracy.net)

Ресурсы ИГИЛ

С одной стороны, Запад не смог прекратить денежные поступления в ИГИЛ. Похоже, что организация все еще располагает приблизительно 400 млн долларов, которые расположены или в безопасных регионах Ирака и Сирии, или в соседних округах. В северном Ираке ИГИЛ получает деньги, вымогая платежи у местных фермеров под угрозой уничтожения их урожая. Также террористы инвестируют в различные сферы, от продажи автомобилей и разведения рыбы до производства марихуаны.

Кроме того, неконтролируемые правительством территории, но значимые для ИГИЛ, находятся и в восточной Сирии, и на севере Ирака. Из них наиболее ценные располагаются в пограничных районах между курдскими регионами в Ираке и регионами, которые контролирует центральное правительство. Наиболее широко действуют мелкие подразделения ИГИЛ, особенно в Ираке. С января по июнь в иракских провинциях Нинава, Салах-эд-Дин, Киркук, Дияла и Анбар произошло 139 террористических взрывов, которые унесли жизни 274 человек. Многие атаки были нацелены на правительственные войска безопасности и их базы, но большинство убитых — мирные жители.

И несмотря на все разговоры Трампа о победе, никто не считает, что у ИГИЛ есть потребность в боевиках. В первые месяцы усиления ИГИЛ в 2013—2014 годах источники США оценили силу организации в 20—30 тысяч вооруженных формирований, хотя курдские источники считают, что США недооценили реальные объемы. Учитывая, что Командование специальных операций Армии США недавно оценило число потерь ИГИЛ в четырехлетней войне в 60 тысяч, становится понятно, что оценка курдов была более точной. Ключевой момент заключается в том, что сейчас источники правительства США оценивают силы ИГИЛ в Ираке и Сирии в 18 тысяч человек, даже если большинство из них находится на низком уровне.

С января по июнь в иракских провинциях Нинава, Салах-эд-Дин, Киркук, Дияла и Анбар произошло 139 террористических взрывов, которые унесли жизни 274 человек. Фото salamnews.org

Кандидаты в ИГИЛ

Насколько крупным и разрушительным может быть возвращение ИГИЛ? Главной задачей для него будет способность набрать боевиков — это то, чем оно занимается в лагерях переселенцев, особенно сирийских, находясь среди десятков тысяч людей.

Самая крупная из таких точек — разрастающийся лагерь Аль-хол на северо-востоке Сирии. Там находится 70 тысяч человек, причем большинство из них — дети и молодежь. Помощь лагерю оказывает Международный комитет Красного Креста и еще несколько неправительственных организаций и групп, но сирийско-курдские войска, руководящие лагерем, не могут обеспечить население достаточным количеством помощи или защиты. The New York Times приводит цитату одного из американских источников, в которой говорится о Аль-хол, как о «новом рассаднике идеологии ИГИЛ и свежей почве для террористов».

К этому нужно добавить почти 10 тысяч бойцов ИГИЛ, которые пока что находятся в импровизированных тюрьмах. Помимо этого, у 60 тысяч погибших в воздушной войне коалиций бойцов остались большие семьи и друзья, которых не покидает ярость и желание отомстить за близких.

Более чем через год после «победы» Трампа становится как никогда ясно, что движение ИГИЛ трансформируется гораздо быстрее, чем можно было предположить, и даже президент США пытается снова отправить войска в Афганистан, Ирак и Сирию. В ближайшей перспективе он может даже получить политическое преимущество, и, возможно, это поможет ему на президентских выборах. Но в действительности мы просто находимся в относительном затишье очень долгого конфликта, даже если западные лидеры останутся убежденными в правильности использования военной силы, даже после 19 лет проигрышей.